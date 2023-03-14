Жизнь взаперти и гиперграфия как главная улика

Пара заключила брак в далёком 1966 году. На тот момент Элвин был лучшим мастером по ремонту техники в городе. Вирджиния была не совсем здоровым человеком. Страдала эпилептическими припадками и свела к нулю все социальные контакты. Тем более что девушка была интровертом, и общества мужа ей хватало.

По мнению родственников Вирджинии, сначала всё шло хорошо. Но потом парень перестал справляться с болезнью жены и подключил в её отношении чрезмерно жёсткий контроль. Состояние молодой женщины из-за стресса ухудшилось, она испытывала тревогу, провоцировавшую новые приступы.

В итоге она вообще перестала покидать дом. Изредка выходила в церковь или мастерскую мужа. Родственники заволновались и обратились в полицию с заявлением о незаконном удержании. На заседание супруги Ридли пришли вместе. И Вирджиния заявила суду и родителям, что с ней всё в порядке, и она сама не желает ни с кем видеться. После этого перестала выходить с семьёй на связь.