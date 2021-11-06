Пассажир поезда «Москва — Адлер» устроил стрельбу в вагоне

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Покупая билет в поезд, никогда не можешь быть полностью уверен, что твоя поездка обойдется без происшествий.
Вот и пассажиры поезда «Москва — Адлер» на себе испытали все прелести неадекватного соседа по купе. Примерно в половине в час ночи 44-летний ставрополец, утверждавший, что он частный психолог, устроил скандал с соседями и проводниками. Терпеть его выходки не стали. Начальник поезда обратился за помощью в ближайшее отделение линейной полиции.
Когда на вокзале города Тула в вагон сначала вошли полицейские, мужчина заперся в купе. На требования открыть дверь он начал стрелять из травматического пистолета, причем метко. Он ранил одного из полицейских в руку. Пришлось вызывать спецназ, вагон оцепить, а всех пассажиров эвакуировать. Во время переговоров разбушевавшийся «психолог» подстрелил еще и сотрудника СОБР, прежде чем стрелка задержали.
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