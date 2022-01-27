«Вообще не вакцина»: российские учёные подтвердили неэффективность «ЭпиВакКороны»

Исследование проводилось по методу «случай-контроль». «Случаи» - это люди с подтверждённой коронавирусной инфекцией (1198 человек), а «контроль» - контрольная группа вакцинированных с выработанными антителами (2747 человек, из которых 1175 были привиты «Спутником», 243 - «Спутником Лайт», 104 - «КовиВаком» и 28 - «ЭпиВакКороной»). И на основе этой выборки учёные оценивали, как вакцинация тем или иным российским препаратом защищает как от симптомов коронавируса, так и поражения лёгких.





Эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» составила 58% и 50%, «КовиВака» - 38%, а «ЭпиВакКороны» - минус 40%. Как пояснил один из ученых Европейского университета Антон Барчук, отрицательная эффективность означает, что риск заразится коронавирусной инфекцией у привитых «ЭпиВакКороной» выше, чем у непривитых граждан.





Но есть и хорошие новости. Антон Барчук добавил, что, во-первых, расчётные показатели исследования немного смещены в сторону занижения эффективности, поскольку в группе непривитых наверняка были и те, кто переболел ковидом бессимптомно, поэтому реальная действенность, к примеру, «Спутника» составляет не 58%, а примерно 70%. И во вторых, отрицательная эффективность препарата от Роспотребнадзора может быть связана с тем, что среди невакцинированных граждан много переболевших. Но даже в этом случае получается, что проще переболеть, нежели привиться «ЭпиВакКороной».