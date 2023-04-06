Это что за дед? Внезапно помолодевший Киркоров снова сменил имидж и стал похож на старика

Филипп Киркоров появился на публике в новом имидже. Если всего неделю назад Филипп выглядел как молодой парень, то теперь он похож на деда. Такие разительные изменения очень взбудоражили поклонников. Зачем Киркоров каждую неделю меняется — неизвестно. Кризис среднего возраста?
Филипп Киркоров навестил Новосибирск в новом образе брутального деда. Сейчас певцу уже 55 лет, но ещё рано записывать себя в старики. Однако внешность говорить о другом. Белые волосы, борода, морщины и чёрные брови.
Поклонники решили, что Филипп просто не может найти свой имидж, и поэтому мечется между молодым парнем и стильным стариком.
Кстати, несмотря на внешность, юмор у Киркорова всё на том же уровне — ниже пояса.
Источник:
- «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции
- Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать
- На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети
- Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов
- Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена
киркоровы-бузовы-тимати и прочая хрень тут никому не интересны