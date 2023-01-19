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"Как изолента!": Александра Емельяненко в "задумчивом" состоянии не пустили в торговый центр

"Как изолента!": Александра Емельяненко в "задумчивом" состоянии не пустили в торговый центр

Автор:
19 января 2023 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Емельяненко   Емельяненко   боец   видео   пьяный   синий как изолента   фото   шоу бизнес   
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был замечен в Москве. Спортсмен в задумчивости брёл по улице. В торговый центр его не пустили, поэтому он отправился гулять но улицам столицы.

Жители Москвы сняли на видео спортсмена Александра Емельяненко. Тот был сильно пьян и пытался попасть в ТЦ "Кунцево плаза". Его туда не пустили и он побрёл гулять по столице.

В том, что это Александр Емельяненко можно не сомневаться. Он сделал себе такую необычную и узнаваемую причёску, что перепутать с кем-то его теперь невозможно.

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Метки: Александр Емельяненко   Емельяненко   боец   видео   пьяный   синий как изолента   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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5k
salim777 2 часа назад
Чёт берут Александра на поруки разные люди, человека из него сделать пытаются, чтоб пить бросил, чтоб в боях участвовал, чтоб народ его уважал.. Ничего не помогает. Бухает, дерётся, куролесит. Печально...
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135
ruslan d 7 секунд назад
Ну бывает , что тут такого ?
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1k
Alex Полчаса назад
Мда... Совсем спился Саня. На бомжа стал похож. Печаль...
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193
Хухрмухр 42 минуты назад
Философского склада мужик.Видно дилемма какая то у него.Может пытается судьбу мира решить.Но никак не выходит,и от бессилия напивается.
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59k
pynh 51 минуту назад
и что? за каждым алкашом с камерой ходить будете?
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не старый, физически крепкий мужик, как же так надираться в говно можно?
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24k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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