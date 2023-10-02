Шедевры упоротого гаражного ремонта, примеры которого всё чаще встречаются на улицах России

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Политическая ситуация в стране очень сильно отразилась на сфере оказания услуг по ремонту автомобилей. Официальных дилеров и оригинальных запчастей стало меньше, а на различные аналоги цены подскочили до небес. Настала эра гаражных умельцев. Вы только посмотрите на эти шедевры!
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