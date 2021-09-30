Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке столицы

К счастью, это был не очередной стрелок, а отец одной из учениц, который решил наказать одноклассников дочери за травлю.
На северо-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пистолета в здании школы № 1374 на Палехской улице. Выяснилось, что стрелял отец десятиклассницы, которая учится в этой школе. Девочка-подросток прибежала домой и пожаловалась, что одноклассники постоянно над ней издеваются и пообещали сегодня "разобраться" с девушкой.
Разъяренный мужчина прибежал в школу и сначала устроил драку с обидчиками дочери, а затем выстрелил в потолок, видимо, чтобы запугать разошедшихся школьников.
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«Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошёл конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет», - сообщили в столичном главке МВД.
При себе у мужчины был травматический Glock. Разрешение на владение оружием у него имеется - ранее он работал в ЧОПе.
Сейчас с задержанным работают следователи. Какое наказание грозит защитнику дочери, пока неизвестно.
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-разобраться! А десятикласники-это не дети,это взрослая и вполне себе опасная кодла.
За дочку заступился, малолетним ушлепкам люлей раздал, выстрелил в воздух! для острастки, никого не задев.
Выпишите ему штраф по хулиганке и отпустите домой.
И насрать, что в 10 классе сейчас такие акселераты, что и троих мужиков затопчут, закон такой, ювинальный.
Даже не знаю, как бы сам в такой ситуации поступил. Ну может местным нарикам бабла дал и натравил, да и то стремно...
Чурки у нас беспределят покруче, а отделываются извинениями и штрафами.
Вот пусть мужик извинится и штраф оплатит. Потому что, по сути, это хулиганка.
И все будет хорошо...
К СЧАСТЬЮ?!
Хотя что еще ждать от врущего человека изходящего желчью от каждого поста про Россию.