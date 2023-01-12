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«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

Автор:
12 января 2023 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   видео   знаменитости   интересное   молодость   пластика   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров перед новогодними праздниками посетил пластического хирурга и перекроил себе лицо. Певец признался, что никто не хочет смотреть на его обрюзгшее лицо. Помолодел он, конечно, знатно. Но возраст не скроешь!

Российский певец Филипп Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». В разговоре с журналистами Киркоров признался, что обратился к хирургу осознанно.

Не бежать вдогонку за молодостью — а именно сохранять. Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он к пластическому хирургу ходит!» Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!

Киркоров признался, что в его внешность нет ничего девственного.

«На мне все заживает как на собаке», — пояснил поп-исполнитель и отметил, что каждому артисту необходимо иметь своего пластического хирурга.

По его словам, это не что-то серьезное, а просто несколько процедур для того, чтобы выглядеть хорошо с экранов телевизоров и со сцены.

Лицо, конечно, изменилось. Но певцу уже 55 лет и это не так легко скрыть. "Старика" выдаёт всё — походка, манера общения и поведение. Комментаторы отметили, что теперь Киркоров похож на помесь Стаса Михайлова (которому 53 года) и Тимати. Судя по всему, у них просто один пластический хирург.

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Метки: Киркоров   видео   знаменитости   интересное   молодость   пластика   фото   шоу бизнес   
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35  комментариев
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42k
Aleksandr 55 минут назад
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9k
Shtoppi 9 минут назад
майкл джексон тоже к пластическому хирургу ходил и чем дело кончилось.
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5
Владимир Герасименко Shtoppi 6 минут назад
Чем, чем - крякнул
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662
Хачик 12 минут назад
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0
совесть сулдопарова 12 минут назад
петух он
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7k
Axel 14 минут назад
«Девственного ничего нет»

Как? Филька больше не девственник??? Его изнасиловал кто-то?
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9k
Григорий Бабкин 18 минут назад
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7k
Том Сойер 21 минуту назад
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23k
Добрый Алабай 22 минуты назад
Ему это просто необходимо. Поскольку "поёт" он под фанеру, то его "творчество" проще назвать "торговлей ипалом".
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9k
Игорь Полчаса назад
....Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей... - да как то этот рефлекс присутствовал что до операции, что после
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
"Ты-ты-ты... ты-ты-ты... ты-ты-ты... ночью и днё-о-ом!"
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3k
Карл Полчаса назад
Ножки -крестики ему не стоит выпрямлять.. Они сильно молодят..
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Болгарин с пластикой - это не итальянец без пластики. Из говна конфетки не сделать.
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14k
hunter Полчаса назад
из говна конфетки не сделать
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10k
MUZSER 38 минут назад
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1k
Джонни 40 минут назад
зачем эта новость здесь? Это сайт хорошего настроения! Как эта новость улучшает настроение?
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11k
Rus77 53 минуты назад
Тошно-рвотный рефлекс вызывает всё его говнотворчество, внешний вид, общение с женщинами и откровенная пе.д.орисня!
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5k
perekrestok 53 минуты назад
Давно ему пора на свалку. Пусть сидит на лавочке перед домом и семечки лузгает.
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29k
Андрей Иванов 58 минут назад
А кто там этим не занимается? Никого не удивишь. Вот если бы он себе сиськи пришил, тогда ещё можно было бы поговорить, но тоже не сильно долго. Времена такие.

Вот если бы он купил танк, на средства артиста, да на фронт отправил, вот тогда тема для разговора была бы
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12k
Ivan Час назад
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11k
Rus77 Час назад
Мерзкий ублюдок!
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267
vadik155 Rus77 56 минут назад
Автор поста ? Согласен .
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322492



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