FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3221 пост • 435 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
"Он нахулиганил, а полиция с ним фоткается!": из-за непристойной выходки пьяного бойца Емельяненко задержали рейс в Москву

"Он нахулиганил, а полиция с ним фоткается!": из-за непристойной выходки пьяного бойца Емельяненко задержали рейс в Москву

Автор:
07 апреля 2023 09:11
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Емельяненко   аэропорт   боец   видео   мма   полиция   скандал   хулиганство   
1324
1
3

Александр Емельяненко часто попадает в скандалы. На этот раз боец ММА не дотерпел до туалета и помочился прямо на пол в аэропорту Екатеринбурга. Однако ему всё сошло с рук.

В аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) произошла задержка рейса в Москву. Виновником этого стал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Накушавшийся алкоголя спортсмен справил нужду прямо в помещении аэропорта.


Летевшая тем же рейсом Анна Данилова рассказывает об этом инциденте:

"Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф», а он отвечает «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]», — и заходит в автобус".


После этого автобус с пассажирами задержали до прибытия полиции.



Когда по вызову приехали полицейские, к удивлению пассажиров, они просто поболтали со спортсменом, пофотографировались с ним, а потом благословили Емельяненко на посадку в самолет. Никаких протоколов о хулиганстве составлять никто не стал.



«Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно всё. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается!» - удивляется пассажирка Данилова.


Менеджер бойца Никита Бурчак прокомментировал ситуацию: «Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Я больше по спортивной части, но приходится комментировать то, как Александр криво пошёл, «прямо» сходил в туалет. Если серьёзно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет. Да и даже по видео, выложенным в соцсетях, это понятно. Спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Александр Емельяненко   аэропорт   боец   видео   мма   полиция   скандал   хулиганство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Котэ 59 минут назад
быдло,и тот и эти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Минуту назад
Говорили же: "Спортсменам пить нельзя!" Просто не уточняли почему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
макс 6 минут назад
Дацик отбил мочевой пузырь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
макс 7 минут назад
Лечить надо от алкоголизма, а то после будет поздно как дел натворит, а всё к этому идет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Просто чувак в интернете 13 минут назад
Так то что он отморозок это известный факт. Не первый раз уже косячит.
Множественные удары по голове ни к чему хорошему не приводят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 21 минуту назад
фанаты и их преступный кумир провели фотосессию, потрещали за жизнь и разошлись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 22 минуты назад
Одень этого полицейского в штатское, будет вылитый "четкий" пацан! Фуражка(шапка задрана), руки в карманах, стоит в вразвалочку! Сане можно справлять нужду везде иначе [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Maikl 22 минуты назад
Мда .... насколько он далёк в развитии от брата ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
au3 24 минуты назад
На фото чисто конкретные мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Вася Васильев Полчаса назад
На то он и Саня..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Feud 38 минут назад
Вы на рожу полицейского посмотрите... обделен интеллектом и бздит.
Они только бабушек гонять научились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Будкин 44 минуты назад
это ж какой винегрет в голове должен быть, чтоб хотеть иметь фотографию с готовым Сашей... пора запускать вторую волну переаттестации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
ruslan d 59 минут назад
Ну если реально приперло , то еще ладно , но все равно как-то фу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
анатоль Час назад
"крайняя необходимость" освобождает от ответственности )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122054



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении
Патриот и точка! Михаил Галустян получил гражданство Армении
Набирающие популярность в сообществах
О ценности слова
О ценности слова
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость
В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный разговор двух поляков

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#люди#аварии#в мире#Китай#шоу бизнес#полиция#кино
#Юмор#автомобили#животные#интересно#дтп#Автовсячина#нападение#Ynews#забавно#Мемы
#интересное#автомир#история#факты#авто аварии#США#Прошлое#подборка#знаменитости#позитив
В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании Волочкова устроила скандал на борту самолета из-за маски Волочкова устроила скандал на борту самолета из-за маски "Как изолента!": Александра Емельяненко в "задумчивом" состоянии не пустили в торговый центр "Как изолента!": Александра Емельяненко в "задумчивом" состоянии не пустили в торговый центр В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

На что жалуетесь?

Вернуться