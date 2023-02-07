В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом

Об инциденте узнали стражи порядка, разыскали "виновника торжества" и составили на него протокол по административной статье о мелком хулиганстве (части 1 статьи 20.1). Мужчина пояснил, что проиграл в карты и остальные участники партии загадали ему пройтись по улице в чём мать родила. Он и пошёл. А вообще, он сочувствует всем, кто его видел и самому себе из-за проигрыша.



