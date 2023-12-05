Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев

Семью доминиканцев стали называть пришельцами после того, как из-за странного заболевания у них распухли и обезобразились лица. Недуг существенно увеличил скулы, нос, заставил раздвинуться глаза. Что примечательно, остальные братья и сёстры не пострадали.

Эксперты в области здравоохранения ломают голову, недоумевая, что вызвало такие странные симптомы у Исайаса, Грасиосы, Пресиосы, Антонио и Мигелины Баутиста. Все пятеро были такими с детства.