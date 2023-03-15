Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны

К счастью, он никого не ранил. Силовики ведут со стрелком переговоры. Получается пока не очень.
В городе Вятские поляны под Кировом местный житель открыл из окна пятого этажа беспорядочную стрельбу. По данным полицейских никто не пострадал. Прохожие, услышав выстрелы, спрятались за гаражами, расположенными рядом с пятиэтажкой.
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Как стало известно, в квартире вместе с семьёй проживает 47-летний Александр Алёшин. Кроме него в доме на момент инцидента никого не было. По оперативной информации, у мужчины есть два гладкоствольных ружья. По рассказам родственников и знакомых Алёшина, он не пил 16 лет, но сегодня напился. И его, похоже, переклинило.
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Губернатор Кировской области Александр Соколов, сообщил, что ситуация находится под контролем.
Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем
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По неподтверждённым данным, Алёшин напился из-за стресса. На днях у него диагностировали опухоль мозга. Пить он начал со вчерашнего дня и сегодня планировал идти на работу. Сообщается, что Алёшин из охотничьего ружья выстрелил в полицейского. Пуля попала в бронежилет и страж порядка не пострадал. На момент начала стрельбы в квартире находилась его тёща. Она успела убежать к соседке. У Алёшина растут двое детей — подростки 10 и 15 лет.
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"Александр Алешин, который открыл стрельбу в Вятских Полянах, всегда был абсолютно адекватным человеком, рассказала Readovka его супруга. По ее словам, за все 17 лет брака Александр ни разу не пил, никогда не поднимал руку ни на нее, ни на детей. Он начал пить еще 9 марта. Что стало причиной, она не знает, но рассказывает, что в последнее время Александр многое держал в себе. Вероятно, катализатором стало его здоровье недавно он пережил микроинсульт и потерял слух на одно ухо."
а после какая то бабуля с 4-5 этажа упала из окна. и после этих случаев во всех корпусах на окнах тросики-ограничители повесили,они теперь открываются на 15 см. а летом жара вааще зашибись !
- Я так давно хохлов не писдил.. )))