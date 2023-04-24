Из коричневой субстанции и палок: наглядно о гаражном ремонте автомобилей

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Оригинальные автомобильные запчасти - это сейчас непозволительная роскошь. Кто-то использует аналоги, а кто-то... подручные материалы. Данный пост о гаражных умельцах, над которыми почему-то все смеются до слёз.
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