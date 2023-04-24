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Из коричневой субстанции и палок: наглядно о гаражном ремонте автомобилей

Из коричневой субстанции и палок: наглядно о гаражном ремонте автомобилей

Автор:
24 апреля 2023 17:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   и так сойдёт   ремонт   смех   
1292
16

Оригинальные автомобильные запчасти - это сейчас непозволительная роскошь. Кто-то использует аналоги, а кто-то... подручные материалы. Данный пост о гаражных умельцах, над которыми почему-то все смеются до слёз.

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Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   и так сойдёт   ремонт   смех   
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3  комментария
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854
алексей светов 24 минуты назад
Монтажная пена-зло.Машина начинает гнить интенсивнее,особенно запененное дно и лонжероны.
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Richard

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