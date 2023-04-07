"Он нахулиганил, а полиция с ним фоткается!": из-за непристойной выходки пьяного бойца Емельяненко задержали рейс в Москву

В аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) произошла задержка рейса в Москву. Виновником этого стал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Накушавшийся алкоголя спортсмен справил нужду прямо в помещении аэропорта.

Летевшая тем же рейсом Анна Данилова рассказывает об этом инциденте:

"Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», — и заходит в автобус".

После этого автобус с пассажирами задержали до прибытия полиции.