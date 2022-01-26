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Минздрав прекратил производить и закупать вакцину «ЭпиВакКорона»

Минздрав прекратил производить и закупать вакцину «ЭпиВакКорона» (3 фото)

Автор:
26 января 2022 09:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Альтштейн   Вакцина   вирусология   коронавирус   минздрав   приостановка выпуска   эпиваккорона   
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В ведомстве поясняют, что это решение связано с наличием необходимого количества препарата на складах и отсутствием заявок на 2022 год. Однако вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что эти меры связаны с неэффективностью вакцины. "Надеюсь, что ее отправят на помойку", - пояснил он.

Минздрав РФ на время прекращает выпуск и производство одной из российских вакцин - сообщили официальные СМИ. Речь идет о препарате "ЭпиВакКорона". На 2022 год нет ни одной заявки на приобретение этого препарата ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора - Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха».


Возможно такое положение дел связано с избытком вакцины на складах производителей. Сформированного запаса препарата хватит даже, "если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", - цитирует ведомство издание "Известия".


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Между тем, есть и иная, альтернативная точка зрения, касающаяся приостановки выпуска препарата. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказывает, что эффективность вакцины против коронавируса была довольно низкой. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что это стало известно еще год назад, однако вакцину продолжали выпускать.


«Препарат был очень популярен у людей, потому что он давал меньше побочных эффектов, чем наша основная вакцина «Спутник V». Однако с зимы прошлого года был поднят вопрос, что это не вакцина. Это очень легко доказать, это и было доказано. Она не вызывает антител против S-белка коронавируса. Тем не менее, её продолжали применять. Это давно было признано и самими авторами. Там было много всего крайне неприятного. Её нужно было сразу запретить и не выпускать. Её выпустили несколько миллионов доз и применили, а это означает жизни людей. Ничего хорошего про эту вакцину я сказать не могу. Надеюсь, её отправят на помойку».



О своих сомнениях в эффективности "ЭпиВакКороны" Альтштейн, кстати, говорил и ранее. И подробно объяснял, чем вызван его скепсис.


А вот о другой вакцине, "Спутник V" вирусолог весьма высокого мнения. Он рассказал, что этот препарат способен бороться с южноафриканским штаммом «Омикрон». По крайней мере, процент летальных исходов и тяжелого течения заболевания у привитых "Спутником V" будет значительно ниже, чем у непривитого населения.



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Метки: Ynews   Альтштейн   Вакцина   вирусология   коронавирус   минздрав   приостановка выпуска   эпиваккорона   
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1k
Руслан Час назад
Ахаха)))) Гинцбург уел Попову с её Эпиваккороной, где она была одним из бенефициаров и теперь прилюдно глумится и срать ему на здоровье нации. Ипаный стыд, какой цинизм
Ну теперь то даже упоротым должно быть понятно, что вакцинация - это не про заботу о людях, а исключительно о деньгах
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5k
KonstantinLeirov Минуту назад
Если откинуть вообще эффективность...
Очень интересно выглядит: сотрудник одного предприятия хаит препарат предприятия конкурента. Это тиражируют СМИ. Очень похоже на черный пиар и нездоровую конкуренцию. А учитывая, что первый в первопрестольной, а второй с переферии, неудивительно.
ЗЫ: одно дело, когда об эффективности говорил бы независимый эксперт (например, вирусолог из центра Чумакова, говорил бы, что препарат Гамалеи хорошо, а препарат Вектора плохо, и то, в независимости были бы сомнения)
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43k
Элек Мек 12 минут назад
Полгода назад уже было говорено,что эпиваккорона-пустышка.
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537
bobobo 21 минуту назад
Промолчал бы хотя б из уважения к людям и корпоративной этики.А так, складывается ощущение, что и Спутник тот ещё шмурдяк.
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−41
циновер 21 минуту назад
только спутник, только православие
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1k
Максим Максимов 36 минут назад
в Гамалеи началась борьба за властное кресло
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1k
Максим Максимов 38 минут назад
"Однако вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что эти меры связаны с неэффективностью вакцины..."
А как рекламировали.... как рекламировали то.... суки рваные!
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7k
Акакий 38 минут назад
кто то очень хорошо себе денег в карман положил на производстве чудо вакцины
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5k
Бу 43 минуты назад
Ха ха
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1k
investas 53 минуты назад
Цель - бабосики.
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5k
ГГалка Час назад
вообще никому не верю. если б не этот кюаркод вообще бы не прививалась. врут абсолютно все! и я
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1k
lerich Час назад
И что теперь сказать тем людям, которые привились эпиваком?
Извините, мы вам фуфло вкололи, но ни за что отвечать не будем ибо вы бумажки сами подписали.
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4k
Outcast Час назад
Прекратил производить и выпускать потому что теперь за место неё производят и выпускают ЭпиВакКорона-Н» («Aurora-CoV») С учётом новых штаммов. Что касается профессора то «Всяк кулик свое болото хвалит»
Что касается эффективности.
https://epivakcorona.ru/effektivnost-vakciny-epivakkorony-protiv-koronavirusa/https://epivakcorona.ru/effektivnost-vakciny-epivakkorony-protiv-koronavirusa/
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61k
Опиум для народа Час назад
Щас "спутник" тоже похерят, придумают новую и заставят перепрививаться по новой.
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120k
arek14 Час назад
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5k
Денис Колосов Час назад
У меня на работе 2ое кольнулись эпиваком, оба заболели, причем один с попаданием в больницу..со спутником такого не было.. Хотя сейчас со омикороном, эффективность вакцины в плане предотвращения заражения, близка к 0... У нас все привиты, но 200 человек отправлены домой с положительным ПЦР.. Хотя протекает болезнь, легче чем ОРВИ..Ни как с английским штаммом или дельтой не сравнить.. И.. человек переболевший официально дельтой месяц назад, сейчас болеет омикроном)
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Кто этот мощный старик
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1k
poбт 2 часа назад
насколько я помню(но могу 3.14здеть) изначально, от этой вакцины титры антител по другому считались в других единицах
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ага, нашли независимого эксперта - из Центра Гамалеи. И он, главное, не стесняется - "на помойку конкурента". Хорошо, видать на Спутнике своем отхарчились: научные и медицинские берега потеряли в коммерческом море.
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5k
Roman 2 часа назад
Но результаты исследований не опубликовали и "привитых" этой балалайкой открыто об опасности заразиться не предупредили.
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