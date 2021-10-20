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Сколько денег нужно для жизни в России?

Сколько денег нужно для жизни в России? (2 фото)

Автор:
20 октября 2021 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   зарплата   исследование   мегаполис   опрос   пенсионеры   провинция   росгосстрах   
1833
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Компания «Росгосстрах» провела исследование и выяснила — почти половине граждан достаточно 40 тыс. рублей в месяц. Серьезно?!

Опросили 1,5 тысячи человек со всей России. Выборка такая: 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов в возрасте 18-29 лет, 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше. Ну допустим.

Выводы исследования:

47% из опрошенных вполне хватит 40-70 тыс. рублей в месяц. И женщинам нужно меньше денег, чем мужчинам. Действительно, мистика… Каждому пятому россиянину хватит дохода до 40 тысяч, тут становится все интересней.

Если брать по округам, от 70 тысяч и выше хотят получать только граждане с Дальнего Востока. Ну и жители Москвы и Петербурга — но это уже классика.

Если смотреть на возраст, то категория от 30 до 49 лет оказалась «самой жадной» — здесь людям нужно более 70 тысяч. От 40 до 70 тысяч хочет получать молодежь от 18 до 29. «Меньше всех» нужно категории 60+, до 40 тысяч в месяц.

Получается, что всю семью нужно кормить на 70 т.р., а пожилые люди и не рассчитывают на нормальную пенсию, им и 40 т.р. никто платить не будет.

Да, респонденты еще указали, что желаемой суммы им хватит и на жизнь, и на накопления. Хотя, может здесь и нет никакого противоречия: люди реально смотрят на вещи и не тратят время на мечты о миллионах. Правильно делают, зачастую в провинции средняя зарплата — 25 тысяч рублей. А то и меньше. И если человек не «крипто-бизнесмен» или ушлый инфоцыган, и у него нет правильных знакомств — то ловить-то ему, скорее всего, нечего.

Здесь могут подсказать: «Ну так и свинчивайте из своего городка — переезжайте в мегаполис». Ага, все уже пакуют чемоданы. Вот только забыли о том, что в большом городе никто никого особенно не ждет. И надо будет еще найти работу с нормальной ЗП, что тоже непросто. А если вычесть из нее расходы на съем жилья, то особых денег и не останется.

