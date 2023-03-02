Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое настоящая любовь

Кошка получила кличку Гертруда, и начала жить с новыми хозяевами. Сначала всё было непросто:

"Первый год Гертруда почти всё время проводила в спальне, где ей было комфортнее всего, и особо не выходила. Мы заботились о ней и делали всё аккуратно, избегая громких звуков, чтобы она не испугалась. Сейчас Гертруда уже ходит по дому, но иногда врезается в предметы - особенно когда нервничает," - рассказал хозяин кошки.