Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения

Истории, когда бездомные животные обретают любящих хозяев, всегда трогают душу. Добрые люди показывают таким животным, что такое настоящая любовь, и что мир не так уж жесток и несправедлив. Сообщество BeforeNAfterAdoption собирает примеры, показывающие, на что способна любовь и забота. Посмотрим на самые трогательные фото спасённых кошек до и после того, как их подобрали на улице.