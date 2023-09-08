Жизнь во тьме: как любовь искалечила душу и тело прекрасной девушки

Любовь – штука коварная. Но молодые души довольно быстро оправляются от последствий неразделённой или несчастной любви. Ведь на то она и жизнь, чтобы разочаровываться, преодолевать препятствия, становиться сильнее и идти дальше. Но в случае с этой девушкой всё оказалось не так.
Рода Дерри появилась на свет в 1840 году. Жизнь у девочки была лёгкой и беззаботной: ферма отца приносила доход, и о хлебе насущном волноваться не приходилось.
Но всё изменилось, когда в сердце юной Роды пришла любовь. Избранником 16-летней девушки стал сосед Чарльз Феникс. Родители парня не были в восторге от выбора сына. То ли молва по округе ходила, что бабка Роды занималась колдовством, то ли у них были какие-то свои счёты с семьёй избранницы. Но под давлением родных юноша отказался от своей любви и бросил Роду.
Для впечатлительной барышни это стало трагедией. Она отказывалась от еды, не хотела ни с кем разговаривать. Только лежала и лила слёзы. Потом у Роды начались галлюцинации. Девушка утверждала, что слышит голоса. И один – особенно настойчивый, который принадлежал несостоявшейся свекрови, проклял её.
Родные поняли, что не могут исправить ситуацию своими силами. И решили довериться медикам.
Так девушка стала пациенткой психиатрической лечебницы Джексонвилля. Психиатрия в тот период пребывала в зачаточном состоянии, поэтому врачи развели руками и сообщили, что ничего не могут сделать.
Родители забрали дочь домой. Но здоровье уже немолодых Джейкоба и Рэйчел стало подводить их. И женщину определили в государственную богадельню. Где начался её личный ад.
Одним из немногочисленных доступных инструментов психиатров того времени была эта конструкция. The Crib представляет собой что-то среднее между кроватью и клеткой. В этот решетчатый сундук пациентов помещали, чтобы они не навредили себе и окружающим.
О состоянии людей персонал не особенно думал. Ведь в такие богадельни попадали люди, которые уже никому не нужны – нищие, старики, одиночки с психическими расстройствами.
Роду поместили в такой сундук. И относительно стабильное состояние женщины стало стремительно ухудшаться. Несчастная вырвала глазные яблоки, повредила уши и выбила зубы, чтобы не видеть и не слышать шёпот дьявольских сил и не отвечать им.
В таком состоянии прошла большая часть жизни несчастной Роды – больше 40 лет. Женщина лишена была возможности двигаться, вследствие чего мышцы полностью атрофировались, и пациентка потеряла возможность ходить, стоять и даже сидеть.
В 1892 году в округ Адам, где находилось учреждение, приехал репортёр. Мужчину привели в ужас условия содержания несчастных пациентов. И он предал историю огласке, опубликовав статью.
Лишь в 1904 году доктор Джордж Зеллер – первопроходец в области психиатрии спас несчастную, которой окружающие сочувствовали, но сделать ничего не могли.
В больнице, которой заведовал Зеллер, пациентка быстро пошла на поправку. В том мере, в какой возможно, конечно, с учётом её состояния. Но в нормальных условиях она начала приходить в себя и зажила почти полноценной жизнью.
Здоровье Роды оказалось сильно подорвано. Ещё в богадельне она заболела туберкулёзом, который и унёс её жизнь два года спустя после спасения. Женщина скончалась в возрасте 66 лет.
Изучавшие случай Дерри современные психиатры пришли к выводу, что триггером к развитию шизофрении стал сильный стресс – отказ от девушки любимого человека. Одним из проявлений болезни и были галлюцинации, которыми больная страдала на протяжении всей жизни и из-за которых ранила и калечила себя.
Если бы Зеллер узнал о ней раньше, то, возможно, судьба женщины сложилась бы не так печально. Но история Роды в любом случае осталась показательным примером того, как важны в нашей скоротечной жизни любовь, забота, милосердие и сострадание.
Источник:
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Особенно с дзеновской помойки.
https://dzen.ru/a/Y9i08NhBJgRVsnC3https://dzen.ru/a/Y9i08NhBJgRVsnC3
А источник дзен не указываешь чтобы сразу не заминусовали?