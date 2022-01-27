«Вообще не вакцина»: российские учёные подтвердили неэффективность «ЭпиВакКороны»

Действенность препарата от «Роспотребнадзора» оказалась отрицательной.
На днях стало известно, что Минздрав полностью прекратил закупку вакцины «ЭпиВакКорона», производимой Государственным научным центром «Вектор» (относится к Роспотребнадзору). Поначалу в СМИ прошла информация, что это никак не связано со слухами о неэффективности вакцины - просто препаратами от Роспотребнадзора забиты склады и новые партии пока не нужны.
Однако слухи оказались правдивей официальных заявлений ГНЦ «Вектор». Специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге с октября месяца проводили сравнение эффективности трёх российских вакцин - «Спутника V» («Спутника Лайт»), «КовиВака» и «ЭпиВакКороны». И сегодня учёные обнародовали официальное подтверждение об отрицательной эффективности последнего.
Исследование проводилось по методу «случай-контроль». «Случаи» - это люди с подтверждённой коронавирусной инфекцией (1198 человек), а «контроль» - контрольная группа вакцинированных с выработанными антителами (2747 человек, из которых 1175 были привиты «Спутником», 243 - «Спутником Лайт», 104 - «КовиВаком» и 28 - «ЭпиВакКороной»). И на основе этой выборки учёные оценивали, как вакцинация тем или иным российским препаратом защищает как от симптомов коронавируса, так и поражения лёгких.
Эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» составила 58% и 50%, «КовиВака» - 38%, а «ЭпиВакКороны» - минус 40%. Как пояснил один из ученых Европейского университета Антон Барчук, отрицательная эффективность означает, что риск заразится коронавирусной инфекцией у привитых «ЭпиВакКороной» выше, чем у непривитых граждан.
Но есть и хорошие новости. Антон Барчук добавил, что, во-первых, расчётные показатели исследования немного смещены в сторону занижения эффективности, поскольку в группе непривитых наверняка были и те, кто переболел ковидом бессимптомно, поэтому реальная действенность, к примеру, «Спутника» составляет не 58%, а примерно 70%. И во вторых, отрицательная эффективность препарата от Роспотребнадзора может быть связана с тем, что среди невакцинированных граждан много переболевших. Но даже в этом случае получается, что проще переболеть, нежели привиться «ЭпиВакКороной».
Сотрудники «Вектора» с такими выводами не согласны и называют их ошибкой, указывая на то, что у исследователей был недостаточный объём выборки и сравнение вакцин проводилось в основном на пожилых людях и испытуемых с хроническими заболеваниями.
«Представленные в препринте результаты не обеспечивают необходимой статистической значимости для того, чтобы делать выводы не только об эффективности вакцинации "ЭпиВакКороной", но и другими вакцинами», - заявили «Интерфаксу» в «Векторе».
«ЭпиВакКорона» — вообще не вакцина, она не работала и не работает. Это было очевидно, а теперь еще и доказано. Мне совершенно непонятно, почему только сейчас прекращены закупки, ведь уже потрачены бешенные деньги, которых науке и так категорически не хватает. Сильнейшие коллективы сидят, работать не могут, а на недейственную вакцину миллиарды выбросили», - поделился мнением начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Печально, конечно, что на бесполезную вакцину выбросили миллиарды, но как быть людьми, которые от неё пострадали? За это кто-нибудь ответит?
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офигенная выборка .... Целых 28 эпиваков
Занимается не вирусологией Чепурнов уже 18 лет, а ожирение лечит и цистит у шлюшек.
Теперь по делу.
Десятки моих знакомых были привиты этой вакциной. На стадии клинических (как понимаете ещё до введения в гр. оборот), никто не заболел в последствии Короновирусом. Работники областного Роспотребнадзора.
Писякам и писюлькам в интернете не особо верю.
Людям, с кем работаю десятилетия, ВЕРЮ.
Так шо, тока Спутник, только хардкор Он реально эффективен на уровне лучших вакцин. Заболеть можно, но это с большой вероятностью будет короткая демо-версия.
У автора Спу тник V и Гам-КОВИД-Вак это два разных препарата.
Дальше можно не читать.
Уровень компетенции ниже нуля.
Статья из раздела "Все российское говно".
Некий частный, к тому же гуманитарный институт: "Вообще не вакцина! Аж на 28 привитых исследовали!" - вау, глаза открыли!
...Дальше по комментам можно гадать, кто бот, кто идиот.
Но если хотя бы ту же Википедию открыть и посмотреть источники финансирования... Получается, перекличка не просто идиотов, а потенциальных предателей в ветке.