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Россиянину больше месяца, а американцу меньше недели: сколько придется работать жителям разных стран мира, чтобы приобрести iPhone 14 Pro

Россиянину больше месяца, а американцу меньше недели: сколько придется работать жителям разных стран мира, чтобы приобрести iPhone 14 Pro

Автор:
12 сентября 2022 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Apple   iPhone 14 Pro   Россия   США   Телефон   Уровень   зарплата   смартфон   статистика   цена   
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Поступивший в продажу iPhone 14 Pro уже будоражит умы множества людей, которые грезят о новом гаджете. И заодно прикидывают, сколько времени им понадобится, чтобы заработать на этот телефон.

Впрочем, можно не тратить время на подсчёты, поскольку команда интернет-ресурса Picodi уже проработала этот вопрос и подсчитала, сколько жителям разных стран нужно в среднем трудиться, чтобы позволить себе этот смартфон.

Для анализа были использованы местные цены на аппарат, которые сопоставили с размером средней заработной платы. Рассмотрим наглядно на примере России. Базовая комплектация iPhone 14 Pro у нас стоит примерно 105 тыс. рублей.


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В соответствии с последними данными, опубликованными Росстатом, размер средней заработной платы в нашей стране составляет 63 784 рубля к начислению и 55 492 рубля к выплате из расчета, если сотрудник трудился 21 рабочий день в месяце. Таким образом, среднестатистическому россиянину необходимо потратить заработок почти за 40 дней, чтобы позволить себе этот гаджет.

Многие эксперты подчеркивают, что озвученная Росстатом цифра, в отличие от медианной зарплаты, далека от действительности. Ведь в регионах средняя зарплата варьируется от 15 до 40 тыс. рублей. Но если ориентироваться именно на данные статистической организации, то результаты будут именно такими.

При этом в России индекс iPhone медленно, но верно снижается:

  • 2018 – 48,2 дня;
  • 2019 – 47 дней;
  • 2020 – 47,5 дня;
  • 2021 – 42,1 дня;
  • 2022 – 39,7 дня.

Швейцарцу понадобится всего 4,6 дня, чтобы приобрести устройство, жителю США – 5,7. Практически столько же нужно гражданину Австралии – 6,7 дня. Тяжелее всех iPhone 14 Pro достанется жителям Бразилии, Филиппин и Турции: работать придется 74,2, 90,9 и 146,7 дня соответственно.


Нужно понимать, что речь идет именно о рабочих, а не календарных днях. При этом рейтинг априори подразумевает, что работник не тратит зарплату ни на что другое, а откладывает все средства на «яблочный» девайс.

Новый флaгман Apple официально в нашей стране не продается. Но предзаказы на iPhone 14 Pro на 128 ГБ ритейлеры уже принимают. В рублевом эквиваленте «яблочный» гаджет обойдется в 104 990 рублей.  

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Apple   iPhone 14 Pro   Россия   США   Телефон   Уровень   зарплата   смартфон   статистика   цена   
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85  комментариев
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453
Renats Railis 9 часов назад
Очевиднейшая ложь! У нас в Латвии средняя зарплата в районе 500-600 евро. iPhone 14 Pro по предзаказу стоит около 1800 Евро. Это три средних зарплаты. Иными словами три месяца работы. Это 90 дней. 90, Карл! В таблице же указано 28 дней. Заведомая ложь не вызывает уважения к подобного рода по сути пропагандистским (или просто не от мира сего?..) ресурсам.
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738
сергей ремизов 15 минут назад
63 784 .Средняя зарплата в России, вот оно чего.
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1k
Sergius SPb 22 минуты назад
Индекс бургера уже не моден?
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14k
_delphin_ 42 минуты назад
Верьте вашим дуроскопам))

