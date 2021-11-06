Пассажир поезда «Москва — Адлер» устроил стрельбу в вагоне

Когда на вокзале города Тула в вагон сначала вошли полицейские, мужчина заперся в купе. На требования открыть дверь он начал стрелять из травматического пистолета, причем метко. Он ранил одного из полицейских в руку. Пришлось вызывать спецназ, вагон оцепить, а всех пассажиров эвакуировать. Во время переговоров разбушевавшийся «психолог» подстрелил еще и сотрудника СОБР, прежде чем стрелка задержали.