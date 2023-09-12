Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"

В 2006 году Анастасия и Мария Толмачевы отправились на "Детское Евровидение" представлять Россию. Юные красавицы победили, очаровав жюри своим выступлением.
Милые девочки выступили на "Детском Евровидении" с песней "Весенний джаз". Маша и Настя в милых белых шляпках покорили жюри, исполнив зажигательную песню. Тогда девочки заняли первое место и стали первыми юными россиянками, победившими в этом конкурсе.
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После этого ошеломительного успеха сестёр Толмачёвых знала вся страна. Через восемь лет, в 2014 году, уже повзрослевшие девушки снова попытали счастья на "Евровидении". Тогда девушки заняли седьмое место.
После выступления в 2014 году сёстры не стали продолжать карьеру и исчезли из публичного пространства. Сейчас девушкам по 26 лет. Совсем недавно стало известно, что Мария выходит замуж. Церемония и банкет состоялись в Курске, откуда сёстры родом. Молодожёнов поздравили звёзды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров и Анита Цой оставили им теплые видеопослания, а поп-король в конце видеосообщения исполнил хит "Я поднимаю свой бокал". Лично передал пожелания Родион Газманов.
Свадьба девушки привлекла внимание журналистов, которые не могли не заметить, как сильно изменились сёстры за прошедшие 9 лет. Теперь у сестер — платиновый блонд, нарощенные ресницы, идеальные брови, пухлые губы и томные взгляды.
Очевидно, что девушки близко знакомы с косметологическими услугами. В их внешности ничего не осталось от тех милых девчонок, которые пели на "Евровидении". Пользователи сети разделились во мнениях.
Кто-то назвал сестёр "очередными куклами" и заявил, что теперь они одни из тысяч таких же шаблонных блондинок.
- Ну это ужас, конечно! Что с лицом сделали?
- Были симпатяжки, стали перекроенными
- Вижу их каждую неделю, не скажу, что они выглядят как на фото, но губы уже давно сделаны, пластики там нет, кроме губ, все остальное наклеено: ресницы, волосы, макияж!
Другие решили, что в конце концов это решение девушек.
- Молодцы! Красавицы! Обе похудели, стали выглядеть просто шикарно!
- Ого! Ничего себе изменения. Просто красавицы!
- Как с картинки!
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В душе не пою кто такие.