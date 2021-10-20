Сколько денег нужно для жизни в России?

Компания «Росгосстрах» провела исследование и выяснила — почти половине граждан достаточно 40 тыс. рублей в месяц. Серьезно?!
Опросили 1,5 тысячи человек со всей России. Выборка такая: 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов в возрасте 18-29 лет, 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше. Ну допустим.
Выводы исследования:
47% из опрошенных вполне хватит 40-70 тыс. рублей в месяц. И женщинам нужно меньше денег, чем мужчинам. Действительно, мистика… Каждому пятому россиянину хватит дохода до 40 тысяч, тут становится все интересней.
Если брать по округам, от 70 тысяч и выше хотят получать только граждане с Дальнего Востока. Ну и жители Москвы и Петербурга — но это уже классика.
Если смотреть на возраст, то категория от 30 до 49 лет оказалась «самой жадной» — здесь людям нужно более 70 тысяч. От 40 до 70 тысяч хочет получать молодежь от 18 до 29. «Меньше всех» нужно категории 60+, до 40 тысяч в месяц.
Получается, что всю семью нужно кормить на 70 т.р., а пожилые люди и не рассчитывают на нормальную пенсию, им и 40 т.р. никто платить не будет.
Да, респонденты еще указали, что желаемой суммы им хватит и на жизнь, и на накопления. Хотя, может здесь и нет никакого противоречия: люди реально смотрят на вещи и не тратят время на мечты о миллионах. Правильно делают, зачастую в провинции средняя зарплата — 25 тысяч рублей. А то и меньше. И если человек не «крипто-бизнесмен» или ушлый инфоцыган, и у него нет правильных знакомств — то ловить-то ему, скорее всего, нечего.
Здесь могут подсказать: «Ну так и свинчивайте из своего городка — переезжайте в мегаполис». Ага, все уже пакуют чемоданы. Вот только забыли о том, что в большом городе никто никого особенно не ждет. И надо будет еще найти работу с нормальной ЗП, что тоже непросто. А если вычесть из нее расходы на съем жилья, то особых денег и не останется.
Источник:
- Пенсионный фонд попросил ветеранов из Амурской области вернуть выплаты к Дню Победы
- Сколько получат пенсионеры в 2019 году?
- Главные законы октября, которые изменят жизнь многих россиян
- «Мы не справляемся с этой жизнью»: красноярские пенсионеры стоят в очереди за просрочкой
- Ветеран пожертвовал "прибавку" к пенсии Медведеву для "борьбы с пенсионерами"
Понравилось15
Не знаю как там в Москвах, но у нас в Севастополе 70 т.р. на семью это нормальные деньги: коммуналка уплачена, подгузы ребенку куплены, еда куплена, около 10 т.р. остается на разное.
Но всегда хочется больше.
Я веду каждый месяц учет рассходов. На еду в среднем 20.000
Статья кафешки, парки, рестораны - еще 10-15 тыщ
750 рублей в день это жратва проезд по городу и вкусняшки
6-7к коммуналка 300-500 связь и интернет, остается 15-17 тыс на накопления и кредиты , это неплохая сумма около 300 тыс рублей кредитов
===
1. Суп 100 руб
2. Второе 230
3. Каша 24
4. Чай кофе пиво на выбор 50 руб
Проезд по городу например во Владимире 23 рубля
Росстат дает значения средней зарплаты по стране в 55 тыс/мес по состоянию на июль 2021 года.
"Росстат: 50,8% россиян имеют доход менее 27 тысяч рублей в месяц.
В 2020 г. на долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,9% совокупных денежных доходов населения России, сообщает Росстат.
На долю 10% наименее обеспеченных россиян пришлось 2,1% общих денежных доходов населения страны. Доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц имели 3,9% россиян (в 2019 г. – 4,1%), в размере 7-10 тыс. руб. – 5,9% (6,1%), 10-14 тыс. руб. – 10% (10,1%), 14-19 тыс. руб. – 13% (13,1%), 19-27 тыс. руб. – 18% (17,9%), 27-45 тыс. руб. – 24,9% (24,6%), 45-60 тыс. руб. – 10,2% (10,1%), 60-75 тыс. руб. – 5,6% (5,5%), 75-100 тыс. руб. – 4,5% (4%), свыше 100 тыс. руб. – 4% (4%). Таким образом, 50,8% россиян имели доход менее 27 тыс. руб. в месяц."
https://www.vesti.ru/finance/article/2522006https://www.vesti.ru/finance/article/2522006
Никто и не спорит.
Есть и 27 тыр/мес средняя.
А где-то и за 100 тысяч зашкаливает.
https://gogov.ru/articles/average-salaryhttps://gogov.ru/articles/average-salary
от 2000 рублей в день. Это 44к
Проблема в том, что зп не 70 и не 40, а 25, максимум 30. И это у мужа. Женщинам у нас традиционно платят на пятерку меньше за ту же работу. А с таким доходом, да если семья решит детей завести... Ну только выжить. И то если не заболеет никто.
Справедливости ради скажу, что это не всегда и не везде. И, как правило, если руководитель изначально такое делает при приёме, то с 95% вероятностью оказывается, что он чудак на букву "м" полный. Но других у нас в провинции, к сожалению, меньшинство.