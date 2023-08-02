Коварная убийца или несчастная мать? Неоднозначный случай Патрисии Столлингс

Патрисия Столлингс была счастлива. Ведь что ещё нужно женщине, когда рядом любимый муж и маленький сын, который ещё больше объединил супругов.
В 1989 году семья перебралась в собственный дом, и казалось, что семейной идиллии ничто не помешает. Но всё изменилось, когда заболел маленький Райан. Проблемы с желудком имелись практически с самого рождении. Но с ними сталкивается основная часть родителей новорожденных. Дэвид и Патрисия научились купировать приступы боли.
Но 9 июля всё пошло не так: ребёнок едва дышал, его сильно тошнило. Райана отвезли в больницу, и медицинский персонал пришёл в ужас после экстренных анализов. В крови трёхмесячного младенца обнаружились ацетон и этиленгликоль.
Будь ребёнок постарше, можно было бы допустить, что он случайно добрался до химии и что-то выпил. Но в случае с грудничком вывод был очевиден: отравление с целью убийства.
Началось расследование. Родителей допросили, но допрос никак не прояснил ситуацию. Ребенка после выписки Столлингсам не вернули, но позволили им навещать Райана. В начале осени у него развилась похожая клиническая картина. Выяснилось, что Патрисия кормила сына из бутылочки во время последнего визита. Ребёнка снова положили в больницу, а молодую мать взяли под стражу.
Несколько дней малыш находился под аппаратом ИВЛ. Но состояние ухудшалось, никакие меры не помогали. Было принято решение отключить его от аппарата. Безутешной матери даже не позволили проститься с первенцем, ведь статья по делу в связи со смертью была перквалифициована на более тяжкую.
Пока длилось следствие, Патрисия снова забеременела. Второго сына назвали в честь отца. Но женщине, естественно, не удалось насладиться материнством: после родов ребёнка забрали и передали в приёмную семью. Хотя мужу и не предъявляли никаких обвинений.
Но буквально через пару месяцев у маленького Дэвида стали проявляться аналогичные симптомы. Но мать-отравительница явно была непричастна, ведь она находилась за решёткой.
Кому-то из медиков пришла мысль провести дополнительное исследование. Которое дало неожиданный результат: мальчик оказался носителем метилмалоновой ацидемии (ацидурии).
В случае с этим генетическим заболеванием нарушается обмен аминокислот и метаболизм витамина В12. Организм начинает активно вырабатывать метилмалоновую кислоту, которая похожа на этиленгликоль.
Дело Патрисии в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отправили на пересмотр. Но 100% доказательств её непричастности к смерти первого ребёнка не было. Приговор – пожизненное заключение. Отчаявшаяся женщина написала письмо на телевидение, которое попало в руки редактору передачи «Неразгаданные тайны».
К делу подключилось медицинское сообщество, члены которого выразили готовность выступить на суде в поддержку Патрисии со всеми научными выкладками. Летом 1991 года женщину освободили.
Паре вернули сына. Дэвид с женой выдвинули обвинение против врачей, которые не смогли правильно поставить диагноз. В ходе расследования стало известно, что назначенная терапия ухудшила состояние ребёнка и ускорила его смерть. Семья Столлингс отсудила компенсацию в размере 6 млн долларов.
Второй сын супругов скончался в 2013 году в возрасте 23 лет от осложнений генетического недуга.
Источник:
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