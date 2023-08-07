Россиянки назвали самую желанную профессию будущего мужа - это направление даже обогнало «нефтянку»

На первое место дамы честно поставили зарплату. И никакой романтики.
Размер имеет значение. По крайней мере, заработной платы. Так решили россиянки в ходе опроса - у них выясняли сферу деятельности самого желанного партнёра.
Вот как выглядит рейтинг:
- IT - её выбрали 47 % опрошенных.
- Нефтегазовая отрасль - 36%.
- Банковский сектор и финансы - 29%.
- Строительство - 20%.
- Юриспруденция - 15%.
- Менеджеры по продаже недвижимости - 13%
- Медики - 13%.
- Транспорт и логистика - 10%
- Ритейл (розничная торговля) - 9%.
- Производство - 9%.
- Агропром - 9%.
Банки и нефтянка входят в ТОП ожидаемо - тут ничего не меняется уже несколько десятилетий. По поводу IT, дамы не уточняли: там можно быть высокооплачиваемым программистом в Google, а можно сисадмином в ООО «Марьиванна корпорейшн». Но девушки решили, что раз есть буквы IT, значит денег у будущего муженька будет много.
И дамы не скрывали - что выбрали эти сферы только из-за величины зарплаты потенциального партнёра. А остальное уже «стерпится-слюбится».
Источник:
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И работа должна быть обязательно в Москве.
Государство сейчас экономическими методами принудительно всех сгоняет в границы МКАДа. Плюс активная государственная запретительная политика для производительных профессий, вроде инженер, рабочий -- самые высоки издержки по получению профессии, и самый низкий относительный выход по зарплате.
Естественно бабы ищут тех, кто достойно получает. Практика -- критерий истины.
А все эти тухлые стоны, что в России не хватает 100500 высококвалифицированных специалистов в той или иной области, это всё наркотический бред отдельных чиновников, на которых надавила реальность...
Ага:
Нефтегазовая отрасль - рабочий-вахтовик
Банковский сектор и финансы - просто клерк на окошке в банке
Строительство - Джамшут-каменщик
Найдите хорошего человека, и сделайте его богатым.