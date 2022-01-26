Минздрав прекратил производить и закупать вакцину «ЭпиВакКорона»

В ведомстве поясняют, что это решение связано с наличием необходимого количества препарата на складах и отсутствием заявок на 2022 год. Однако вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что эти меры связаны с неэффективностью вакцины. "Надеюсь, что ее отправят на помойку", - пояснил он.
Минздрав РФ на время прекращает выпуск и производство одной из российских вакцин - сообщили официальные СМИ. Речь идет о препарате "ЭпиВакКорона". На 2022 год нет ни одной заявки на приобретение этого препарата ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора - Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха».
Возможно такое положение дел связано с избытком вакцины на складах производителей. Сформированного запаса препарата хватит даже, "если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", - цитирует ведомство издание "Известия".
Между тем, есть и иная, альтернативная точка зрения, касающаяся приостановки выпуска препарата. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказывает, что эффективность вакцины против коронавируса была довольно низкой. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что это стало известно еще год назад, однако вакцину продолжали выпускать.
«Препарат был очень популярен у людей, потому что он давал меньше побочных эффектов, чем наша основная вакцина «Спутник V». Однако с зимы прошлого года был поднят вопрос, что это не вакцина. Это очень легко доказать, это и было доказано. Она не вызывает антител против S-белка коронавируса. Тем не менее, её продолжали применять. Это давно было признано и самими авторами. Там было много всего крайне неприятного. Её нужно было сразу запретить и не выпускать. Её выпустили несколько миллионов доз и применили, а это означает жизни людей. Ничего хорошего про эту вакцину я сказать не могу. Надеюсь, её отправят на помойку».
О своих сомнениях в эффективности "ЭпиВакКороны" Альтштейн, кстати, говорил и ранее. И подробно объяснял, чем вызван его скепсис.
А вот о другой вакцине, "Спутник V" вирусолог весьма высокого мнения. Он рассказал, что этот препарат способен бороться с южноафриканским штаммом «Омикрон». По крайней мере, процент летальных исходов и тяжелого течения заболевания у привитых "Спутником V" будет значительно ниже, чем у непривитого населения.
Источник:
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Очень интересно выглядит: сотрудник одного предприятия хаит препарат предприятия конкурента. Это тиражируют СМИ. Очень похоже на черный пиар и нездоровую конкуренцию. А учитывая, что первый в первопрестольной, а второй с переферии, неудивительно.
ЗЫ: одно дело, когда об эффективности говорил бы независимый эксперт (например, вирусолог из центра Чумакова, говорил бы, что препарат Гамалеи хорошо, а препарат Вектора плохо, и то, в независимости были бы сомнения)
А как рекламировали.... как рекламировали то.... суки рваные!
Извините, мы вам фуфло вкололи, но ни за что отвечать не будем ибо вы бумажки сами подписали.
Что касается эффективности.
https://epivakcorona.ru/effektivnost-vakciny-epivakkorony-protiv-koronavirusa/https://epivakcorona.ru/effektivnost-vakciny-epivakkorony-protiv-koronavirusa/
но такое в россии прокатывает на раз два три, и никого не посодют
-лично я (47лет) и дети (20 и 18)непривитые болели так- 37,5 три дня, чуть поболела голова и горло, небольшая слабость. ВСЁ. Очень тяжело? Нет.
А жена вообще не заболела, хотя в масках по квартире никто не ходил.