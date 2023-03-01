Под Петербургом с поличным задержали гимназиста, пытавшегося поджечь военкомат

Мальчик из приличной семьи учится в хорошей гимназии. Зачем он пошёл на преступление и чего хотел добиться поджогом военкомата, предстоит разобраться полиции.
В ночь на первое марта в дверь военного комиссариата в Кировске (Ленинградская область) швырнули коктейль Молотова. Бутылка разбилась, но зажигательная смесь так и не загорелась.
Охранник успел нажать тревожную кнопку, и подозреваемого в поджоге задержали буквально в 100 метрах от комиссариата.
А вот и видео того самого неудавшегося поджога
Увидев правоохранителей, он спрятался за остановочным комплексом, сжимая в руках канистру с соляркой. После, в полиции, выяснилось, что 16-летний поджигатель - ученик 10-го класса хорошей гимназии в Центральном районе Санкт-Петербурга. В культурной столице он учится и живёт в квартире, которую для деточки снимают родители, а прописан вместе с ними в Отрадном.
Несмотря на то, что поджога не получилось, юноше уже 16 лет, а потому он может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК).
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Все присяжные дали 5, это успех
"В России впервые вынесен приговор за поджог военкомата по статье 205 Уголовного кодекса «Террористический акт», сообщил ТАСС. Центральный окружной военный суд приговорил по этой статье к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске. Борисенко также обязали выплатить штраф в размере 6000 рублей."
А так по этой статье до 15 лет.
Но тут родители и денюжка походу есть..Так передайте дело в другой район)