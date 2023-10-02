Нобелевскую премию по медицине вручили создателям вакцины от коронавируса

За открытие, которое позволило произвести миллионы доз вакцин, учёные получат 11 млн шведских крон.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2023 года присудили венгерскому биохимику Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману, чьи исследования позволили создать мРНК-вакцины против COVID-19.
"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", — говорится в поздравительном сообщении Нобелевского комитета.
Отмечается, что самые популярные вакцины от коронавируса (от компаний Pfizer и Moderna) были основаны на разработках Карико и Вайсмана. Учёные получат премию в размере 11 млн шведских крон (1 млн долларов).
Остальные лауреаты Нобелевской премии 2023 года станут известны в первой половине октября. Завтра, 3 октября, в Стокгольме объявят лауреатов по физике, 4 октября — по химии, 5 октября назовут лучшего литератора, 6 октября объявят очередного обладателя премии мира, а 9 октября награду вручат экономистам.
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Да, тут мракобесы уже начали перекличку, готов нахватать минусов)
-Интересно, а сколько это будет в серебре?
Обычно премию мира получают те, по чьей вине кучу народа положили.
А эти двое постарались от души