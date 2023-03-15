Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны

По неподтверждённым данным, Алёшин напился из-за стресса. На днях у него диагностировали опухоль мозга. Пить он начал со вчерашнего дня и сегодня планировал идти на работу. Сообщается, что Алёшин из охотничьего ружья выстрелил в полицейского. Пуля попала в бронежилет и страж порядка не пострадал. На момент начала стрельбы в квартире находилась его тёща. Она успела убежать к соседке. У Алёшина растут двое детей — подростки 10 и 15 лет.