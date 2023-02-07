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В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом

В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом

Автор:
07 февраля 2023 11:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Бодайбо   в чем мать родила   видео   извинения   иркутская область   карточный долг   карты   полиция   хулиганство   
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Акт эксгибиционизма сняли на видео, а на "героя дня" составили административный протокол за хулиганство.

Жители Бодайбо заметили, как в морозный день по улице разгуливает абсолютно голый мужчина. Товарищ, не стесняясь, приветствовал проезжающие мимо авто, размахивал руками и даже пританцовывал. Чудак попал на камеры телефонов, и видео быстро распространилось по соцсетям.


Об инциденте узнали стражи порядка, разыскали "виновника торжества" и составили на него протокол по административной статье о мелком хулиганстве (части 1 статьи 20.1). Мужчина пояснил, что проиграл в карты и остальные участники партии загадали ему пройтись по улице в чём мать родила. Он и пошёл. А вообще, он сочувствует всем, кто его видел и самому себе из-за проигрыша.


Долг долгом, а как же мозги?


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Метки: Бодайбо   в чем мать родила   видео   извинения   иркутская область   карточный долг   карты   полиция   хулиганство   
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9  комментариев
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33k
ACU900 Полчаса назад
Анекдот:
Встретились как то садист и мазохист. Расположилсь они в сарае и решили сыграть в карты. Кто проиграет - того победитель поимеет. Выиграл садист. Он хватает проигравшего за член и зажииает его в тиски. После чего достает пилу и кладет ее радом с ним. Мазозист:
- Что будешь пилить?
- Нет, пилить будешь сам, а я пока сарай подожгу...
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413
Николай Пауков 2 минуты назад
Тока вчера была новость, что в Испании суд разрешил ходить мужикам голым по улицам.
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697
Kra 10 минут назад
у нас такой пробегал по аллее... Правда не голышом, а в трусах, майке и босиком.
И бежал в сторону метро. Ощущение было, что , скорее, ограбили, чем проигрался.
Может, нерадивый любовник? )
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14k
Kucher 22 минуты назад
Карточный долг - это святое. Но так себе можно весь прибор отморозить, в Сибири, да ещё и зимой.
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−2
Homefighter 39 минут назад
Если ты вышел голым на улицу, то ты не в карты проиграл, ты по жизни проиграл... И возможно саму жизнь...
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10k
Б.Касторский 41 минуту назад
Играть в карты на желание так себе. Ставку всегда надо знать и быть готовым расстаться с ней. А так кто знает, что взбредёт в голову победителю?
Во времена моего студенчества мы с девушками на раздевание играли, но это так, развлечение перед основным мероприятием было.
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