Чиним, как можем: удивительные фотозарисовки от тюнеров и ремонтников авто

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Итак, перед вами не просто веселый пост, но еще и настоящая копилка интересных технических решений, которые пришли в голову их авторам во времена импортозамещения и дорогих комплектующих.
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