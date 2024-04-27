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Чиним, как можем: удивительные фотозарисовки от тюнеров и ремонтников авто

Чиним, как можем: удивительные фотозарисовки от тюнеров и ремонтников авто

Автор:
27 апреля 2024 15:40
Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдет   машина   смех   
1678
15

Итак, перед вами не просто веселый пост, но еще и настоящая копилка интересных технических решений, которые пришли в голову их авторам во времена импортозамещения и дорогих комплектующих.

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Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдет   машина   смех   
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5  комментариев
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13k
Krapiv 2 часа назад
Большинство примеров от безысходности - ну нет денег сделать все по-человечески или автомобиль вообще заменить. Некоторые, как бампер - возможно ждут когда придет новый + покраска.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Обычное явление, когда нужно бабла на ремонт подкопить, или когда в малярке очередь. А без бампера ездить нельзя.
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13k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
а ну это просто) что бы не примерзло)
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
АВТОР!!! А где же знаменитая СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА???? Непорядок! Срочно надо добавить фотографию. Ведь изолента - это наше всё!!!
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1033 поста (1079 в горячем)

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