Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев

Человечество не успевает разобраться с одними эпидемиями, а высшие силы подбрасывают медикам новые загадки.
По сообщению Daily Star, пятеро из 12 братьев и сестер – жителей провинции Сан-Хуан, страдают от одинаковых странных проявлений загадочной болезни. Их так сильно третировали с детства, что бедняги реально начали верить в инопланетные теории.
Семью доминиканцев стали называть пришельцами после того, как из-за странного заболевания у них распухли и обезобразились лица. Недуг существенно увеличил скулы, нос, заставил раздвинуться глаза. Что примечательно, остальные братья и сёстры не пострадали.
Эксперты в области здравоохранения ломают голову, недоумевая, что вызвало такие странные симптомы у Исайаса, Грасиосы, Пресиосы, Антонио и Мигелины Баутиста. Все пятеро были такими с детства.
Из-за своего уродства им пришлось столкнуться с насмешками, жестокими оскорблениями и унижениями и даже утверждениями, что они инопланетяне. Исайас поделился:
В какой-то момент мы даже начали в это верить. Люди говорили, что мы такие же, как они, инопланетяне. Потом нашлись добрые люди, которые сказали нам: «Нет, вы – люди».
Помимо деформации лица, братья и сёстры страдают от головных болей, затруднённого дыхания, головокружения и ломоты в теле. Несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в работе, им трудно найти её, поскольку работодатели дискриминируют их из-за внешнего вида.
Кроме того, они с трудом добились хотя бы предварительной постановки диагноза своего заболевания, которое, как предполагают медики, является леонтиазом. Но это только предположение, поскольку точного диагноза так никто и не смог поставить.
Леонтиаз часто называют синдромом львиного лица. Эта болезнь проявляется такими симптомами как чрезмерный рост черепных и лицевых костей, приводящий к появлению львиного облика. Невролог доктор Франли Васкес описывает его как «очень редкое заболевание, случаев которого во всем мире зарегистрировано не более 40».
В результате избыточного уровня содержания кальция в костях, формирующих череп, у больных отмечается неконтролируемый рост лицевых костей. Из-за чего сильно сдавливаются нервы, провоцируя потерю зрения, ухудшение слуха, умственную отсталость и другие проблемы.
Лекарств от леонтиаза нет. Существующие терапевтические методики направлены лишь на смягчение симптомов и улучшение общего состояния. К тому же в принципе поразительно, что с такой болезнью парни и девушки вообще дожили до взрослого возраста.
Единственный существующий метод лечения состоит в обнажении разросшейся кости, отламывании кусочков или полном иссечении, если это возможно. Братья и сестры Баутиста ищут пожертвования. Самостоятельно оплатить постановку точного диагноза и лечение доминиканцы, живущие на грани нищеты, не в состоянии.
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Одни от этого болеют, другие наоборот себя так уродуют.