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Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании (3 фото + 3 видео)

Автор:
27 марта 2022 13:41
Сообщество : Криминал
Метки: Максим Новосёлов   боец   задержание   клуб   машина   мма   отделение   полиция   
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Предполагают, что он надругался над 18-летней девушкой.

Максим Новосёлов - широко известный в узких кругах “борцуха” и блогер. В своё время отсидел 14 лет за убийство. Сейчас влетел в другую историю.

Новосёлов отдыхал вместе с друзьями в подмосковном клубе “Руки вверх”. Там познакомился с двумя девушками. Потом они все вместе отправились в другое заведение. И там, по словам одной из девушек, “он начал к ней приставать”. Подруги решили уехать домой на такси, но Новосёлов предложил их подвезти. Они…согласились.

По дороге машина остановилась, “боец” вытащил одну из девушек из машины и изнасиловал. Опять же - всё с её слов, конкретных доказательств пока нет. Девушки позвонили в полицию, и силовики задержали всю компанию, сейчас они находятся в отделении.

Новосёлов свою вину отрицает.

Вот девушка, которая сообщала об изнасиловании. Информация о преступлении пока не подтверждена:

Вот машина на которой везли девушек, на данный момент стоит у участка:

А вот комментарии Новосёлова:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Максим Новосёлов   боец   задержание   клуб   машина   мма   отделение   полиция   
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32  комментария
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84k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Судя по накаченности губ "18 летней девушки" - там просто не сошлись в цене
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12k
geminisf 24 секунды назад
Оба подлежат утилизации.
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3k
Frank Borman 3 минуты назад
Видно, боец устал от жестокий боев с международными террористами и решил немного поразвлечься. И по неосторожности изнасиловал девицу. Силовики его арестовали, и теперь на зоне его сделают слабовиком-петушком.
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652
Motorola 49 минут назад
Короче : Дельфин и русалка сюжет этой песни ))))
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7k
Serjio 49 минут назад
Ну какой он боец ММА? Кто нибудь видел его бои в этой организации? Он блогер.
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517
Владимир Час назад
на кой х-р она ему сдалась, не верю))) так какая-то шалашовка
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Несколько вопросов:
1. Они (девушки) сами за себя платили?
2. Они (девушки) отгуляли в одном кабаке, потом поехали в другой добровольно?
3. Почему они (девушки) не уехали на такси?
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3k
Умница-красавица 3 часа назад
Страшно себе представить, что должно быть в голове у «18-летней девушки», чтобы пойти в ночной клуб в Мытищах, снять там амбала с рожей мясника и шарахаться с ним на машине
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4k
A 3 часа назад
"по словам одной из девушек, “он начал к ней приставать" но они всё-равно сели к ним в машину? Ума нет-считай котлета
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4k
Alex75r 3 часа назад
- мадмуазель, вынужден вас огорчить. Ваши купюры фальшивые.
- так это что же получается. Меня изнасиловали?!?
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1k
roman-delisov 3 часа назад
А девки как всегда хотели на халяву поесть, попить и продинамить?
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2k
Veprь Макар 3 часа назад
«Два сапога пара, да оба на левую ногу надеты».
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39k
Лесли 🥰 4 часа назад
Странно все. Было или не было? Кому верить-то?))
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150
Антошка 4 часа назад
Я никого не оправдываю, но для изнасилования мог бы и кого поинтересней найти. Видать узнав кто он, решила на сете его женить - типа не женишься на мне, сядешь за изнасилование. Старая песня.
А теперь жду миллион минусов от сильных и независимых женщин.
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150
Антошка roman-delisov 3 часа назад
Согласен, но зачем насиловать не первого качества диваху, зная что за это ему будет, а не вызвать девчёнку надом, которая по договорённости сделает тебе временное счастье?
А теперь пусть они обвиняют меня в пропаганде древнейшей профессии. Она как раз и снижает число таких "изнасилований".
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404
Виктор Глущенко Антошка 2 часа назад
Был бы он умней - наверно так бы и сделал , но ты посмотри в эти свинячьи , заплывшие жиром глазки . Там интелектом и не пахнет .
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150
Антошка Виктор Глущенко Час назад
Был у меня один приятель, царство ему небесное, по первой ходке тоже за мокруху присел по решению на 12-годков, отсидел 8, по удочке откинулся. Группой лиц отмудохали хачика по пьяни (середина 90-х). "товарищь" тутже сдал его, когда тот ещё от крови джинсы в ванной отстирывал. Откинувшись около полугода-год на воле побыл, потом опять загремел под водярой, что-то в клину праздновали, захотели домой поздно ночью ехать, таксо отказывалось (тогда ещё никаких ситимобилей и еже с ними не было), так они решили волгу экспоприировать находящуюся под домом где они куралесили, жильцы и вызвали тогда ещё ментов. К тому моменту они уже проникли в салон. Бах, ещё 4 года впаяли.
Так вот к чему я, убийца и вор никогда не станет насиловать человека, так как это не по понятиям, и он должен был чётко осознавать, что на нарах с ним сделают, в петушатню на весь срок отправят, и не фак что он досидит до конца срока живым, какм бы бойцом он бы небыл.
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30
bonli 5 часов назад
конченый, таких надо закрывать на долго
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11k
Кыся 5 часов назад
Ему по*ую, а нам тем более.
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