Россиянки назвали самую желанную профессию будущего мужа - это направление даже обогнало «нефтянку»

Банки и нефтянка входят в ТОП ожидаемо - тут ничего не меняется уже несколько десятилетий. По поводу IT, дамы не уточняли: там можно быть высокооплачиваемым программистом в Google, а можно сисадмином в ООО «Марьиванна корпорейшн». Но девушки решили, что раз есть буквы IT, значит денег у будущего муженька будет много.