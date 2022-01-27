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«Вообще не вакцина»: российские учёные подтвердили неэффективность «ЭпиВакКороны»

«Вообще не вакцина»: российские учёные подтвердили неэффективность «ЭпиВакКороны» (4 фото)

Автор:
27 января 2022 12:56
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   ГНЦ ВБ Вектор   Эффективность   исследование   коронавирус   эпиваккорона   
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4

Действенность препарата от «Роспотребнадзора» оказалась отрицательной.

На днях стало известно, что Минздрав полностью прекратил закупку вакцины «ЭпиВакКорона», производимой Государственным научным центром «Вектор» (относится к Роспотребнадзору). Поначалу в СМИ прошла информация, что это никак не связано со слухами о неэффективности вакцины - просто препаратами от Роспотребнадзора забиты склады и новые партии пока не нужны.


Однако слухи оказались правдивей официальных заявлений ГНЦ «Вектор». Специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге с октября месяца проводили сравнение эффективности трёх российских вакцин - «Спутника V» («Спутника Лайт»), «КовиВака» и «ЭпиВакКороны». И сегодня учёные обнародовали официальное подтверждение об отрицательной эффективности последнего.

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Исследование проводилось по методу «случай-контроль». «Случаи» - это люди с подтверждённой коронавирусной инфекцией (1198 человек), а «контроль» - контрольная группа вакцинированных с выработанными антителами (2747 человек, из которых 1175 были привиты «Спутником», 243 - «Спутником Лайт», 104 - «КовиВаком» и 28 - «ЭпиВакКороной»). И на основе этой выборки учёные оценивали, как вакцинация тем или иным российским препаратом защищает как от симптомов коронавируса, так и поражения лёгких.


Эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» составила 58% и 50%, «КовиВака» - 38%, а «ЭпиВакКороны» - минус 40%. Как пояснил один из ученых Европейского университета Антон Барчук, отрицательная эффективность означает, что риск заразится коронавирусной инфекцией у привитых «ЭпиВакКороной» выше, чем у непривитых граждан.


Но есть и хорошие новости. Антон Барчук добавил, что, во-первых, расчётные показатели исследования немного смещены в сторону занижения эффективности, поскольку в группе непривитых наверняка были и те, кто переболел ковидом бессимптомно, поэтому реальная действенность, к примеру, «Спутника» составляет не 58%, а примерно 70%. И во вторых, отрицательная эффективность препарата от Роспотребнадзора может быть связана с тем, что среди невакцинированных граждан много переболевших. Но даже в этом случае получается, что проще переболеть, нежели привиться «ЭпиВакКороной».

Сотрудники «Вектора» с такими выводами не согласны и называют их ошибкой, указывая на то, что у исследователей был недостаточный объём выборки и сравнение вакцин проводилось в основном на пожилых людях и испытуемых с хроническими заболеваниями.


«Представленные в препринте результаты не обеспечивают необходимой статистической значимости для того, чтобы делать выводы не только об эффективности вакцинации "ЭпиВакКороной", но и другими вакцинами», - заявили «Интерфаксу» в «Векторе».

«ЭпиВакКорона» — вообще не вакцина, она не работала и не работает. Это было очевидно, а теперь еще и доказано. Мне совершенно непонятно, почему только сейчас прекращены закупки, ведь уже потрачены бешенные деньги, которых науке и так категорически не хватает. Сильнейшие коллективы сидят, работать не могут, а на недейственную вакцину миллиарды выбросили», - поделился мнением начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.


Печально, конечно, что на бесполезную вакцину выбросили миллиарды, но как быть людьми, которые от неё пострадали? За это кто-нибудь ответит?

Источник:

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Метки: Вакцина   ГНЦ ВБ Вектор   Эффективность   исследование   коронавирус   эпиваккорона   
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5k
au3 2 часа назад
"(2747 человек, из которых 1175 были привиты «Спутником», 243 - «Спутником Лайт», 104 - «КовиВаком» и 28 - «ЭпиВакКороной»)."

офигенная выборка .... Целых 28 эпиваков
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17k
Николай Минуту назад
Теперь куаркоды отберут у тех, кто этой ё_баной бурдой ширялся ?
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16k
sssss3 9 минут назад
Выгнали Александра Чепурнова из ВЕКТОРА в 2004 году, за ГИБЕЛЬ ЛАБОРАНТКИ, вот от и гадит "Вектору".
Занимается не вирусологией Чепурнов уже 18 лет, а ожирение лечит и цистит у шлюшек.
Теперь по делу.
Десятки моих знакомых были привиты этой вакциной. На стадии клинических (как понимаете ещё до введения в гр. оборот), никто не заболел в последствии Короновирусом. Работники областного Роспотребнадзора.
Писякам и писюлькам в интернете не особо верю.
Людям, с кем работаю десятилетия, ВЕРЮ.
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557
Eric Cartman 9 минут назад
Неэффективность этой вакцины была определена сразу после ее регистрации. Антител от нее нет от слова совсем. Есть какой-то отдельный тест, который продвигает сам производитель - он что-то показывает. Но по факту - это бред и все адекватные специалисты давно поднимали вопрос об этом фуфломицине. Попова (которая роспотребнадзором руководит) в соавторах патента по этой вакцине, внезапно. При этом ее долго использовали, и люди, которым ее ввели по статистике проходят как вакцинированные. А потом возникает общественный кипиш на тему почему вакцинированные болеют. А чего им не болеть-то после укола физраствора. Хорошо бы посадили причастных к этой нехилой афере.
Так шо, тока Спутник, только хардкор
Он реально эффективен на уровне лучших вакцин. Заболеть можно, но это с большой вероятностью будет короткая демо-версия.
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397
perekrestok 12 минут назад
Вместо "российские" ученые вставил "английские" ученые. И сразу статья заиграла новыми красками!
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33k
Денис 18 минут назад
Читаем вики: «Спу тник V» ([спу тник ви]; «V» от англ. victory «победа»; регистрационное наименование «Гам-КОВИД-Вак»

