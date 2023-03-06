Жертва или истязательница? Загадочная история Синди Джеймс

После расторжения брака медсестра стала рассказывать, что постоянно сталкивается с проявлением насилия – психологического и даже иногда физического со стороны неизвестного мужчины. Сначала он звонил и шептал в трубку её имя, сопровождая угрозами.

Потом сталкинг участился. И медсестра стала рассказывать о бродившем по ночам вокруг дома человеке. Таких случаев зафиксировано больше сотни, поскольку Синди обращалась в полицию. Следующим шагом стали разбитый фонарь, перерезанный телефонный провод и записки с угрозами на пороге.

Да, полицейские сначала приезжали на вызов. Но ничего не находили. Соответственно, разумным объяснением стало стремление одинокой женщины к вниманию.

Приехавшая в начале 1983 года подруга Агнес Вудкок обнаружила Синди в углу гаража. Та дрожала и шептала, что неизвестный на неё напал, обхватил сзади. Но она смогла вырваться и спрятаться. После этой истории женщина переехала, перекрасила автомобиль, сменила фамилию. Но записки и звонки продолжали поступать.

Полиция не игнорировала заявления медсестры. Но поскольку обращений было очень уж много, детективы относились к вызовам довольно расслабленно. И женщина наняла частного детектива и по совместительству телохранителя Оззи Кэбана.