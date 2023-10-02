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Шедевры упоротого гаражного ремонта, примеры которого всё чаще встречаются на улицах России

Шедевры упоротого гаражного ремонта, примеры которого всё чаще встречаются на улицах России

Автор:
02 октября 2023 20:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
1754
16

Политическая ситуация в стране очень сильно отразилась на сфере оказания услуг по ремонту автомобилей. Официальных дилеров и оригинальных запчастей стало меньше, а на различные аналоги цены подскочили до небес. Настала эра гаражных умельцев. Вы только посмотрите на эти шедевры!

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Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
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2  комментария
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46k
Соломей 12 минут назад
Надергать какой то дичи, подвести под сложную политическую ситуацию(а кстати в чем она сложна?), пернуть о том как все плохо, накропать тупые подписи, и вуаля! Дерьмопост готов.
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 5 минут назад
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