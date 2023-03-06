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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7321 пост • 858 подписчиков подписаться
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Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

Автор:
06 марта 2023 11:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   видео   внешность   интересное   пластика   фото   шоу бизнес   
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В 2023 году Филипп Киркоров омолодился до такой степени, что теперь похож на подростка больше, чем на 55-летнего мужчину. Косметолог и хирург помогли справиться с возрастными изменениями кожи, парикмахеры перекрасили волосы, а стилисты кардинально сменили образ певца. Теперь никаких перьев, зато побольше страз!

Филипп Киркоров пришёл на НТВ, где рассказал о своих отношениях с Рудковской. Больше всего зрителей поразил не сам рассказ, а необычная внешность певца. Если раньше Киркоров был знаменит яркими нарядами, то в этот раз внимание было приковано к лицу.

Простыми словами — Киркорова просто не узнать. Он надел линзы, сменил причёску, нарисовал брови и бороду. Лицо утянуто так, что на нём нет ни морщинки.

Кроме того, певец ещё и схуднул. Правда не сам, а тоже с помощью хирургов. Липосакции, пластические операции, услуги косметологов — всё это сделало Киркорова непохожим на самого себя.

А ведь когда-то Филипп Бедросович поражал нас своими нарядами в перьях и даже не пытался омолодиться! Пользователи сети заметили, что перья были явно лучше.

"Боже! Чёт совсем на мужика не похож!"

"А сколько ему? 55? Выглядит на 20!"

"Вы знаете, это конечно чудо, но очень жутковатое!"


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Метки: Киркоров   видео   внешность   интересное   пластика   фото   шоу бизнес   
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23  комментария
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17k
Топпер Харли Час назад
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57k
Morder 3 минуты назад
Зато патриот никуда не уехал!....
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saliamnn 3 минуты назад
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anpetrof 5 минут назад
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8k
Elena Ki 9 минут назад
Ho-Ho!
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6k
heta 13 минут назад
Как одновременно всех заипать, не надоедая однообразием.
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SuperTroll 20 минут назад
Вот когда смотришь на такой биомусор, понимаешь, что костры инквизиции не так уж и плохо
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Levyathan Полчаса назад
Слащавый он какой-то.
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Aleksandr Полчаса назад
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Serg2001 Полчаса назад
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3k
александр 39 минут назад
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3k
Роман 46 минут назад
Есть такой певец: Азиз из Болгарии, так он наоборот стал брутальным,
а наш Болгарин что-то размяк...
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11k
Rus77 47 минут назад
Как был мерзким пи.д.аром таковым и остался!
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6k
5 копеек 47 минут назад
Пост очень интересной, но я – в мимо & быстро

Пост очень интересной, но я – в мимо & быстроПосмотреть
Пост очень интересной, но я – в мимо & быстро
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326
ruslan d 49 минут назад
Ну работа у него такая
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698
Uganda 50 минут назад
Выяснилось, что он даже не болгарин, а армяно-еврей
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8k
Copycat 53 минуты назад
прикольно

- ну а че я могу сказать тут ещё? мне киркоров кто? как его внешний вид может на меня повлиять то? по этому ну это то же самое если мой сосед по подъезду ирокез зеленый в 40 сантиметров себе намутит)

абсолютно тот же уровень интереса и вовлеченности) - ну прикольно и всё
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44k
Цыц тут у меня Час назад
До блевоты противное существо...
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10k
GROMOZEKA Час назад
Филя, ну ходи ты уже в платье, что ли
Люди давно уже в курсе, что ты пид@рюга, чего шифроваться?
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2k
Nyash Час назад
писдос
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327328



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