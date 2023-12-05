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Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев

Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев

Автор:
05 декабря 2023 12:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Пришелец   болезнь   доминикана   инопланетянин   кальций   леонтиаз   медицина   недуг   проявление   разрастание   
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Человечество не успевает разобраться с одними эпидемиями, а высшие силы подбрасывают медикам новые загадки.

По сообщению Daily Star, пятеро из 12 братьев и сестер – жителей провинции Сан-Хуан, страдают от одинаковых странных проявлений загадочной болезни. Их так сильно третировали с детства, что бедняги реально начали верить в инопланетные теории.

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Семью доминиканцев стали называть пришельцами после того, как из-за странного заболевания у них распухли и обезобразились лица. Недуг существенно увеличил скулы, нос, заставил раздвинуться глаза. Что примечательно, остальные братья и сёстры не пострадали.

Эксперты в области здравоохранения ломают голову, недоумевая, что вызвало такие странные симптомы у Исайаса, Грасиосы, Пресиосы, Антонио и Мигелины Баутиста. Все пятеро были такими с детства.

Из-за своего уродства им пришлось столкнуться с насмешками, жестокими оскорблениями и унижениями и даже утверждениями, что они инопланетяне. Исайас поделился:

В какой-то момент мы даже начали в это верить. Люди говорили, что мы такие же, как они, инопланетяне. Потом нашлись добрые люди, которые сказали нам: «Нет, вы – люди».

Помимо деформации лица, братья и сёстры страдают от головных болей, затруднённого дыхания, головокружения и ломоты в теле. Несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в работе, им трудно найти её, поскольку работодатели дискриминируют их из-за внешнего вида.

Кроме того, они с трудом добились хотя бы предварительной постановки диагноза своего заболевания, которое, как предполагают медики, является леонтиазом. Но это только предположение, поскольку точного диагноза так никто и не смог поставить.

Леонтиаз часто называют синдромом львиного лица. Эта болезнь проявляется такими симптомами как чрезмерный рост черепных и лицевых костей, приводящий к появлению львиного облика. Невролог доктор Франли Васкес описывает его как «очень редкое заболевание, случаев которого во всем мире зарегистрировано не более 40».

В результате избыточного уровня содержания кальция в костях, формирующих череп, у больных отмечается неконтролируемый рост лицевых костей. Из-за чего сильно сдавливаются нервы, провоцируя потерю зрения, ухудшение слуха, умственную отсталость и другие проблемы.

Лекарств от леонтиаза нет. Существующие терапевтические методики направлены лишь на смягчение симптомов и улучшение общего состояния. К тому же в принципе поразительно, что с такой болезнью парни и девушки вообще дожили до взрослого возраста.

Единственный существующий метод лечения состоит в обнажении разросшейся кости, отламывании кусочков или полном иссечении, если это возможно. Братья и сестры Баутиста ищут пожертвования. Самостоятельно оплатить постановку точного диагноза и лечение доминиканцы, живущие на грани нищеты, не в состоянии.

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Метки: Пришелец   болезнь   доминикана   инопланетянин   кальций   леонтиаз   медицина   недуг   проявление   разрастание   
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4  комментария
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1k
liveevil 47 минут назад
Странная штука жизнь.
Одни от этого болеют, другие наоборот себя так уродуют.
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5k
Наталья 51 минуту назад
Был похожий персонаж в фильме "Маска" 1985г.
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4k
poбт 2 часа назад
автор долбан
если ты ставишь картинки пришельцев для сравнения, то найди хотя бы похожие
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