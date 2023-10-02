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Нобелевскую премию по медицине вручили создателям вакцины от коронавируса

Нобелевскую премию по медицине вручили создателям вакцины от коронавируса

Автор:
02 октября 2023 13:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Moderna   Pfizer   Учёные   коронавирус   лауреты   мРНК-вакцин   нобелевская премия   
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За открытие, которое позволило произвести миллионы доз вакцин, учёные получат 11 млн шведских крон.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2023 года присудили венгерскому биохимику Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману, чьи исследования позволили создать мРНК-вакцины против COVID-19.


"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", — говорится в поздравительном сообщении Нобелевского комитета.

Отмечается, что самые популярные вакцины от коронавируса (от компаний Pfizer и Moderna) были основаны на разработках Карико и Вайсмана. Учёные получат премию в размере 11 млн шведских крон (1 млн долларов).

Остальные лауреаты Нобелевской премии 2023 года станут известны в первой половине октября. Завтра, 3 октября, в Стокгольме объявят лауреатов по физике, 4 октября — по химии, 5 октября назовут лучшего литератора, 6 октября объявят очередного обладателя премии мира, а 9 октября награду вручат экономистам.

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Метки: Moderna   Pfizer   Учёные   коронавирус   лауреты   мРНК-вакцин   нобелевская премия   
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21  комментарий
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3k
Артур Котовой 2 часа назад
Ага, когда РФ уже начала выпускать они только разрабатывали. Когда корона кончилась они её выпустили
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1k
Vasiliy Минуту назад
А шо, были эффективные вакцины от COVID?
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972
Василий Полчаса назад
Нобелевку дали за открытие нового метода разработки вакцин. А не конкретно за ту, что от covid-19. Просто открытие должно уже как то использоваться и это обусловлено уже этой вакциной, сохранившей много людей.
Да, тут мракобесы уже начали перекличку, готов нахватать минусов)
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3k
Pill Полчаса назад
Очередной цирк.
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adssaf afasffdsga 39 минут назад
Это те вакцины, после которых люди, даже не болевшие ковидом, мерли? Им, может, на всю компанию премию доктора Менделе выдать надо было?
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6k
V2.Smirnov 53 минуты назад
Чертовы лицемеры. Ну ладно Россию они не любят. Но Китай и Индия тоже вакцины делали. И, учитывая их население, народу в разы больше спасли.
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577
Olldd Час назад
>>За открытие, которое позволило произвести миллионы доз вакцин, учёные получат 11 млн шведских крон.
-Интересно, а сколько это будет в серебре?
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1k
Димарик 2 часа назад
Ну а что, здорово. Нобелевку за шмурдяк от которого погибло и ещё погибнет, в долгосрочной перспективе, миллионы людей. Чистой воды клоунада и сатанизм. Но это ожидаемо.
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9k
Владимир 2 часа назад
Сами создали вирус, сами придумали вакцину от неё, сами назначили премию и сами её получили. Замечательно...
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну логично, чё.
Обычно премию мира получают те, по чьей вине кучу народа положили.
А эти двое постарались от души
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121
Феличита GROMOZEKA Полчаса назад
сами придумали вирус, сами и лекарство от него разработали )
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1k
Александр 2 часа назад
это тоесть наш(российский) спутник им больше не пригодится если эта болячка снова оттает? своими пусть колются.
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