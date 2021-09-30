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Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке столицы

Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке столицы (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 17:36
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   отец   полиция   стрельба   травля   школа   
2865
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К счастью, это был не очередной стрелок, а отец одной из учениц, который решил наказать одноклассников дочери за травлю.

На северо-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пистолета в здании школы № 1374 на Палехской улице. Выяснилось, что стрелял отец десятиклассницы, которая учится в этой школе. Девочка-подросток прибежала домой и пожаловалась, что одноклассники постоянно над ней издеваются и пообещали сегодня "разобраться" с девушкой.


Разъяренный мужчина прибежал в школу и сначала устроил драку с обидчиками дочери, а затем выстрелил в потолок, видимо, чтобы запугать разошедшихся школьников.

«Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошёл конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет», - сообщили в столичном главке МВД.

При себе у мужчины был травматический Glock. Разрешение на владение оружием у него имеется - ранее он работал в ЧОПе.


Сейчас с задержанным работают следователи. Какое наказание грозит защитнику дочери, пока неизвестно.

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Метки: Москва   отец   полиция   стрельба   травля   школа   
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kleyman 2 часа назад
И сам сел и дочке подсиропил. Теперь точно будут травить уже всей школой.
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7k
кот базилий 8 минут назад
Я закончил школу в 75 годе и не помню что бы кого то "гнобили" в то время. Что сейчас происходит с людьми х.з. Папа приходит с пистолетом на разборки и это пи..ц полный.
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14k
Toxictofa 48 минут назад
Нормальный мужик.
За дочку заступился, малолетним ушлепкам люлей раздал, выстрелил в воздух! для острастки, никого не задев.
Выпишите ему штраф по хулиганке и отпустите домой.
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35k
Alex 54 минуты назад
В голову надо было шмалять.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
"ранее он работал в ЧОПе." Черножопая Организованная Преступность?
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2k
Яков Час назад
Нормальный отец. За себя в подобной ситуации я бы не поручился.
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10k
Andrey Час назад
Ну мужик дает! ОНИЖЕДЕТИ!!! А ты их бедненьких пужать, да еще бабахой!!!
И насрать, что в 10 классе сейчас такие акселераты, что и троих мужиков затопчут, закон такой, ювинальный.
Даже не знаю, как бы сам в такой ситуации поступил. Ну может местным нарикам бабла дал и натравил, да и то стремно...
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2k
Ivan Час назад
Ну хулиганку он заработал, а там от ментов зависит. В наше время девки с пацанами не цапались в старших классах с драками. Девочек не принято обижать было. Силой. Была одна тупая и стремная, Так максимум, на что хватало-в туалет на перепихон ее пригласить громко, на весь класс. "Оль, а пошли в сортир на большой перемене, потрахаемся." А в ответ злющее лицо и средний палец. И смешно, и безобидно. Даже представить такой конфликт, как этот,не могу... Чтоб отец прибежал вписываться.
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1k
флоМастер Час назад
мне кажется, если с чадом в школе совладеть, найти пути решения вопросов (не важно каких) в силу их возраста и сложности доноса до них - потом уже ничего не страшно)))
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15
madball2011 2 часа назад
Очень содержательное видео
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14k
Booka1a 2 часа назад
школьники травить одноклассника могут очень жестоко. а если в эти разборки впрягаются родители, то им светит уголовка. и что вот мужику нужно было делать? водить дочь к психологу, отдать в другую школу? судя по статье, серьезных плюх он там никому не навешал, но залететь все равно может
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4k
RRK 2 часа назад
В РФ если чел. казак или охранник/чоповец это диагноз))
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15k
Maks Es 2 часа назад
А че так слабо? валить наглухо надо было!
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28k
Антон 2 часа назад
"К счастью, это бы не очередной стрелок, а отец одной из учениц, который решил наказать одноклассников дочери за травлю."

К СЧАСТЬЮ?!
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7k
кот базилий 2 часа назад
Отец - "гарачый кров" похоже.
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