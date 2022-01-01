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Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса

Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса (5 фото)

Автор:
01 января 2022 15:32
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   иммунитет   коронавирус   пандемия   ученые   
706
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 Группа вирусологов из Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохары поставила перед собой непростую задачу, создать универсальную вакцину.
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Метки: Вакцина   иммунитет   коронавирус   пандемия   ученые   
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7  комментариев
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280
Трям 2 часа назад
Ну работают и пусть работают. Нах мне это знать?
Сообщи когда закончат работу.
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3k
Ivan 3 минуты назад
Да посрать! Хоть спутник пожизненной признают, хоть файзер, лишь бы это коронобесие кончилось! А колоться я даже марсианской не стану! Просто потому что задолбали!
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7k
Serjio Час назад
А кто им до этого мешал более 100 лет делать это?
Эка герои-самураи!
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
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2k
ssb05 2 часа назад
Пока он создаст, выйдет новый вирус.
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Цианид же есть
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