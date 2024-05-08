Чтобы уберечь россиян от мошенников в Госдуме предложили согласовывать выдачу кредитов с родственниками

По мнению депутатов дополнительная верификация поможет сберечь деньги.
Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности". Согласно этим правкам, банки могут обязать заручаться согласием родственников перед выдачей кредитов, займов и переводов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на депутата от "Единой России" и профильный комитет ГД.
Согласно тексту законопроекта, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка, передаёт ТАСС. Если вдруг третье лицо отклонит разрешение на операцию, то её не совершат.
"Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться, — пояснила депутат. — С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении”, - сообщила депутат от "Единой России" Наталья Костенко.
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Элиты не останется? Да и йюг с ней, такой Элитой!
Да и не обязательно знать родственникам какие кредиты и для чего берутся.
Раньше поручители были. Почему сейчас нет?
Велосипед придумываем?
Но строго по желанию.
Ручаться за родственников - значит разделить с ними ответственность за неуплату.
Первый этап закабаления бывших свободными жителей СССР прошёл неплохо, но были и те, кто не брали кредитов, и те, кто "соскочил" по 127 ФЗ о банкротстве, теперь алчные лапки жидо-банкиров потянутся в карманы не только самих заёмщиков, но и их родственников!