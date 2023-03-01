Под Петербургом с поличным задержали гимназиста, пытавшегося поджечь военкомат

Увидев правоохранителей, он спрятался за остановочным комплексом, сжимая в руках канистру с соляркой. После, в полиции, выяснилось, что 16-летний поджигатель - ученик 10-го класса хорошей гимназии в Центральном районе Санкт-Петербурга. В культурной столице он учится и живёт в квартире, которую для деточки снимают родители, а прописан вместе с ними в Отрадном.