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Метки: деньги   зарплата   исследование   мегаполис   опрос   пенсионеры   провинция   росгосстрах   
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42k
Элек Мек 36 минут назад
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Владимир 3 минуты назад
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65k
Варакин Алексей 8 минут назад
Счастье (как и свобода) не зависит от внешних факторов .Можно быть счастливым в тюрьме и повесится в собственной яхте от безысходности....
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2k
Точка 12 минут назад
Не знаю что за подсчёты и как это кто там посчитал. Более менее автомобиль нынче стоит от 1400. И это прям минимум. Сколько стоит хата это около 3000 плюс ремонт техника мебель. Одежда домашняя утварь и даже постельное белье тоже нихрена не вечные. Если в отпуск хочется Хотя-бы раз в год, Пару раз в месяц с девушкой сходить в кино, ресторан, клуб. То я вообще не понимаю про те суммы о которых в посте пишут. Молчу уже про абонемент на фитнес, бассейн. Одежда стоит тоже нереально дорого и совсем быстро исчезает. Я думаю что просто скромно жить нужно стабильно получать 150.000 Платежи на собственное обслуживание сожрут больше половины этой суммы... А в целом конечно можно жить и на 20000 в месяц. Машину не иметь, свет дома не включать. Вообще двигаться поменьше чтоб не расходовать калории лишний раз.
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8k
Barachek_Obachek 18 минут назад
40 на человека для нас предел мечтаний. Получаю 35 на троих. Сыну 17, жена с лета не может найти работу
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9k
Михаил 20 минут назад
извините но "40-70 т.р." это не 40т.р.
Не знаю как там в Москвах, но у нас в Севастополе 70 т.р. на семью это нормальные деньги: коммуналка уплачена, подгузы ребенку куплены, еда куплена, около 10 т.р. остается на разное.
Но всегда хочется больше.
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21k
Андрей Иванов 21 минуту назад
Смотря как ставить вопрос. Если "достаточно" - это только чтоб прожить (коммуналка, еда , минимум одежды, изредка - стиралка, холодильник, телевизор ), то да, достаточно
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29k
Snork Snorkoff 24 минуты назад
Ну и что за истерика. Треть населения России, да, треть, пенсионеры. Они живут на примерно вдвое меньшую сумму. По этому абсолютно не удивительно что каждый пятый её назвал.
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12k
net Полчаса назад
прожить или достойно жить это вообще-то разные понятия. в некоторых странах африки и 5000 руб шикардос, но не на них же ровняться.
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39k
Александр Полчаса назад
Да вы что, нам 17000 хватает! ))это озвучил САМ по госканалу! 17000 это средний класс. А теперь реалии. Семья 5 человек, 3 ребенка. Чтобы более менее, без излишеств особых прожить день, нам надо 1500 - это только еда и сопутка (бумага туалетная, салфетки и прочее) Это без шика. Просто, чтоб еди не макароны с "тушенкой"? не, тушенка дорого... с фаршем из говносвинины, которая растет до кабана на стероидах за 2 месяца. В месяц только 45000 на жатву. + 10 коммуналка, + сотовые, интернет еще 1500. Ну где то полтинник. Чисто на минималках "достойной" жизни, это если закупаться по акциям в пятерочках и дикси. Но! это притом, чтио у вас нет кредитов и ипотеки. А у кого их сейчас нет? А дальше, кружки детям оплати, школа, садик... Одежа, ку кого дети знают, что одежду нужно постоянно брать. Один из родителей вечно на неполном рабочем дне, ибо дети. Те же игрушки, вкусняшки. + постоянно что то апгрейдить надо в квартире, которую разносят те же дети. + бензин и машина + дача.... + какой то досуг. Харабатывая 40 тысяч, можно жить только одному, причем без ипотек....а по хорошему должен быть доход 40000 на человека в семье, то есть 1.5 родителя с 3 мя детьми должны иметь доход тысяч в 200
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2k
cfhfwby 39 минут назад
на данный момент подрабатываю, на круг, с пенсией, получается 30-35 мне хватает, если не подведет здоровье.
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4k
Олег Данилов 44 минуты назад
Хватит еще и останется. Если вы здоровый без закидонов человек.
750 рублей в день это жратва проезд по городу и вкусняшки
6-7к коммуналка 300-500 связь и интернет, остается 15-17 тыс на накопления и кредиты , это неплохая сумма около 300 тыс рублей кредитов
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1k
Атомный Крот 49 минут назад
Фейк это.

Росстат дает значения средней зарплаты по стране в 55 тыс/мес по состоянию на июль 2021 года.

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4k
Денис Колосов 50 минут назад
Ну на одного в принципе можно жить, т. е на семью из 4х человек, 160 тыс в месяц
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 53 минуты назад
Норма это 1000 ,$ на каждого члена семьи. Тогда и на обучение детей и на медицину и на отпуск должно хватать.но это при условии наличия своего жилья
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3k
Дмитрий 53 минуты назад
Не, не. На одного, допускаю, что 40 штук прожить(!!!) действительно хватит....Ну как хватит? Прям в обрез! Или по нынешнему: не шиковать если!
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295
Тварь Час назад
Все верно, на семью из 4 человек нужно 160 тыс. руб. в месяц. :)
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8k
Юлия 2 часа назад
Если это не звиздеж, то госсподи, какая жесть! 40 тысяч - это же всего 500 евро! Сколько нужно на самом деле зарабатывать, чтобы сказать, что на 40 тысяч можно нормально жить? 15-20? Позорище властям такой страны, где пересильды летают в космос за миллиарды, а простые люди мечтают о 500 евро в месяц!!!
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
В среднем по стране все едят голубцы. Только кто-то ест мраморную говядину, а кто-то капусту.
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91k
Дед Степан 2 часа назад
В Бурятии 15- 20 т.р зарплата. А депутаты вещают зарплаты в среднем 40т.р по республике. Это видимо в среднем от их зарплаты в 300т.р
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Можно, вопросов нет. Если в семье оба зарабатывают по 40 тысяч и детей нет, то можно очень хорошо жить в провинции. Если так же, но с парой детей несовершеннолетних, то прожить можно, но без накоплений и крупных покупок уже.
Проблема в том, что зп не 70 и не 40, а 25, максимум 30. И это у мужа. Женщинам у нас традиционно платят на пятерку меньше за ту же работу. А с таким доходом, да если семья решит детей завести... Ну только выжить. И то если не заболеет никто.
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