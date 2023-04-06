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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7431 пост • 864 подписчика подписаться
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Это что за дед? Внезапно помолодевший Киркоров снова сменил имидж и стал похож на старика

Это что за дед? Внезапно помолодевший Киркоров снова сменил имидж и стал похож на старика

Автор:
06 апреля 2023 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   внешность   знаменитости   интересное   пластика   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров появился на публике в новом имидже. Если всего неделю назад Филипп выглядел как молодой парень, то теперь он похож на деда. Такие разительные изменения очень взбудоражили поклонников. Зачем Киркоров каждую неделю меняется — неизвестно. Кризис среднего возраста?

Филипп Киркоров навестил Новосибирск в новом образе брутального деда. Сейчас певцу уже 55 лет, но ещё рано записывать себя в старики. Однако внешность говорить о другом. Белые волосы, борода, морщины и чёрные брови.

Поклонники решили, что Филипп просто не может найти свой имидж, и поэтому мечется между молодым парнем и стильным стариком.

Кстати, несмотря на внешность, юмор у Киркорова всё на том же уровне — ниже пояса.

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Метки: Киркоров   внешность   знаменитости   интересное   пластика   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
Rus77 51 минуту назад
Хватит пиарить этого мерзкого пи.д.ора!!!
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8k
Влад 7 минут назад
покемонку в бан!!!
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8k
Влад 8 минут назад
минусим дружно!!!
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1k
Duke_kir 14 минут назад
как он задолбал
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54k
Олег 15 минут назад
как это говно не видеть? Куплю блокиратор этого пед-рилы на телефоне, компьютере и телевизоре
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2k
Vovan Petroff 18 минут назад
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465
Dima Полчаса назад
читать не стал, просто зашел блевануть .....
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29k
Ego sum qui sum Полчаса назад
автор, ты совсем не понимаешь, что за аудитория на фишках?
киркоровы-бузовы-тимати и прочая хрень тут никому не интересны
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330564



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