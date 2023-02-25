Неживая возлюбленная: мрачная история любви странного доктора

Их любовь началась с того, что она умерла.
В военно-морской госпиталь во Флориде девушку, которой был всего 21 год, в 1930 году привела мать. Мария Элена Милагро де Ойос была очень больна, силы девушки таяли, их подтачивал туберкулёз.
Доктор Танцлер после прихода пациентки тоже заболел. Заболел любовью к очаровательной белокожей красавице со смоляными волосами.
Георг Карл Танцлер появился на свет в 1877 году в Дрездене. После окончания медицинского университета жил в Австралии, а после войны решил перебраться с семьёй – женой и двумя детьми во Флориду, где жила сестра Георга.
В 1927 году доктор освоил новую для того времени профессию, начал работать рентгенотехником в ВВС США. Справлялся отлично, поскольку увлекался конструированием и даже мечтал стать изобретателем.
На работе мужчина был на хорошем счету, поэтому на некоторые его странности руководство закрывало глаза. Дело в том, что Танцлер с детских лет мнил себя потомком графини Анны Констанции фон Козель. Женщина была фавориткой саксонского короля Августа Сильного. Он даже рассказывал, что призрак графини помогает ему, даёт житейские советы и пророчества. Именно выдуманная псевдородственница «показала» ему образ темноволосой девушки – его истинной любви.
Когда Танцлер увидел пациентку, то мужчину словно ударило током: вот же она, красавица из пророчества. Доктору было уже за 50, их разделяла с Марией Эленой целая жизнь. Но мужчина незамедлительно развёлся, стал ухаживать за молодой красавицей, осыпая цветами, комплиментами, подарками. Приложил максимум сил, чтобы вылечить свою музу: готовил настойки, облучал в рентген-аппарате. Но чуда не произошло, и осенью 1931 года девушка умерла.
Казалось, Танцлер был безутешен. Но он всё же взял себя в руки и посвятил время возведению роскошного склепа для своей музы. Он навещал усопшую каждый день.
Но визиты на кладбище резко прекратились спустя два года после смерти Марии и увольнения из госпиталя. Неужели мужчина смирился и нашёл в себе силы жить дальше?
Спустя 7 лет в дом доктора пришла сестра усопшей Марии. Она тоже заболела туберкулёзом и хотела проконсультироваться по поводу лечения. Танцлера в доме не оказалось, но зато женщина наткнулась на неожиданную находку, которая и объяснила тот факт, что доктор перестал ходить на кладбище.
Вероятно, любовь переросла в болезненную привязанность, и медик похитил тело из склепа, принёс домой и создал на его основе что-то среднее между куклой и мумией. Заменил кожу шёлковой тканью, пропитанной воском, вставил глаза из стекла, залил останки смесью парфюма и формальдегида для маскировки запаха разложения.
После неожиданной находки дело получило огласку, и безумца арестовали. Он ничего не отрицал, твердил о любви и даже конструировал самолёт, чтобы улететь с возлюбленной далеко-далеко.
Неожиданно общественность поддержала Танцлера, посчитав его чудаковатым романтиком. Ведь не каждый сможет сохранить такие чувства годы спустя после смерти объекта страсти.
С точки зрения закона ему вменялось только осквернение захоронения, но срок давности уже истёк. Родственники забрали тело и похоронили его в неизвестной могиле во избежание повторения безумств неадекватного престарелого влюблённого.
Через несколько лет Танцлер вернулся в город, где жила бывшая жена и дети. Своего прошлого не стеснялся и с удовольствием давал журналистам интервью. В последние годы жизни увлёкся музицированием и зарабатывал починкой музыкальных инструментов.
Доподлинно неизвестно, правда это или нет, но народ обсуждал, что вплоть до самой смерти он держал в доме восковую куклу, имитирующую Марию, в объятиях которой и скончался в 1952 году.
Источник:
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Уже не первый пост в подобном стиле.
Вспомнилось бессмертное:
Только не кусается и не бьет под дых
Опосля искусственной не хочу живых
(с) Бахыт Компот