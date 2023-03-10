Из подручных средств: работы гуру ремонта и восстановления вещей

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Цены в магазинах сейчас сильно кусаются, поэтому популярностью пользуются люди, которые могут ремонтировать и восстанавливать различные вещи. А когда им не хватает ловкости рук, то на помощь приходит неординарное мышление, которым они так славятся. Зачем покупать новое, когда можно починить старое?
1. Начнём пост с провинциальных автосервисов, где продолжают использовать нестандартные методы ремонта автомобилей
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Метки: Прикол СТО Юмор и так сойдет походит ещё починил смех
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