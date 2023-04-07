"Он нахулиганил, а полиция с ним фоткается!": из-за непристойной выходки пьяного бойца Емельяненко задержали рейс в Москву

Александр Емельяненко часто попадает в скандалы. На этот раз боец ММА не дотерпел до туалета и помочился прямо на пол в аэропорту Екатеринбурга. Однако ему всё сошло с рук.
В аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) произошла задержка рейса в Москву. Виновником этого стал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Накушавшийся алкоголя спортсмен справил нужду прямо в помещении аэропорта.
Летевшая тем же рейсом Анна Данилова рассказывает об этом инциденте:
"Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», — и заходит в автобус".
После этого автобус с пассажирами задержали до прибытия полиции.
Когда по вызову приехали полицейские, к удивлению пассажиров, они просто поболтали со спортсменом, пофотографировались с ним, а потом благословили Емельяненко на посадку в самолет. Никаких протоколов о хулиганстве составлять никто не стал.
«Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно всё. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается!» - удивляется пассажирка Данилова.
Менеджер бойца Никита Бурчак прокомментировал ситуацию: «Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Я больше по спортивной части, но приходится комментировать то, как Александр криво пошёл, «прямо» сходил в туалет. Если серьёзно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет. Да и даже по видео, выложенным в соцсетях, это понятно. Спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации».
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Множественные удары по голове ни к чему хорошему не приводят.
Они только бабушек гонять научились.