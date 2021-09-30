Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пистолета в здании школы № 1374 на Палехской улице. Выяснилось, что стрелял отец десятиклассницы, которая учится в этой школе. Девочка-подросток прибежала домой и пожаловалась, что одноклассники постоянно над ней издеваются и пообещали сегодня "разобраться" с девушкой.

Разъяренный мужчина прибежал в школу и сначала устроил драку с обидчиками дочери, а затем выстрелил в потолок, видимо, чтобы запугать разошедшихся школьников.