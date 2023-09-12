Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"

После выступления в 2014 году сёстры не стали продолжать карьеру и исчезли из публичного пространства. Сейчас девушкам по 26 лет. Совсем недавно стало известно, что Мария выходит замуж. Церемония и банкет состоялись в Курске, откуда сёстры родом. Молодожёнов поздравили звёзды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров и Анита Цой оставили им теплые видеопослания, а поп-король в конце видеосообщения исполнил хит "Я поднимаю свой бокал". Лично передал пожелания Родион Газманов.