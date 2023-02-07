В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом

Акт эксгибиционизма сняли на видео, а на "героя дня" составили административный протокол за хулиганство.
Жители Бодайбо заметили, как в морозный день по улице разгуливает абсолютно голый мужчина. Товарищ, не стесняясь, приветствовал проезжающие мимо авто, размахивал руками и даже пританцовывал. Чудак попал на камеры телефонов, и видео быстро распространилось по соцсетям.
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Об инциденте узнали стражи порядка, разыскали "виновника торжества" и составили на него протокол по административной статье о мелком хулиганстве (части 1 статьи 20.1). Мужчина пояснил, что проиграл в карты и остальные участники партии загадали ему пройтись по улице в чём мать родила. Он и пошёл. А вообще, он сочувствует всем, кто его видел и самому себе из-за проигрыша.
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Долг долгом, а как же мозги?
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Встретились как то садист и мазохист. Расположилсь они в сарае и решили сыграть в карты. Кто проиграет - того победитель поимеет. Выиграл садист. Он хватает проигравшего за член и зажииает его в тиски. После чего достает пилу и кладет ее радом с ним. Мазозист:
- Что будешь пилить?
- Нет, пилить будешь сам, а я пока сарай подожгу...
И бежал в сторону метро. Ощущение было, что , скорее, ограбили, чем проигрался.
Может, нерадивый любовник? )
Во времена моего студенчества мы с девушками на раздевание играли, но это так, развлечение перед основным мероприятием было.