Мужчина застал сына играющим в видеоигры в час ночи и заставил его играть до упора

Один мальчик из Китая на своём опыте убедился в том, что рубиться в игрушки на смартфоне бесконечно он не сможет. Но для того, чтобы понять это, понадобился жёсткий урок от отца.
Мужчина поймал своего маленького сына за видеоиграми на телефоне в час ночи, несмотря на то, что утром мальчику нужно было в школу. Возмущённый родитель рассказал изданию Metropolis Times, что он был в ярости: сын играет вместо того, чтобы крепко спать! Но сначала мужчина не знал, как реагировать. Он хотел преподать сыну урок, который тот не забудет.
Поэтому он не стал его ругать, а сказал, что тот может продолжать резаться в игры на телефоне и дальше, а спать необязательно. Более того, предложил взять выходной день и не идти в школу, чтобы поиграть ещё.
Сообщается, что поначалу мальчику очень нравилось такое необычное наказание, и он продолжал играть на своем телефоне под присмотром отца всю ночь примерно до 7 утра.
А потом ребенка стало клонить в сон, но когда он попытался отложить телефон и лечь спать, отец сообщил ему, что он также взял выходной на работе, чтобы убедиться, что его сын получает столько времени за видеоиграми, сколько можно получить без сна.
Мальчик несколько раз засыпал с телефоном в руках, и отец намеренно будил его, тряс и не давал спать. Около 6:30 вечера, примерно после 17 часов игры, мальчик уже просто начал умолять отца позволить ему поспать. И пообещал, что больше никогда не будет играть в игрушки на телефоне в неурочное время за спиной родителей. Он даже согласился изложить свое обещание в письменной форме, чтобы сделать его официальным.
Видео, опубликованное отцом на Weibo 8 марта, вызвало жаркие дебаты. Тут сошлось сразу несколько проблем: и игровая аддикция у маленьких детей, и психология отношений взрослого и ребёнка. Одни аплодировали отцу за нестандартное мышление и то, что мальчика теперь тошнит от его любимого занятия, а другие критиковали его за то, что он заставлял сына так долго бодрствовать в возрасте, когда его мозг еще только развивается. Со своей стороны мужчина уточнил, что никому не рекомендует пробовать этот метод со своими детьми.
Интересно, что этот метод наказания детей — заставлять их заниматься «любимым, но вредным» до тех пор, пока они сами от этого не устанут — по-видимому, становится популярным в Китае. Например, одна китайская пара застала ребёнка за просмотром телевизора вместо сна и заставила его смотреть телевизор до упора, пока он просто не мог больше бодрствовать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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