Учёные из Токио работают над "пожизненной" вакциной от коронавируса

Ещё один эксперимент, проведённый на макаках-крабоедах, выявил закономерность, что прототип новой вакцины способен защитить приматов от пневмонии. Учёные сообщили, что готовы в 2023 году приступить к тестированию нового препарата на добровольцах, в том числе тех, кто уже перенёс коронавирус или был полностью привит другими препаратами.