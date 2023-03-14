Жизнь взаперти и гиперграфия как главная улика

Элвин не был слишком разговорчив, а если и вступал в беседы с кем-то из знакомых, то его рассуждения сводились преимущественно к озвучиванию различных вариаций теорий заговора.
Жителя города Рингголд (Джорджия) местные считали чудаковатым эксцентриком. Но Элвин Ридли никого не обижал, а безобидные городские сумасшедшие – явление не такое уж редкое.
4 октября 1997 года в службу спасения от Элвина поступил звонок. В его доме телефона не было, поэтому чтобы набрать нужные цифры, ему пришлось ехать к телефону-автомату. Он сообщил оператору, что его жена себя плохо чувствует. Когда медики прибыли на место, им осталось только констатировать факт смерти.
При этом жители города чуть ли не в один голос переспросили, узнав о ситуации: «Кто? Жена?». Не допуская, что этот чудак вообще мог быть женат. За исключением родных Вирджинии, которые о браке знали, но считали, что мужчина давно расправился с супругой, а наказания избежал, кося под психически нестабильного.
Пара заключила брак в далёком 1966 году. На тот момент Элвин был лучшим мастером по ремонту техники в городе. Вирджиния была не совсем здоровым человеком. Страдала эпилептическими припадками и свела к нулю все социальные контакты. Тем более что девушка была интровертом, и общества мужа ей хватало.
По мнению родственников Вирджинии, сначала всё шло хорошо. Но потом парень перестал справляться с болезнью жены и подключил в её отношении чрезмерно жёсткий контроль. Состояние молодой женщины из-за стресса ухудшилось, она испытывала тревогу, провоцировавшую новые приступы.
В итоге она вообще перестала покидать дом. Изредка выходила в церковь или мастерскую мужа. Родственники заволновались и обратились в полицию с заявлением о незаконном удержании. На заседание супруги Ридли пришли вместе. И Вирджиния заявила суду и родителям, что с ней всё в порядке, и она сама не желает ни с кем видеться. После этого перестала выходить с семьёй на связь.
Коронер подтвердил факт насильственной смерти. Элвину предъявили обвинения в убийстве. Адвокат Маккракен Постон столкнулся с замкнутостью и странностями своего клиента. Мужчина даже не пускал того на порог. Пришлось выстраивать целую систему с подарками, домашней едой и душевными беседами, чтобы подозреваемый хотя бы дал адвокату войти в дом.
Переступив порог, Постон застыл в недоумении. Все внутри было изрядно захламлено. Но самым странным оказался исключительно красный свет и горы исписанной аккуратным почерком бумаги. На вопрос адвоката мужчина равнодушно ответил, что это дело рук Вирджинии.
В медицине такое состояние – навязчивое желание писать или рисовать носит название гиперграфии. Наблюдается у эпилептиков и часто сопровождается чрезмерной настойчивостью, маниакальной тягой к малозначимым деталям с их постоянным повторением. Гиперграфия также может наблюдаться при маниакальном синдроме и биполярном аффективном расстройстве.
Записи содержали вполне обычную информацию: выбор еды на завтрак, описание серии из сериала, любовная записка для мужа. Речи об истязаниях или боли не шло.
До последнего обвиняемый отказывался выступать в суде. Но в последний момент передумал, чем удивил всех, даже адвоката. Он выглядел потерянным и искренне опечаленным смертью Вирджинии. Рассказал, что жена была его лучшим другом. Они прожили в счастье 27 лет. И за это время он не то что не поднял на любимую руку, даже голоса не повысил.
Важным моментом стало опротестование заключения патологоанатома. Дело в том, что он был изначально настроен против Элвина. Что подтвердило несколько свидетелей. Вывод о насильственной смерти он сделал на основании потехий – красных пятен, возникающих в результате повреждений мелких сосудов и кровоизлияний. Обычно появляются после асфиксии. Но могут быть и проявлением естественной смерти, к примеру, в результате припадка. А гематома на шее оказалась результатом неправильного хранения тела. И эти моменты доказала сторонняя экспертиза.
Элвина оправдали. А его адвокат выкупил здание, где когда-то располагалась мастерская Ридли, и открыл после завершения знакового дела адвокатскую контору.
Ключевым доказательством на суде выступало порядка 10 тыс. страниц, исписанных рукой Вирджинии. Они же послужили основной причиной признания мужа невиновным. Есть мнение, что гиперграфией страдали Достоевский, Лавкрафт и Кэрролл, который за свою жизнь написал без малого 100 тысяч писем.
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