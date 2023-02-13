Дремлющий убийца: могут ли лунатики совершать во сне преступления?

Житель США Саймон Спейси периодически страдал от приступов лунатизма. Как-то пробудившись ото сна, он с ужасом обнаружил в комнате тела жены и маленького сына, убитых выстрелом из пистолета, принадлежавшего самому Саймону.

Нашлась свидетельница – старушка-соседка, страдавшая бессонницей, которая подтвердила, что видела Спейси шагающим ночью по комнате туда-сюда. После чего раздались выстрелы.

Мужчина ничего не помнил и искренне считал, что убийство родных, которых он очень любил, совершил кто-то другой. А его просто подставили. Полиция полагала, что он косит под дурачка, чтобы не сесть. Но мнение стражей закона изменилось, когда охранник услышал ночью дикие крики из его камеры. Спейси находился в состоянии полусна и душил соседа по камере. Охранник двинул нападающего дубинкой, вызвал напарника, и они оттащили дебошира в одиночку. Наутро Спейси совершенно ничего не помнил – ни нападения, ни избиения дубинками. Только тогда, наконец, вызвали доктора, который подтвердил диагноз пациента – сомнамбулизм.