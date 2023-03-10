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Из подручных средств: работы гуру ремонта и восстановления вещей

Из подручных средств: работы гуру ремонта и восстановления вещей

Автор:
10 марта 2023 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СТО   Юмор   и так сойдет   походит ещё   починил   смех   
2381
17

Цены в магазинах сейчас сильно кусаются, поэтому популярностью пользуются люди, которые могут ремонтировать и восстанавливать различные вещи. А когда им не хватает ловкости рук, то на помощь приходит неординарное мышление, которым они так славятся. Зачем покупать новое, когда можно починить старое?

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Метки: Прикол   СТО   Юмор   и так сойдет   походит ещё   починил   смех   
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13  комментариев
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Почему Валеры ?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
Комментарий к фото
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145
Evil 9 минут назад
Дендрофекальные технологии людей с плечетазовой аномалией
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42k
turyst Полчаса назад
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45
Максим Полчаса назад
Обнаружил на лавке синего Валеру..
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Richard

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