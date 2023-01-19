"Как изолента!": Александра Емельяненко в "задумчивом" состоянии не пустили в торговый центр

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был замечен в Москве. Спортсмен в задумчивости брёл по улице. В торговый центр его не пустили, поэтому он отправился гулять но улицам столицы.
Жители Москвы сняли на видео спортсмена Александра Емельяненко. Тот был сильно пьян и пытался попасть в ТЦ "Кунцево плаза". Его туда не пустили и он побрёл гулять по столице.
В том, что это Александр Емельяненко можно не сомневаться. Он сделал себе такую необычную и узнаваемую причёску, что перепутать с кем-то его теперь невозможно.
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