Коварная убийца или несчастная мать? Неоднозначный случай Патрисии Столлингс

Несколько дней малыш находился под аппаратом ИВЛ. Но состояние ухудшалось, никакие меры не помогали. Было принято решение отключить его от аппарата. Безутешной матери даже не позволили проститься с первенцем, ведь статья по делу в связи со смертью была перквалифициована на более тяжкую.

Пока длилось следствие, Патрисия снова забеременела. Второго сына назвали в честь отца. Но женщине, естественно, не удалось насладиться материнством: после родов ребёнка забрали и передали в приёмную семью. Хотя мужу и не предъявляли никаких обвинений.

Но буквально через пару месяцев у маленького Дэвида стали проявляться аналогичные симптомы. Но мать-отравительница явно была непричастна, ведь она находилась за решёткой.