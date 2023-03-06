Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

В 2023 году Филипп Киркоров омолодился до такой степени, что теперь похож на подростка больше, чем на 55-летнего мужчину. Косметолог и хирург помогли справиться с возрастными изменениями кожи, парикмахеры перекрасили волосы, а стилисты кардинально сменили образ певца. Теперь никаких перьев, зато побольше страз!
Филипп Киркоров пришёл на НТВ, где рассказал о своих отношениях с Рудковской. Больше всего зрителей поразил не сам рассказ, а необычная внешность певца. Если раньше Киркоров был знаменит яркими нарядами, то в этот раз внимание было приковано к лицу.
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Простыми словами — Киркорова просто не узнать. Он надел линзы, сменил причёску, нарисовал брови и бороду. Лицо утянуто так, что на нём нет ни морщинки.
Кроме того, певец ещё и схуднул. Правда не сам, а тоже с помощью хирургов. Липосакции, пластические операции, услуги косметологов — всё это сделало Киркорова непохожим на самого себя.
А ведь когда-то Филипп Бедросович поражал нас своими нарядами в перьях и даже не пытался омолодиться! Пользователи сети заметили, что перья были явно лучше.
"Боже! Чёт совсем на мужика не похож!"
"А сколько ему? 55? Выглядит на 20!"
"Вы знаете, это конечно чудо, но очень жутковатое!"
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а наш Болгарин что-то размяк...
- ну а че я могу сказать тут ещё? мне киркоров кто? как его внешний вид может на меня повлиять то? по этому ну это то же самое если мой сосед по подъезду ирокез зеленый в 40 сантиметров себе намутит)
абсолютно тот же уровень интереса и вовлеченности) - ну прикольно и всё
Люди давно уже в курсе, что ты пид@рюга, чего шифроваться?