Шедевры упоротого гаражного ремонта, примеры которого всё чаще встречаются на улицах России

Политическая ситуация в стране очень сильно отразилась на сфере оказания услуг по ремонту автомобилей. Официальных дилеров и оригинальных запчастей стало меньше, а на различные аналоги цены подскочили до небес. Настала эра гаражных умельцев. Вы только посмотрите на эти шедевры!