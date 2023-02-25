Неживая возлюбленная: мрачная история любви странного доктора

Георг Карл Танцлер появился на свет в 1877 году в Дрездене. После окончания медицинского университета жил в Австралии, а после войны решил перебраться с семьёй – женой и двумя детьми во Флориду, где жила сестра Георга.

В 1927 году доктор освоил новую для того времени профессию, начал работать рентгенотехником в ВВС США. Справлялся отлично, поскольку увлекался конструированием и даже мечтал стать изобретателем.