Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения

471
31
Истории, когда бездомные животные обретают любящих хозяев, всегда трогают душу. Добрые люди показывают таким животным, что такое настоящая любовь, и что мир не так уж жесток и несправедлив. Сообщество BeforeNAfterAdoption собирает примеры, показывающие, на что способна любовь и забота. Посмотрим на самые трогательные фото спасённых кошек до и после того, как их подобрали на улице.
"Когда она бродила по улицам 2 года назад, люди шли мимо неё. Сейчас все вокруг восхищаются её красотой!"
×
×
"Когда мы её спасли, она тряслась от страха и пыталась зарыться в мои руки. Спустя месяц, это милое создание залезает в раковину, чтобы нас поприветствовать, и постоянно просит ласки"
Этот кроха потерял маму, но был полон воли к жизни. Ему была всего неделя, когда его подобрали. Вот как он преобразился
Этого 7-месячного котика подобрали возле магазина. Выходили, поухаживали, решили оставить - и вот в какого красавца он превратился
"Она зашла в наш двор, худая, измождённая и потрёпанная. После нескольких походов к ветеринару и пары месяцев ухода, мы официально стали её хозяевами"
Источник:
Ссылки по теме:
- Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь
- 20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
- Прохожие увидели кошку, на ошейнике которой была грустная записка
- В Англии в приют принесли бесполого котёнка
- Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки
Метки: до и после животные истории спасения история спасения кот коты кошка кошки спасение животных фото
Новости партнёров
реклама