Россиянину больше месяца, а американцу меньше недели: сколько придется работать жителям разных стран мира, чтобы приобрести iPhone 14 Pro

В соответствии с последними данными, опубликованными Росстатом, размер средней заработной платы в нашей стране составляет 63 784 рубля к начислению и 55 492 рубля к выплате из расчета, если сотрудник трудился 21 рабочий день в месяце. Таким образом, среднестатистическому россиянину необходимо потратить заработок почти за 40 дней, чтобы позволить себе этот гаджет.

Многие эксперты подчеркивают, что озвученная Росстатом цифра, в отличие от медианной зарплаты, далека от действительности. Ведь в регионах средняя зарплата варьируется от 15 до 40 тыс. рублей. Но если ориентироваться именно на данные статистической организации, то результаты будут именно такими.

При этом в России индекс iPhone медленно, но верно снижается: