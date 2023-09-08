Жизнь во тьме: как любовь искалечила душу и тело прекрасной девушки

Для впечатлительной барышни это стало трагедией. Она отказывалась от еды, не хотела ни с кем разговаривать. Только лежала и лила слёзы. Потом у Роды начались галлюцинации. Девушка утверждала, что слышит голоса. И один – особенно настойчивый, который принадлежал несостоявшейся свекрови, проклял её.

Родные поняли, что не могут исправить ситуацию своими силами. И решили довериться медикам.