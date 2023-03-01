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Под Петербургом с поличным задержали гимназиста, пытавшегося поджечь военкомат

Под Петербургом с поличным задержали гимназиста, пытавшегося поджечь военкомат

Автор:
01 марта 2023 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Кировск   Ленинградская область   Поджог   видео   коктейль молотова   полиция   хулиганство   
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Мальчик из приличной семьи учится в хорошей гимназии. Зачем он пошёл на преступление и чего хотел добиться поджогом военкомата, предстоит разобраться полиции.

В ночь на первое марта в дверь военного комиссариата в Кировске (Ленинградская область) швырнули коктейль Молотова. Бутылка разбилась, но зажигательная смесь так и не загорелась.


Охранник успел нажать тревожную кнопку, и подозреваемого в поджоге задержали буквально в 100 метрах от комиссариата.


А вот и видео того самого неудавшегося поджога

Увидев правоохранителей, он спрятался за остановочным комплексом, сжимая в руках канистру с соляркой. После, в полиции, выяснилось, что 16-летний поджигатель - ученик 10-го класса хорошей гимназии в Центральном районе Санкт-Петербурга. В культурной столице он учится и живёт в квартире, которую для деточки снимают родители, а прописан вместе с ними в Отрадном.


Несмотря на то, что поджога не получилось, юноше уже 16 лет, а потому он может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК).


Источник:

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Метки: Ynews   Кировск   Ленинградская область   Поджог   видео   коктейль молотова   полиция   хулиганство   
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20  комментариев
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58k
Опиум для народа Час назад
А что делать гимназисту, если цари сейчас в каретах не ездят, а по бункерам прячутся...
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9k
Владимир Полминуты назад
И оценки за произвольную программу.
5, 5, 5, 5, 5
Все присяжные дали 5, это успех
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32k
Юр21 8 минут назад
Учился в гимназии, теперь перейдёт в университет... тюремный...
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44k
Мойша 10 минут назад
По крайней мере, на пятачок напрыгал.
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7k
Артём Полчаса назад
Родители снимают квартиру 16-летнему оболдую? Т.е. в воспитании не участвуют, избалованный ребёнок из не бедной семьи полностью предоставлен самому себе. Действительно, что может пойти не так?
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12k
Ivan Полчаса назад
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40k
Сергей Полчаса назад
Какое в ж..., хулиганство. Нападение на государственное учреждение, а сейчас тем паче (военное) в период СВО. Терроризм и измена.
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17k
Вася 53 минуты назад
по идее, попытка поджога должна быть приравнена к умышленному поджогу, а то так всегда по хулиганке выехать можно
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5k
saliamnn 58 минут назад
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Видимо незнаком с УК РФ.
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1k
Alex 2 часа назад
Отправить под Артемовск ублюдка.
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46k
Alex Ivanov 2 часа назад
Хулиганка....да вы шутники маковку вашу в....
"В России впервые вынесен приговор за поджог военкомата по статье 205 Уголовного кодекса «Террористический акт», сообщил ТАСС. Центральный окружной военный суд приговорил по этой статье к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске. Борисенко также обязали выплатить штраф в размере 6000 рублей."
А так по этой статье до 15 лет.
Но тут родители и денюжка походу есть..Так передайте дело в другой район)
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52k
smakido 2 часа назад
А чего "херою" закрыли морду лица?
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1k
GoInDown 2 часа назад
В Волгограде дурачку, за поджог военкомата, в начале мобилизации, дали 4 года, этому думаю тоже стоит тоже приготовится.
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