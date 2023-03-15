Неожиданно в автосервисе: типичные будни СТО, которые заставят улыбнуться

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Сотрудники всевозможных автосервисов и шононтажей - это очень крутые поставщики юмористического контента. Вы только посмотрите, какие интересные снимки завалялись в их смартфонах!
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13. Когда хозяин шиномонтажа коллекционер и собирает все инородные предметы, которые были извлечены из покрышек
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Метки: Прикол СТО Юмор автосервис и так сойдёт починил смех шиномонтаж
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