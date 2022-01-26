Минздрав прекратил производить и закупать вакцину «ЭпиВакКорона»

Между тем, есть и иная, альтернативная точка зрения, касающаяся приостановки выпуска препарата. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказывает, что эффективность вакцины против коронавируса была довольно низкой. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что это стало известно еще год назад, однако вакцину продолжали выпускать.

«Препарат был очень популярен у людей, потому что он давал меньше побочных эффектов, чем наша основная вакцина «Спутник V». Однако с зимы прошлого года был поднят вопрос, что это не вакцина. Это очень легко доказать, это и было доказано. Она не вызывает антител против S-белка коронавируса. Тем не менее, её продолжали применять. Это давно было признано и самими авторами. Там было много всего крайне неприятного. Её нужно было сразу запретить и не выпускать. Её выпустили несколько миллионов доз и применили, а это означает жизни людей. Ничего хорошего про эту вакцину я сказать не могу. Надеюсь, её отправят на помойку».