«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

Филипп Киркоров перед новогодними праздниками посетил пластического хирурга и перекроил себе лицо. Певец признался, что никто не хочет смотреть на его обрюзгшее лицо. Помолодел он, конечно, знатно. Но возраст не скроешь!
Российский певец Филипп Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». В разговоре с журналистами Киркоров признался, что обратился к хирургу осознанно.
Не бежать вдогонку за молодостью — а именно сохранять. Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он к пластическому хирургу ходит!» Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!
Киркоров признался, что в его внешность нет ничего девственного.
«На мне все заживает как на собаке», — пояснил поп-исполнитель и отметил, что каждому артисту необходимо иметь своего пластического хирурга.
По его словам, это не что-то серьезное, а просто несколько процедур для того, чтобы выглядеть хорошо с экранов телевизоров и со сцены.
Лицо, конечно, изменилось. Но певцу уже 55 лет и это не так легко скрыть. "Старика" выдаёт всё — походка, манера общения и поведение. Комментаторы отметили, что теперь Киркоров похож на помесь Стаса Михайлова (которому 53 года) и Тимати. Судя по всему, у них просто один пластический хирург.
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Как? Филька больше не девственник??? Его изнасиловал кто-то?
Вот если бы он купил танк, на средства артиста, да на фронт отправил, вот тогда тема для разговора была бы