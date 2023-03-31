Работает, не трогай: убойные результаты гаражного ремонта

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Санкции этим ребятам по барабану, так как их находчивость и смекалка работает на 100%. Только посмотрите, что они сотворили со своими железными конями!
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Метки: Прикол СТО Юмор авто автоприколы и так сойдёт машина починил смех
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