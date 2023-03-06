Жертва или истязательница? Загадочная история Синди Джеймс

События этой странной истории стали стремительно развиваться после развода жительницы Ванкувера Синди Джеймс с мужем Роем Мейкписом.
Они поженились в 1966 году, когда юная Синди окончила школу медсестёр. Девушке было всего 19 лет, а избраннику – доктору-психиатру Рою Мейкпису уже исполнилось 37.
Одновременно с основной работой она занялась консультированием детей. Возможно, так Синди реализовывала материнский инстинкт, поскольку своих детей у пары не было.
После расторжения брака медсестра стала рассказывать, что постоянно сталкивается с проявлением насилия – психологического и даже иногда физического со стороны неизвестного мужчины. Сначала он звонил и шептал в трубку её имя, сопровождая угрозами.
Потом сталкинг участился. И медсестра стала рассказывать о бродившем по ночам вокруг дома человеке. Таких случаев зафиксировано больше сотни, поскольку Синди обращалась в полицию. Следующим шагом стали разбитый фонарь, перерезанный телефонный провод и записки с угрозами на пороге.
Да, полицейские сначала приезжали на вызов. Но ничего не находили. Соответственно, разумным объяснением стало стремление одинокой женщины к вниманию.
Приехавшая в начале 1983 года подруга Агнес Вудкок обнаружила Синди в углу гаража. Та дрожала и шептала, что неизвестный на неё напал, обхватил сзади. Но она смогла вырваться и спрятаться. После этой истории женщина переехала, перекрасила автомобиль, сменила фамилию. Но записки и звонки продолжали поступать.
Полиция не игнорировала заявления медсестры. Но поскольку обращений было очень уж много, детективы относились к вызовам довольно расслабленно. И женщина наняла частного детектива и по совместительству телохранителя Оззи Кэбана.
Но эта мера не помогла. К обычным запискам добавились целые коллажи, выполненные из газетных вырезок. По почте несколько раз приходили посылки с протухшим мясом. А однажды Синди обнаружила, что деревья во дворе оформлены страшными «украшениями»: кто-то развесил на ветвях бродячих кошек. Но одном трупе была записка со словами «Ты следующая».
Как-то ночью детектив услышал в своей рации шум и помчался к клиентке домой. Оззи обнаружил нанимательницу на полу кухни без сознания. К ладони ножом была пришпилена записка с аналогичным содержанием.
Прибывшая скорая зафиксировала след от инъекции и рану на голове. Но медики заявили, что раны не носят защитный характер.
В следующий раз женщину обнаружили на расстоянии 8 километров от дома в канаве без сознания и с женским чулком на шее. На медсестре были резиновые перчатки и почему-то мужские ботинки.
Обеспокоенная подруга забрала Синди к себе пожить. Вскоре случился ещё один инцидент: когда все разошлись по спальням, загорелся подвал дома. Том Вудкок выскочил на улицу, чтобы позвать на помощь. И велел жене Агнес звонить в пожарную службу. Линия ожидаемо оказалась оборвана. А возле дома мужчина обнаружил человека, который бросился бежать сразу, как только Том обратился к нему с просьбой о помощи.
Пожар потушили. Но по ряду признаков, в том числе пыльным окнам и подоконникам в подвале, было ясно, что поджог устроили изнутри. После этого случая женщину поместили в психиатрическую лечебницу. Она обвиняла в происходящем бывшего мужа. Ведь Рой был психиатром и хорошо знал, как правильно воздействовать на психику человека. Позже пациентка заявила, что преследователей было несколько.
Через несколько месяцев лечения пациентку выписали. Чтобы поставить окончательную точку в истории, к ней в дом переехал детектив Пэт Макбрайд. Никаких звонков и записок во время его присутствия не было.
Вскоре на автоответчик бывшего мужа поступило анонимное сообщение с угрозами. Человек пытался изменить голос, но эксперты доказали, что звонила женщина.
Полиция пришла к выводу, что мания преследования – результат психического расстройства. И женщина нуждается в лечении. Синди согласилась и взяла на работе отпуск, чтобы поправить здоровье. Вышла в магазин 25 мая 1989 года и пропала. Две недели её искали – родители, друзья, полиция.
В июне тело женщины обнаружилось во дворе заброшенного дома в Ричмонде. Заведенные за спину руки были связаны и соединены с ногой. На шее остался след от удушения и чёрный чулок из нейлона.
Вскрытие показало следы морфина и других препаратов. Коронер в качестве причины смерти назвал не асфиксию, а другие причины. Умерла женщина, вероятнее всего, в день исчезновения. Полиция предположила, что Джеймс ввела морфин где-то в другом месте, избавилась от шприца и пришла в этот дом. После чего сама связала себе руки и умерла от действия коктейля препаратов.
Но версию поддержали не все эксперты, поскольку в таком состоянии она не прошла бы и 10 минут. Не говоря уже о связывании. К тому же обнаруживший тело мужчина заявил, что каждый день совершал по этому маршруту пробежку. И никакой женщины, живой или мёртвой, в доме не видел. Это подтвердили и подростки, использовавшие заброшку для вечеринок. Во время очередной тусовки меньше недели назад признаков чужого присутствия и тем более тела в доме не было.
Отец Синди, Отто Хэк, заявил прессе, что сразу после выхода из психиатрической больницы дочь сказала ему, что выяснила, кто преследователь. И сама с ним разберётся.
Самая распространённая версия случившегося – раздвоение личности, которым страдала Синди. Её мужская часть преследовала и истязала женскую. Как только женщина догадалась, она решила покончить с этими мучениями, растянувшимися на 7 лет. Тем единственно возможным эффективным способом.
Тем более что ни одного мало-мальски подходящего подозреваемого так и не нашлось. Наблюдение не показало признаков посторонних, а экспертизы – чьи-то ещё отпечатков пальцев.
Как вы считаете, был ли это суицид психически больной женщины? Или к делу всё же оказался причастен бывший муж-психиатр?
Источник:
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