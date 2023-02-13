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Дремлющий убийца: могут ли лунатики совершать во сне преступления?

Дремлющий убийца: могут ли лунатики совершать во сне преступления?

Автор:
13 февраля 2023 16:22
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бодрствование   болезнь   лунатизм   отклонение   преступление   психика   сомнамбулизм   сон   состояние   
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Лунатизм или сомнамбулизм – это психосоматическое расстройство, страдающие которым люди совершают разные действия в спящем состоянии. И порой эти действия представляют угрозу для самого больного и окружающих.

Согласитесь, что это неиссякаемая благодатная тема для детективных историй и их экранизаций: благопорядочный гражданин, уважаемый член общества страдает приступами лунатизма и совершает леденящие кровь преступления.

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Но это не только благодатная тема, но и, к сожалению, реальная история. Поскольку преступления, совершённые в состоянии сна, действительно имели место.

Канада  находится на 151 месте из 230 стран по числу совершаемых преступлений.  То есть страна совершенно не криминальная. Каким же был ужас общества, когда в 1987 году благополучный молодой мужчина Кеннет Паркс расправился со своим отцом и мачехой. Да ещё каким способом – зарезал, когда те спали. Но при этом убийца утверждал, что совершенно ничего не помнил. Проснулся лишь с окровавленными руками и ножом, валявшимся рядом.

В ходе расследования было установлено, что во время приступа лунатизма он сел в машину, добрался до дома отца и его новой жены (с обоими были вполне мирные отношения), расправился с ними, вернулся домой и лёг спать. Парень не отрицал своей вины, был подавлен и очень страдал. Адвокат Паркса сумел доказать, что его подзащитный невиновен, поскольку лунатики не осознают и не контролируют своих действий во сне.

Житель США Саймон Спейси периодически страдал от приступов лунатизма. Как-то пробудившись ото сна, он с ужасом обнаружил в комнате тела жены и маленького сына, убитых выстрелом из пистолета, принадлежавшего самому Саймону.

Нашлась свидетельница – старушка-соседка, страдавшая бессонницей, которая подтвердила, что видела Спейси шагающим ночью по комнате туда-сюда. После чего раздались выстрелы.

Мужчина ничего не помнил и искренне считал, что убийство родных, которых он очень любил, совершил  кто-то другой. А его просто подставили. Полиция полагала, что он косит под дурачка, чтобы не сесть. Но мнение стражей закона изменилось, когда охранник услышал ночью дикие крики из его камеры. Спейси находился в состоянии полусна и душил соседа по камере. Охранник двинул нападающего дубинкой, вызвал напарника, и они оттащили дебошира в одиночку. Наутро Спейси совершенно ничего не помнил – ни нападения, ни избиения дубинками. Только тогда, наконец, вызвали доктора, который подтвердил диагноз пациента – сомнамбулизм.

Обычно большие сроки по таким преступлениям не дают, к лунатикам относятся довольно мягко. Но понятно, что этим диагнозом пытаются прикрываться и преступники, совершившие свои злодеяния в совершенно твёрдом уме. Установить истину, конечно, очень тяжело. Хрестоматийным стал пример, когда 37-летний американец убил жену, но утверждал, что совершил убийство в состоянии сна. Но нашлись свидетели, и немало, которые подтвердили, что он нередко поднимал на женщину руку и издевался над ней. Соответственно, оснований верить ему не было.

Убийцы-лунатики, узнав о преступлении, впадают в состояние шока, их мучают угрызения совести, в результате чего болезнь обостряется и прогрессирует. Впрочем, с определением «болезнь» согласны не все психиатры. Некоторые считают, что в результате перенесённого стресса, в ходе повышенных психоэмоциональных нагрузок, при перманентном подсознательном напряжении человек не спит в обычном смысле, а отключается, впадает в забытье – пограничное состояние между сном и бодрствованием, в котором и может творить жуткие вещи.

А вам доводилось сталкиваться с приступами сомнамбулизма?

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Метки: бодрствование   болезнь   лунатизм   отклонение   преступление   психика   сомнамбулизм   сон   состояние   
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8  комментариев
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32k
Юр21 Час назад
Вот почему то ни в СССР, ни в его осколках такого чуда за все эти годы не случилось, и только у англосаксов оно происходит регулярно, может быть причина в том что они патологические убийцы и загнанные "в угол" инстинкты убийцы время от времени вылазят наружу?
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21k
BiZ 12 минут назад
съездил на машине, убил, вернулся. я грит спал. ьеать, верим.
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40k
Сергей 24 минуты назад
Хитрожопые канадцы, ещё одну отмазку придумали.
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13k
котегRUS Час назад
почему то вспомнилось...
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17k
Bill Час назад
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