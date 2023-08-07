FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5093 поста • 1074 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Россиянки назвали самую желанную профессию будущего мужа - это направление даже обогнало «нефтянку»

Россиянки назвали самую желанную профессию будущего мужа - это направление даже обогнало «нефтянку»

Автор:
07 августа 2023 15:04
Сообщество : Факты
Метки: деньги   зарплата   опрос   профессии   россиянки   холостяки   
1181
4

На первое место дамы честно поставили зарплату. И никакой романтики.

Размер имеет значение. По крайней мере, заработной платы. Так решили россиянки в ходе опроса - у них выясняли сферу деятельности самого желанного партнёра.

Вот как выглядит рейтинг:

  • IT - её выбрали 47 % опрошенных.
  • Нефтегазовая отрасль - 36%.
  • Банковский сектор и финансы - 29%.
  • Строительство - 20%.
  • Юриспруденция - 15%.
  • Менеджеры по продаже недвижимости - 13%
  • Медики - 13%.
  • Транспорт и логистика - 10%
  • Ритейл (розничная торговля) - 9%.
  • Производство - 9%.
  • Агропром - 9%.

Банки и нефтянка входят в ТОП ожидаемо - тут ничего не меняется уже несколько десятилетий. По поводу IT, дамы не уточняли: там можно быть высокооплачиваемым программистом в Google, а можно сисадмином в ООО «Марьиванна корпорейшн». Но девушки решили, что раз есть буквы IT, значит денег у будущего муженька будет много.

И дамы не скрывали - что выбрали эти сферы только из-за величины зарплаты потенциального партнёра. А остальное уже «стерпится-слюбится». 


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: деньги   зарплата   опрос   профессии   россиянки   холостяки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx 57 минут назад
А в замен писечку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Kostick 4 минуты назад
кстати, сегодня "международный день холостяка") всех коллег с праздником! и упаси снова вляпаться в это гиблое дело)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 5 минут назад
Самые востребованные сейчас профессии в России это юристы, чиновники, итэшники, топ-блогер.
И работа должна быть обязательно в Москве.

Государство сейчас экономическими методами принудительно всех сгоняет в границы МКАДа. Плюс активная государственная запретительная политика для производительных профессий, вроде инженер, рабочий -- самые высоки издержки по получению профессии, и самый низкий относительный выход по зарплате.

Естественно бабы ищут тех, кто достойно получает. Практика -- критерий истины.

А все эти тухлые стоны, что в России не хватает 100500 высококвалифицированных специалистов в той или иной области, это всё наркотический бред отдельных чиновников, на которых надавила реальность...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 7 минут назад
А учитель на каком месте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 9 минут назад
По поводу IT, дамы не уточняли: там можно быть высокооплачиваемым программистом в Google, а можно сисадмином в ООО «Марьиванна корпорейшн». Но девушки решили, что раз есть буквы IT, значит денег у будущего муженька будет много.

Ага:
Нефтегазовая отрасль - рабочий-вахтовик
Банковский сектор и финансы - просто клерк на окошке в банке
Строительство - Джамшут-каменщик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
Человече Z 10 минут назад
Бледи, сэр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 10 минут назад
а они не назвали случаем самую желанную профессию для себя в замужестве или согревать богатого мужа, внутренним теплом всех своих отверстий, и быть на содержании это то что им надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
iskra 54 минуты назад
Ну а сейчас бы результаты опроса,кого выбирают мужчины. А потом посмотреть,где пересекаются желания мужчин и женщин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 55 минут назад
)Неважно в какой сфере трудится жлоб - и с миллионной, и с копеечной зарплаты жена будет получать шиш с маслом))
Найдите хорошего человека, и сделайте его богатым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#машина#Прикол#забавно#кино#США#рыба#девушки
#история#СССР#Юмор#дети#интересно#авто аварии#новости#Реакция#пляж#позитив
#животные#автомобили#в мире#ДТП#аварии#удивительно#сарказм#Россия#Великобритания#рыбалка
Тату реализм Тату реализм В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться