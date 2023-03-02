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Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое настоящая любовь

Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое настоящая любовь

Автор:
02 марта 2023 13:03
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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Слепую бродячую кошечку подобрали на улице в печальном состоянии. Оба её глаза были так повреждены, что их пришлось удалить. К счастью, это милое создание попало в самые добрые руки..

Житель Великобритании, фотограф под ником turniptowers поделился этой трогательной историей в соцсетях. Три года назад они с женой потеряли любимца семьи - к сожалению, их кот попал под колёса автомобиля. Некоторое время спустя жена фотографа, Лиза, наткнулась на страничке местного приюта на особенную кошку.

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Слепую бродячую кошечку подобрали на улицах города Рексем. Ей посчастливилось попасть в приют, в добрые руки заботливых сотрудников. К сожалению, глаза кошки находились в таком печальном состоянии, что оба глаза пришлось удалить. Узнав историю кошки, жена фотографа решила взять её в семью, и показать, что такое настоящая любовь.

Кошка получила кличку Гертруда, и начала жить с новыми хозяевами. Сначала всё было непросто:

"Первый год Гертруда почти всё время проводила в спальне, где ей было комфортнее всего, и особо не выходила. Мы заботились о ней и делали всё аккуратно, избегая громких звуков, чтобы она не испугалась. Сейчас Гертруда уже ходит по дому, но иногда врезается в предметы - особенно когда нервничает," - рассказал хозяин кошки.

Одно из любимых занятий Гертруды - лежать рядом с хозяевами и тереться о них мордочкой. Так она быстрее успокаивается. Она также любит гулять на улице и играть с разными игрушками - хозяева частенько водят её на прогулки на поводке, во время которых кошка обожает всё исследовать и обнюхивать.

"Удивительно, но шум во время прогулки её совсем не беспокоит - даже если лают собаки или кто-то пользуется шумными инструментами. Гертруда также любит прислушиваться к разным звукам в нашем саду, и охотиться на жучков. Если бы меня попросили дать совет тем, у кого есть животное с похожими особенностями, главный совет - иметь много терпения," - рассказал хозяин.








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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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Viktor Полчаса назад
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