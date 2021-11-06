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Пассажир поезда «Москва — Адлер» устроил стрельбу в вагоне

Пассажир поезда «Москва — Адлер» устроил стрельбу в вагоне (3 фото)

Автор:
06 ноября 2021 15:51
Сообщество : Жить в России
Метки: поезд   полиция   психолог   ранение   стрельба   тула   
928
3
Покупая билет в поезд, никогда не можешь быть полностью уверен, что твоя поездка обойдется без происшествий.

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Метки: поезд   полиция   психолог   ранение   стрельба   тула   
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17  комментариев
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2k
Алексей Час назад
Видимо переобщался с пациентами и не успел доехать до санатория. Ничего - в тюрьме отдохнёт.
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5k
Ya 8 минут назад
"...На требования открыть дверь он начал стрелять из травматического пистолета, причем метко." Зачем писать брехню? И что значит метко? Даже если "резинка" пробила двойную обшивку двери(не попав в каркас двери) и случайно попала в голую кисть руки, то вряд ли она даже синяк оставит.
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3k
a_komolow 11 минут назад
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56k
parallax 14 минут назад
История о том, как заработать реальный срок, на ровном месте.
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5k
ZmeyUA 22 минуты назад
В пиндосии его бы завалили без разговоров
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996
Dorell Полчаса назад
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202
Мурчелло 36 минут назад
Опасная профессия.Напринимает ипанутых,а потом всё отражается на самом себе.
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10k
Лехахуторской 39 минут назад
"с психологом работает психиатр".
Кукуха походу поехала.
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4k
onebibis 41 минуту назад
Повезло правоохранителям, что у е.б.а.н.а.т.а травмат был. Был бы нормальный ствол он их всех бы перестрелял как куропаток. Судя по результатам их действий.
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65k
Viktor 45 минут назад
Попал чувак конкретно, ежели крыши нет - лет на десять!
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2k
Sergius SPb 54 минуты назад
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14k
Hairy. 57 минут назад
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