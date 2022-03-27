Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Предполагают, что он надругался над 18-летней девушкой.
Максим Новосёлов - широко известный в узких кругах “борцуха” и блогер. В своё время отсидел 14 лет за убийство. Сейчас влетел в другую историю.
Новосёлов отдыхал вместе с друзьями в подмосковном клубе “Руки вверх”. Там познакомился с двумя девушками. Потом они все вместе отправились в другое заведение. И там, по словам одной из девушек, “он начал к ней приставать”. Подруги решили уехать домой на такси, но Новосёлов предложил их подвезти. Они…согласились.
По дороге машина остановилась, “боец” вытащил одну из девушек из машины и изнасиловал. Опять же - всё с её слов, конкретных доказательств пока нет. Девушки позвонили в полицию, и силовики задержали всю компанию, сейчас они находятся в отделении.
Новосёлов свою вину отрицает.
Вот девушка, которая сообщала об изнасиловании. Информация о преступлении пока не подтверждена:
Вот машина на которой везли девушек, на данный момент стоит у участка:
А вот комментарии Новосёлова:
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Они (девушки) сами за себя платили?
2. Они (девушки) отгуляли в одном кабаке, потом поехали в другой добровольно?
3. Почему они (девушки) не уехали на такси?
- так это что же получается. Меня изнасиловали?!?
А теперь жду миллион минусов от сильных и независимых женщин.
А теперь пусть они обвиняют меня в пропаганде древнейшей профессии. Она как раз и снижает число таких "изнасилований".
Так вот к чему я, убийца и вор никогда не станет насиловать человека, так как это не по понятиям, и он должен был чётко осознавать, что на нарах с ним сделают, в петушатню на весь срок отправят, и не фак что он досидит до конца срока живым, какм бы бойцом он бы небыл.
Ппцбля тупая АУЕшная романтика.
Да и склонность к потаскушничеству не наказывается вроде как, пока... ни уголовно, ни административно... Иначе "дел шурыниных" бы не было...