Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

Филипп Киркоров пришёл на НТВ, где рассказал о своих отношениях с Рудковской. Больше всего зрителей поразил не сам рассказ, а необычная внешность певца. Если раньше Киркоров был знаменит яркими нарядами, то в этот раз внимание было приковано к лицу.