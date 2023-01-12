«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

Киркоров признался, что в его внешность нет ничего девственного.

«На мне все заживает как на собаке», — пояснил поп-исполнитель и отметил, что каждому артисту необходимо иметь своего пластического хирурга.

По его словам, это не что-то серьезное, а просто несколько процедур для того, чтобы выглядеть хорошо с экранов телевизоров и со сцены.