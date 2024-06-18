Женщина благодаря iPhone узнала об измене мужа: тот подал в суд на компанию Apple

Бизнесмен утверждает, что одна из функций смартфона стала причиной его развода с любимой женой.
Бизнесмен из Великобритании судится с компанией Apple после развода со своей женой, которая нашла удаленные сообщения, отправленные им секс-работницам, на другом устройстве.
Фигурант этой истории рассказал, что в последние годы пользовался услугами проституток, общаясь с ними с помощью приложения iMessage на своем iPhone. Когда пикантный диалог заканчивался, мужчина удалял все сообщения. Однако, как выяснилось, чаты параллельно сохранялись на семейном компьютере iMac.
"Если вам говорят, что сообщение удалено, то вы на это рассчитываете. Это был болезненный способ для моей жены узнать об измене. Если бы я смог поговорить с ней без эмоций, возможно, удалось бы спасти брак. В конце концов, у нас семья, дети. По моему мнению, во всем виноват Apple. Сообщения должны были быть удалены, но этого не произошло. Надо же предупреждать: "Сообщение удалено на этом устройстве" или еще лучше "Эти сообщения удалены только на этом устройстве", — сказал он в интервью.
Британец подал иск в суд против компании на сумму более 5 миллионов фунтов стерлингов(триста сорок четыре миллиона рублей) — именно столько денег он потерял из-за развода.
Саймон Уолтон из лондонской юридической фирмы Rosenblatt, который представляет интересы бизнесмена, заявил в интервью Telegraph, что компания Apple не объяснила пользователям, что происходит с сообщениями, которые они отправляют и получают.
"Во многих случаях iPhone информирует пользователя о том, что сообщение было удалено, но, как мы видели, это не соответствует действительности и вводит в заблуждение абонентов, поскольку диалоги сохраняются на других подключенных к нему устройствах. Apple почему-то не говорит об этом своим пользователям", — сказал он.
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