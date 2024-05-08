Чтобы уберечь россиян от мошенников в Госдуме предложили согласовывать выдачу кредитов с родственниками

Согласно тексту законопроекта, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка, передаёт ТАСС. Если вдруг третье лицо отклонит разрешение на операцию, то её не совершат.

"Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться, — пояснила депутат. — С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении”, - сообщила депутат от "Единой России" Наталья Костенко.