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Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"

Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"

Автор:
12 сентября 2023 16:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евровидение   Толмачёвы   девушки   знаменитости   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
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В 2006 году Анастасия и Мария Толмачевы отправились на "Детское Евровидение" представлять Россию. Юные красавицы победили, очаровав жюри своим выступлением.

Милые девочки выступили на "Детском Евровидении" с песней "Весенний джаз". Маша и Настя в милых белых шляпках покорили жюри, исполнив зажигательную песню. Тогда девочки заняли первое место и стали первыми юными россиянками, победившими в этом конкурсе.

После этого ошеломительного успеха сестёр Толмачёвых знала вся страна. Через восемь лет, в 2014 году, уже повзрослевшие девушки снова попытали счастья на "Евровидении". Тогда девушки заняли седьмое место.

После выступления в 2014 году сёстры не стали продолжать карьеру и исчезли из публичного пространства. Сейчас девушкам по 26 лет. Совсем недавно стало известно, что Мария выходит замуж. Церемония и банкет состоялись в Курске, откуда сёстры родом. Молодожёнов поздравили звёзды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров и Анита Цой оставили им теплые видеопослания, а поп-король в конце видеосообщения исполнил хит "Я поднимаю свой бокал". Лично передал пожелания Родион Газманов.

Свадьба девушки привлекла внимание журналистов, которые не могли не заметить, как сильно изменились сёстры за прошедшие 9 лет. Теперь у сестер — платиновый блонд, нарощенные ресницы, идеальные брови, пухлые губы и томные взгляды.

Очевидно, что девушки близко знакомы с косметологическими услугами. В их внешности ничего не осталось от тех милых девчонок, которые пели на "Евровидении". Пользователи сети разделились во мнениях.

Кто-то назвал сестёр "очередными куклами" и заявил, что теперь они одни из тысяч таких же шаблонных блондинок.

- Ну это ужас, конечно! Что с лицом сделали?

- Были симпатяжки, стали перекроенными

- Вижу их каждую неделю, не скажу, что они выглядят как на фото, но губы уже давно сделаны, пластики там нет, кроме губ, все остальное наклеено: ресницы, волосы, макияж!

Другие решили, что в конце концов это решение девушек.

- Молодцы! Красавицы! Обе похудели, стали выглядеть просто шикарно!

- Ого! Ничего себе изменения. Просто красавицы!

- Как с картинки!


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Метки: Евровидение   Толмачёвы   девушки   знаменитости   интересное   красота   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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3k
kca-opa 2 часа назад
Красивые девки превратились в обычных мукл, вот зачем?
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7k
Нестерин Сергей 5 минут назад
И нахуа столько информации?
Можно ж было и покороче написать
А тут новости вселенского масштаба
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1k
Vergüenza Ajena 24 минуты назад
Ценника не хватает...
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27k
Лис Полчаса назад
Ужос! Очередные муклы. Посмотреть бы на отмытых.
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565
gvidon Полчаса назад
Где медведь?
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1
Игорь 48 минут назад
Кто это? Блд..
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3k
Pill 48 минут назад
Всё, что я знаю про современных уродов, я знаю против своей воли
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27k
AzuveR 50 минут назад
Муклы , две штуки.
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31k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Пост про двух неизвестных п.ё.зд.Про милохина и то интересней новости.
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2k
Виталий Час назад
Кто это вообще, и чем знамениты?
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3k
Артур Котовой Час назад
Под пивко с пакетом на голове пойдет. Ну они устроили свою жизнь, для этого туда их и отправили. Нашли спонсоров и живут теперь дорохо-бохато.
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13k
Limon Час назад
Резиновые бабы из секс-шопа, не сказать еще хужей....
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30k
Serg2001 Час назад
Так а стервозность то в чем?!! Всегда полагал, что она от черт характера зависит, от поступков, но уж никак не от внешности...
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2k
Tambabashi Час назад
Такие губы как то связаны с глазами, чем толще - тем взгляд томней
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Покемонка проснулась? Или вернулась на свой профиль с других?
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16k
Элитный тигр 2 часа назад
Про то, что их знала вся страна - лютый звездежь. Я и все мои дружки из гаража первый раз про них вообще слышим.
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6k
Бу 2 часа назад
ТП х 2 = ТП
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13k
gavrosh 2 часа назад
"После этого ошеломительного успеха сестёр Толмачёвых знала вся страна."
В душе не пою кто такие.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337679



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