Женщина благодаря iPhone узнала об измене мужа: тот подал в суд на компанию Apple

Бизнесмен из Великобритании судится с компанией Apple после развода со своей женой, которая нашла удаленные сообщения, отправленные им секс-работницам, на другом устройстве.

Фигурант этой истории рассказал, что в последние годы пользовался услугами проституток, общаясь с ними с помощью приложения iMessage на своем iPhone. Когда пикантный диалог заканчивался, мужчина удалял все сообщения. Однако, как выяснилось, чаты параллельно сохранялись на семейном компьютере iMac.