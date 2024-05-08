FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 111 постов • 79 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы
Чтобы уберечь россиян от мошенников в Госдуме предложили согласовывать выдачу кредитов с родственниками

Чтобы уберечь россиян от мошенников в Госдуме предложили согласовывать выдачу кредитов с родственниками

Автор:
08 мая 2024 20:51
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Россия   деньги   займы   кредит   мошенники   родственники   финансы   
791
2

По мнению депутатов дополнительная верификация поможет сберечь деньги.

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности". Согласно этим правкам, банки могут обязать заручаться согласием родственников перед выдачей кредитов, займов и переводов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на депутата от "Единой России" и профильный комитет ГД.

Согласно тексту законопроекта, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка, передаёт ТАСС. Если вдруг третье лицо отклонит разрешение на операцию, то её не совершат.

"Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться, — пояснила депутат. — С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении”, - сообщила депутат от "Единой России" Наталья Костенко.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: Россия   деньги   займы   кредит   мошенники   родственники   финансы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
doker 51 минуту назад
А можно посадить в тюрьму всех, кто дает микрокредиты под 300%? Начиная с верхов?
Элиты не останется? Да и йюг с ней, такой Элитой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
715
al-lav 15 минут назад
А что если нет родственников или они номинальные (далеко не у всех хорошие отношения с детьми, родителями или братьями/сёстрами) ?
Да и не обязательно знать родственникам какие кредиты и для чего берутся.

Раньше поручители были. Почему сейчас нет?
Велосипед придумываем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ёшкин кот 23 минуты назад
А можно для начала запретить сервис подмены номеров... А потом запретить микрофинансовые конторы... А потом само пойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир 39 минут назад
У меня ни одного кредита. за 40 лет, я два раза брал. Больше не хочу. Какая то кабала, живи по средствам. А так да, хорошая идея пенсы не будут брать миллионы (как им одобряют, другой вопрос!) и переводить мошенникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever 55 минут назад
Я тут попробовал кредитку оформить... Понадобилось ненадолго, но срочно. Хренушки. "Дали" 50 тысяч. У меня на счету больше в разы. Вот как после такого убеждать людей, что банки не в доле с мошенниками, когда очередная пенсионерка взяла миллионный кредит и перевела "в неизвестном направлении"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Alex Час назад
поддерживаю, особенно для пожилых людей. Еще можно лимиты на снятие или перевод денег со счетов установить( по согласованию с доверенным лицом) . Спасет очень многих пенсионеров.
Но строго по желанию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Влад Час назад
Вполне нормальная мера, почему нет? Пусть дети позаботятся о сохранности денег престарелых родственников. Там еще можно будет исключить что-то из проверки, например коммуналку или отчисления на определенный счет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шпиц Час назад
И решили мошенники уберечь ЛЮДЕЙ от мошенников!
Ручаться за родственников - значит разделить с ними ответственность за неуплату.
Первый этап закабаления бывших свободными жителей СССР прошёл неплохо, но были и те, кто не брали кредитов, и те, кто "соскочил" по 127 ФЗ о банкротстве, теперь алчные лапки жидо-банкиров потянутся в карманы не только самих заёмщиков, но и их родственников!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Alex Шпиц Час назад
Поручительство давно уже есть. Не надо холодное с зеленому приплетать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5004 поста (4789 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ракета" попала точно в цель
"Ракета" попала точно в цель
Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу
Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Теория заговоров про Солнечную систему
Теория заговоров про Солнечную систему
"Бессмертный полк" прошел по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Юмор#ДТП#интересно#авто аварии#Автовсячина#задержание#маразм
#животные#автомобили#история#факты#интересное#забавно#полиция#США#фильм#улыбнуло
#Прикол#машина#в мире#кот#Россия#аварии#кошка#позитив#собака#истории
"Бессмертный полк" прошел по миру "Бессмертный полк" прошел по миру Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья? Какая сумма ежемесячно нужна жителю России для полного счастья? В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты В Госдуме задумали разрешить запрещать себе брать кредиты Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей На российской бирже могут начать играть дети На российской бирже могут начать играть дети

На что жалуетесь?

Вернуться