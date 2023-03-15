Неожиданно в автосервисе: типичные будни СТО, которые заставят улыбнуться

Причем тут они?

Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей

Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО