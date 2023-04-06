Это что за дед? Внезапно помолодевший Киркоров снова сменил имидж и стал похож на старика

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Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов

На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети

Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать

«Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции

Подписчики накинулись на Киркорова за то, что он скорбит не по Градскому