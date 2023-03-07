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Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения

Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения

Автор:
07 марта 2023 20:12
Сообщество : Животные
Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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Истории, когда бездомные животные обретают любящих хозяев, всегда трогают душу. Добрые люди показывают таким животным, что такое настоящая любовь, и что мир не так уж жесток и несправедлив. Сообщество BeforeNAfterAdoption собирает примеры, показывающие, на что способна любовь и забота. Посмотрим на самые трогательные фото спасённых кошек до и после того, как их подобрали на улице.

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Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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3  комментария
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22k
homerchik 17 минут назад
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99k
parallax 9 минут назад
Даже здесь какой-то дегенерат минуснул.
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7k
5 копеек 10 минут назад
Спасибо добрым человекам!
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