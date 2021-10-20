Сколько денег нужно для жизни в России?

Опросили 1,5 тысячи человек со всей России. Выборка такая: 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов в возрасте 18-29 лет, 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше. Ну допустим.

Выводы исследования:

47% из опрошенных вполне хватит 40-70 тыс. рублей в месяц. И женщинам нужно меньше денег, чем мужчинам. Действительно, мистика… Каждому пятому россиянину хватит дохода до 40 тысяч, тут становится все интересней.

Если брать по округам, от 70 тысяч и выше хотят получать только граждане с Дальнего Востока. Ну и жители Москвы и Петербурга — но это уже классика.

Если смотреть на возраст, то категория от 30 до 49 лет оказалась «самой жадной» — здесь людям нужно более 70 тысяч. От 40 до 70 тысяч хочет получать молодежь от 18 до 29. «Меньше всех» нужно категории 60+, до 40 тысяч в месяц.

Получается, что всю семью нужно кормить на 70 т.р., а пожилые люди и не рассчитывают на нормальную пенсию, им и 40 т.р. никто платить не будет.