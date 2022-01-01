Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса

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Группа вирусологов из Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохары поставила перед собой непростую задачу, создать универсальную вакцину.
По данным, опубликованным в Japan Times, этот препарат будет способен выработать пожизненный иммунитет к возбудителю COVID-19.
В основу новейшей разработки легла вакцина от оспы, которую успешно применяли в Японии на протяжении многих десятилетий. Учёные внедрили спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.
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Испытания на мышах, которые проводятся уже в течение 20 месяцев, показали, что грызуны, привитые новым вариантом вакцины, благополучно переносили заражение птичьим гриппом. В то время когда группа непривитых мышей погибла практически полностью. При этом иммунитет у выздоровевших зверьков сохранялся на протяжении всей из жизни.
Ещё один эксперимент, проведённый на макаках-крабоедах, выявил закономерность, что прототип новой вакцины способен защитить приматов от пневмонии. Учёные сообщили, что готовы в 2023 году приступить к тестированию нового препарата на добровольцах, в том числе тех, кто уже перенёс коронавирус или был полностью привит другими препаратами.
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Метки: Вакцина иммунитет коронавирус пандемия ученые
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