У автора Спу тник V и Гам-КОВИД-Вак это два разных препарата.
Дальше можно не читать.
Уровень компетенции ниже нуля.
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737
Andy 19 минут назад
Немного сухих фактов о Европейском университет, чьи исследования приведены в статье. В декабре 1995 года университетом были получены средства от Фонда Сороса (HESP) на открытие компьютерного класса и библиотеки. В январе 1996 года руководители HESP, Фонда Форда и Фонда МакАртуров приняли решение о выделении для ЕУСПб гранта на основную академическую программу. В конце 2007 года университет получил грант Европейской комиссии в размере € 673,000 для осуществления проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» (МЭСП) по улучшению мониторинга выборов в России. Реализация проекта МЭСП в Европейском университете была прекращена решением его Учёного совета 28 января 2008 года. За время своего существования университет получал финансовые дотации и гранты от муниципального правительства и думы Санкт-Петербурга, фонда Джона и Катрин Макартуров, фонда Форда, международной программы поддержки высшего образования института «Открытое Общество» фонда Джорджа Сороса, программ TACIS/TEMPUS, INTAS, фонда Спенсера, фонда Карнеги, немецких фондов ZEIT-Stiftung и Фриц Тиссен. Интересно, почему все эти фонды не направили средства в поддержку, например, МГУ или Бауманки?
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613
Warlocktv 20 минут назад
28 - ЭпиВакКороной. Очень показательные статистические данные
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7k
Акакий 21 минуту назад
неужто, столько времени додуматься что вакцина, антитела от которой не видят все стандартные тесты, и только тест от компании ее производящей и тесносвязанной с роспотребнадзором - это способ попила госбюджета?
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9k
Михаил Полчаса назад
"российские ученые" - три каких-то типа, с сылками на их интервью на левых сайтах.
Статья из раздела "Все российское говно".
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282
Knives22 38 минут назад
Ваксеры ваш выход с шутейками про 5g.
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8k
Ф Ив 46 минут назад
Выборки не сопоставимые у одной вакцины больше тысячи, а у другой только 28.
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835
Сергей Викторович 51 минуту назад
Самое ироничное, что у погоривали, что из-за того якобы ЭпиВакКорона гораздо лучше других, выпускают ее мало, поэтому всем желающим ее не хватало. И у нас чиновники и всякие бизнесмены местные предпочитали именно эту вакцину, и "добывали" ее по своим связям
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1k
Руслан 57 минут назад
Ну логичным шагом должен быть арест гражданки Поповой, скорый и справедливый суд и посадка лет на 10 за нецелевое (считай воровство) бюджетных средств
Ну и расформирование Роспотребпозора нах@й
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2
Gabriel Angelos 58 минут назад
Анна Попова и Татьяна Голикова являются владельцами патента на "ЭпиВакКорону", нетрудно догадаться кто заработал на этой вакцине, и не трудно догадаться, что ответственность за это они не понесут..
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2k
Ertin Час назад
Признанные учёные, регистратор, врачи: "ЭпиВак эффективна" - да ну, фу, не верим!

Некий частный, к тому же гуманитарный институт: "Вообще не вакцина! Аж на 28 привитых исследовали!" - вау, глаза открыли!

...Дальше по комментам можно гадать, кто бот, кто идиот.

Но если хотя бы ту же Википедию открыть и посмотреть источники финансирования... Получается, перекличка не просто идиотов, а потенциальных предателей в ветке.

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5k
Roman Час назад
Хрен с ним, что не заработало. Почему полгода назад не завернули эту "вакцину", когда получили отрицательные результаты? Какая тварь тянула время и деньги?
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21k
Влад Час назад
https://стопкоронавирус.рф/news/20210703-1436.htmlhttps://стопкоронавирус.рф/news/20210703-1436.html Маленькая ссылочка на сами видите какой сайт за июль прошлого года. Там статья где "наши ученые" утверждаюь об 90% эффективности ЭпиВакКороны.
Это к слову о честности и порядочности. Так оказывается эффективность Спутника тоже намного ниже заявленной. Пока ясно одно, административный рессурс Гинсбурга достаточен чтобы завалить конкурента и сорвать госзаказ.
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Комментарий удален
2
1k
Максим Час назад
колитесь не отвлекайтесь!!!
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
«ЭпиВакКорона» доказала, что первые два этапа исследований можно просто сочинить и нарисовать? А вдруг и три можно? Вы до сих пор считаете антиваксерами людей, кто говорил, не надо торопиться, вдруг полезное окажется вредным?
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