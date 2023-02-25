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Неживая возлюбленная: мрачная история любви странного доктора

Неживая возлюбленная: мрачная история любви странного доктора

Автор:
25 февраля 2023 18:39
Сообщество : Истории
Метки: Георг Карл Танцлер   Кукла   Мария Элена Милагро де Ойос   болезнь   доктор   медик   похищение   преступление   психика   странность   
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Их любовь началась с того, что она умерла.

В военно-морской госпиталь во Флориде девушку, которой был всего 21 год, в 1930 году привела мать. Мария Элена Милагро де Ойос была очень больна, силы девушки таяли, их подтачивал туберкулёз.

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Доктор Танцлер после прихода пациентки тоже заболел. Заболел любовью к очаровательной белокожей красавице со смоляными волосами.

Георг Карл Танцлер появился на свет в 1877 году в Дрездене. После окончания медицинского университета жил в Австралии, а после войны решил перебраться с семьёй – женой и двумя детьми во Флориду, где жила сестра Георга.

В 1927 году доктор освоил новую для того времени профессию, начал работать рентгенотехником в ВВС США. Справлялся отлично, поскольку увлекался конструированием и даже мечтал стать изобретателем.

На работе мужчина был на хорошем счету, поэтому на некоторые его странности  руководство закрывало глаза. Дело в том, что Танцлер с детских лет мнил себя потомком графини Анны Констанции фон Козель. Женщина была фавориткой саксонского короля Августа Сильного. Он даже рассказывал, что призрак графини помогает ему, даёт житейские советы и пророчества. Именно выдуманная псевдородственница «показала» ему образ темноволосой девушки – его истинной любви.

Когда Танцлер увидел пациентку, то мужчину словно ударило током: вот же она, красавица из пророчества. Доктору было уже за 50, их разделяла с Марией Эленой целая жизнь. Но мужчина незамедлительно развёлся, стал ухаживать за молодой красавицей, осыпая цветами, комплиментами, подарками. Приложил максимум сил, чтобы вылечить свою музу: готовил настойки, облучал в рентген-аппарате. Но чуда не произошло, и осенью 1931 года девушка умерла.

Казалось, Танцлер был безутешен. Но он всё же взял себя в руки и посвятил время возведению роскошного склепа для своей музы. Он навещал усопшую каждый день.

Но визиты на кладбище резко прекратились спустя два года после смерти Марии и увольнения из госпиталя. Неужели мужчина смирился и нашёл в себе силы жить дальше?

Спустя 7 лет в дом доктора пришла сестра усопшей Марии. Она тоже заболела туберкулёзом и хотела проконсультироваться по поводу лечения. Танцлера в доме не оказалось, но зато женщина наткнулась на неожиданную находку, которая и объяснила тот факт, что доктор перестал ходить на кладбище.

Вероятно, любовь переросла в болезненную привязанность, и медик похитил тело из склепа, принёс домой и создал на его основе что-то среднее между куклой и мумией. Заменил кожу шёлковой тканью, пропитанной воском, вставил глаза из стекла, залил останки смесью парфюма и формальдегида для маскировки запаха разложения.

После неожиданной находки дело получило огласку, и безумца арестовали. Он ничего не отрицал, твердил о любви и даже конструировал самолёт, чтобы улететь с возлюбленной далеко-далеко.

Неожиданно общественность поддержала Танцлера, посчитав его чудаковатым романтиком. Ведь не каждый сможет сохранить такие чувства годы спустя после смерти объекта страсти.

С точки зрения закона ему вменялось только осквернение захоронения, но срок давности уже истёк. Родственники забрали тело и похоронили его в неизвестной могиле во избежание повторения безумств неадекватного престарелого влюблённого.

Через несколько лет Танцлер вернулся в город, где жила бывшая жена и дети. Своего прошлого не стеснялся и с удовольствием давал журналистам интервью. В последние годы жизни увлёкся музицированием и зарабатывал починкой музыкальных инструментов.

Доподлинно неизвестно, правда это или нет, но народ обсуждал, что вплоть до самой смерти он держал в доме восковую куклу, имитирующую Марию, в объятиях которой и скончался в 1952 году.

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Метки: Георг Карл Танцлер   Кукла   Мария Элена Милагро де Ойос   болезнь   доктор   медик   похищение   преступление   психика   странность   
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6  комментариев
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6k
Андрей Крылов Час назад
Автор, что-то Вас прямо тянет на подобные мрачноватые истории.
Уже не первый пост в подобном стиле.
Вспомнилось бессмертное:
Ссылка www.youtube.com
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16k
Михаил Гривин 58 минут назад
Сейчас проще: отправил фотки нужной бабы китайцам - тебе смастерят силиконовую копию. Даже лучше оригинала будет. И всегда под рукой...

Только не кусается и не бьет под дых
Опосля искусственной не хочу живых
(с) Бахыт Компот
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546
сергей ремизов 59 минут назад
Любовь, мазафака. Ну или тупо ,болезнь. Хотя то и другое ,рядом идут.
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829
TugoUH Час назад
Любовь это, в чистом виде. "За любимую, всех богов, смерть со всеми ангелами победю".... Это то о чем бредит каждая девушка, вот только никому такое не надо, а нужен банкомат с вибратором....
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10k
Shtoppi 2 часа назад
3,14здец!!! это еще мягко сказано будет.
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