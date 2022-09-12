Россиянину больше месяца, а американцу меньше недели: сколько придется работать жителям разных стран мира, чтобы приобрести iPhone 14 Pro

Поступивший в продажу iPhone 14 Pro уже будоражит умы множества людей, которые грезят о новом гаджете. И заодно прикидывают, сколько времени им понадобится, чтобы заработать на этот телефон.
Впрочем, можно не тратить время на подсчёты, поскольку команда интернет-ресурса Picodi уже проработала этот вопрос и подсчитала, сколько жителям разных стран нужно в среднем трудиться, чтобы позволить себе этот смартфон.
Для анализа были использованы местные цены на аппарат, которые сопоставили с размером средней заработной платы. Рассмотрим наглядно на примере России. Базовая комплектация iPhone 14 Pro у нас стоит примерно 105 тыс. рублей.
В соответствии с последними данными, опубликованными Росстатом, размер средней заработной платы в нашей стране составляет 63 784 рубля к начислению и 55 492 рубля к выплате из расчета, если сотрудник трудился 21 рабочий день в месяце. Таким образом, среднестатистическому россиянину необходимо потратить заработок почти за 40 дней, чтобы позволить себе этот гаджет.
Многие эксперты подчеркивают, что озвученная Росстатом цифра, в отличие от медианной зарплаты, далека от действительности. Ведь в регионах средняя зарплата варьируется от 15 до 40 тыс. рублей. Но если ориентироваться именно на данные статистической организации, то результаты будут именно такими.
При этом в России индекс iPhone медленно, но верно снижается:
- 2018 – 48,2 дня;
- 2019 – 47 дней;
- 2020 – 47,5 дня;
- 2021 – 42,1 дня;
- 2022 – 39,7 дня.
Швейцарцу понадобится всего 4,6 дня, чтобы приобрести устройство, жителю США – 5,7. Практически столько же нужно гражданину Австралии – 6,7 дня. Тяжелее всех iPhone 14 Pro достанется жителям Бразилии, Филиппин и Турции: работать придется 74,2, 90,9 и 146,7 дня соответственно.
Нужно понимать, что речь идет именно о рабочих, а не календарных днях. При этом рейтинг априори подразумевает, что работник не тратит зарплату ни на что другое, а откладывает все средства на «яблочный» девайс.
Новый флaгман Apple официально в нашей стране не продается. Но предзаказы на iPhone 14 Pro на 128 ГБ ритейлеры уже принимают. В рублевом эквиваленте «яблочный» гаджет обойдется в 104 990 рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Богатые мериканцы отдыхают, после того, как за 5 дней заработали на ифон)))
Сколько времени для этого нужно американцу?
Мне он просто нафиг не нужен.
Vanaf € 1.329 , это 1.329 евро это означает что впарят тебе 64 гига а 64 сейчас просто не чем .