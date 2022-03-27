Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Новосёлов отдыхал вместе с друзьями в подмосковном клубе “Руки вверх”. Там познакомился с двумя девушками. Потом они все вместе отправились в другое заведение. И там, по словам одной из девушек, “он начал к ней приставать”. Подруги решили уехать домой на такси, но Новосёлов предложил их подвезти. Они…согласились.

По дороге машина остановилась, “боец” вытащил одну из девушек из машины и изнасиловал. Опять же - всё с её слов, конкретных доказательств пока нет. Девушки позвонили в полицию, и силовики задержали всю компанию, сейчас они находятся в отделении.

Новосёлов свою вину отрицает.

Вот девушка, которая сообщала об изнасиловании. Информация о преступлении пока не подтверждена: