FISHKINET
Сообщество Юмор 16595 постов • 3540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Неожиданно в автосервисе: типичные будни СТО, которые заставят улыбнуться

Неожиданно в автосервисе: типичные будни СТО, которые заставят улыбнуться

Автор:
15 марта 2023 18:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдёт   починил   смех   шиномонтаж   
1116
16

Сотрудники всевозможных автосервисов и шононтажей - это очень крутые поставщики юмористического контента. Вы только посмотрите, какие интересные снимки завалялись в их смартфонах!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдёт   починил   смех   шиномонтаж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
619
Миха 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад 58 секунд назад
И что тут не так? Абсолютно правильные решения на доехать. В сервисе наверное выглядит необычно, а где нибудь за 500 вёрст от цивилизации просто шикарно. Или вы серьёзно считаете что из-за дырки в патрубке стоит вызывать эвакуатор который вам обойдётся в пол цены машины? Замотать или затянуть мягкий шланг не удастся, разрезать и соединить любой трубой единственное решение. То-же с подвесным, доехала же до сервиса, значит решение рабочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93035



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Набирающие популярность в сообществах
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Машину угнали, но недалеко - помешало МКПП
Машину угнали, но недалеко - помешало МКПП
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#Прикол#аварии#позитив#забавно#США#подборка#драка#преступление
#фото#интересно#дтп#автомобили#авто аварии#Мемы#картинки#Жизнь#отношения#шоу бизнес
#животные#машина#факты#люди#в мире#Приколы#кино#собака#дети#улыбнуло
Причем тут они? Причем тут они? Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО

На что жалуетесь?

Вернуться