Богатые мериканцы отдыхают, после того, как за 5 дней заработали на ифон)))
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83k
parallax 48 минут назад
Айфоня в разных странах стоит по разному. Так что сравнение довольно условное и не отражает реальных доходов населения.
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1k
SergeyABC 58 минут назад
йФон уже не актульно. надо считать сколько придется работать жителям разных стран мира, чтобы принять горячую ванну!
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Это для тех кто хромает мозгом.
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3k
дед Сергей 5 часов назад
Xiaomi !!!
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0
сергей мацышин 5 часов назад
Пошел на йух со своим еьаным айфоном.
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7k
vitenok 6 часов назад
Тупой подсчет, извините.
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806
Сергей С 6 часов назад
Сколько нужно мне, Россиянину, что оплатить интернет (хороший) на год- 1 день!, интернет+ мобильная связь- 2 дня
Сколько времени для этого нужно американцу?
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
А мне не придётся на него работать.
Мне он просто нафиг не нужен.
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−182
Киргуда 7 часов назад
Да, можно и совсем не работать. Просто почку продать.
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188
Янка из Цесиса Киргуда 5 часов назад
Это вариант для полных нищебродов в недостранах, где царит тотальное беззаконие и жесточайшая нетерпимость. Например, это очень характерно для той же Украины.
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304
Андрей Понамарев 7 часов назад
Не в России, а в Москве, на вахтах и т.д., автор похоже не в курсе, что в захолустье зарплата в 15-20тыс рублей считается офигенной...
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188
Янка из Цесиса Андрей Понамарев 5 часов назад
Так по всему известному миру. Это обычная практика всего человечества - чем ближе к центру, тем выше зарплата и уровень жизни. Больше всевозможных благ, возможностей роста и соответствующих связей. Так всегда было, так есть и так будет во веки веков. Зачем упоминать в этом ключе именно Россию? Не глупо ли?
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92
Sata33 8 часов назад
Телефоны у них конечно бомба , но не за такие деньги ..
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1k
Шурман 8 часов назад
В Бельгии 12 дней на него могут работать только чиновники , остальные смертные почти месяц , вот только ты его купишь а потом что делать ? зубы на полку ? мне на него нужно работать 15 дней . И нафиг он мне нужен я с 11 хожу , жена с 12 , сын и дочка с нашими старыми XS :) о новых и не думаем .
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363
Javier 8 часов назад
Пользуюсь яблоком исключительно из соображений безопасности. А так да, андроид устройства дешевле и на голову выше по технической части
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29k
Dobry vojak Svejk Z 8 часов назад
Если бы про эту х.уйню не писали на каждом заборе, я бы и не знал, что оно вылупилось. И уж тем более мне и в голову не пришло считать, сколько и в какой стране яблокоголовые должны работать, чтобы эту хрень купить.
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53k
zloykoyot 9 часов назад
"Швейцарцу понадобится всего 4,6 дня, чтобы приобрести устройство..." Но если он прогреет своё жильё выше 19 градусов, то сядет в тюрьму. Житель в США заработает на айфон за 5,7 дней, но попадёт в долговую кабалу от операции по удалению аппендикса. Кстати тут есть вопрос. Согласно данным американского Федерального бюро статистики средняя зарплата в штатах составляет 22,73 долларов в час. Без учёта налогов как всегда. Получается в штатах он стоит 1036 долларов? Странно, ниже фотка с презентации. Неувязочка какая-то, не считая того, что статистика по зарплатам откровенно врёт, 56846 долларов в год для штатов зарплата не средняя, а охерительная. Я всё понимаю, но согласно сегодняшней ситуации на айфон насрать уже абсолютно всем. А в России, после санкционных отключений сервисов яблока, этот никчёмный аппарат купят только отбитые наглухо или упёртые фанаты.

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8k
Владимир 9 часов назад
Заказал на алишке 2 китайца, 32к за оба. Не вижу смысла огрызок брать. Сейчас poco x3. 3 года никаких проблем. И ещё пару лет пропашет. Просто сменить захотелось. Могу и айфон позволить, но зачем? Ща какие нибудь санации от огрызка прилетят и всё кирпич. Да и трястись над ним то уронишь то собака по экрану пробежит на диване. Нахер надо.... Суета
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10k
kaboza 9 часов назад
яблофонами топить будут)
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