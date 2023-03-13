FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1868 постов • 759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Мужчина застал сына играющим в видеоигры в час ночи и заставил его играть до упора

Мужчина застал сына играющим в видеоигры в час ночи и заставил его играть до упора

Автор:
13 марта 2023 13:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видеоигровая зависимость   аддикция   дети и родители   игровая зависимость   истории из жизни   истории людей   отец и сын   родители и дети   
1416
3

Один мальчик из Китая на своём опыте убедился в том, что рубиться в игрушки на смартфоне бесконечно он не сможет. Но для того, чтобы понять это, понадобился жёсткий урок от отца.

Мужчина поймал своего маленького сына за видеоиграми на телефоне в час ночи, несмотря на то, что утром мальчику нужно было в школу. Возмущённый родитель рассказал изданию Metropolis Times, что он был в ярости: сын играет вместо того, чтобы крепко спать! Но сначала мужчина не знал, как реагировать. Он хотел преподать сыну урок, который тот не забудет.


Поэтому он не стал его ругать, а сказал, что тот может продолжать резаться в игры на телефоне и дальше, а спать необязательно. Более того, предложил взять выходной день и не идти в школу, чтобы поиграть ещё.

×
×

Сообщается, что поначалу мальчику очень нравилось такое необычное наказание, и он продолжал играть на своем телефоне под присмотром отца всю ночь примерно до 7 утра.


А потом ребенка стало клонить в сон, но когда он попытался отложить телефон и лечь спать, отец сообщил ему, что он также взял выходной на работе, чтобы убедиться, что его сын получает столько времени за видеоиграми, сколько можно получить без сна.


Мальчик несколько раз засыпал с телефоном в руках, и отец намеренно будил его, тряс и не давал спать. Около 6:30 вечера, примерно после 17 часов игры, мальчик уже просто начал умолять отца позволить ему поспать. И пообещал, что больше никогда не будет играть в игрушки на телефоне в неурочное время за спиной родителей. Он даже согласился изложить свое обещание в письменной форме, чтобы сделать его официальным.


Видео, опубликованное отцом на Weibo 8 марта, вызвало жаркие дебаты. Тут сошлось сразу несколько проблем: и игровая аддикция у маленьких детей, и психология отношений взрослого и ребёнка. Одни аплодировали отцу за нестандартное мышление и то, что мальчика теперь тошнит от его любимого занятия, а другие критиковали его за то, что он заставлял сына так долго бодрствовать в возрасте, когда его мозг еще только развивается. Со своей стороны мужчина уточнил, что никому не рекомендует пробовать этот метод со своими детьми.


Интересно, что этот метод наказания детей — заставлять их заниматься «любимым, но вредным» до тех пор, пока они сами от этого не устанут — по-видимому, становится популярным в Китае. Например, одна китайская пара застала ребёнка за просмотром телевизора вместо сна и заставила его смотреть телевизор до упора, пока он просто не мог больше бодрствовать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Видеоигровая зависимость   аддикция   дети и родители   игровая зависимость   истории из жизни   истории людей   отец и сын   родители и дети   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"Я учился в шестом классе, когда отец поймал меня за курением. Он не стал меня ни бить, ни ругать, а просто купил целую пачку и заставил выкурить прямо на его глазах всю пачку...
С тех пор я, пока пачку за раз не выкурю, не накуриваюсь."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
372
ruslan d Полчаса назад
Идиотизм какой-то ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Час назад
всего до вечера продержался? Слабак. помнится, в игровых клубах засиживались по 2-3 суток...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei Час назад
весьма жёстко и нестандартно. но,похоже,сработает надолго.а значит правильный урок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kappaneed 2 часа назад
Просто батя никак не мог пройти тот уровень))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Крокоди́л 2 часа назад
Наконец-то этот парень хоть что-то выиграл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 2 часа назад
Развлекательный контент это бич нашего времени. Пока не понятно как решаемый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
372
ruslan d Злодей Полчаса назад
А что в этом плохого ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94712



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 марта
Набирающие популярность в сообществах
Шикарное купе-кабриолет BMW M3 Е30 продали за 102 000 $
Шикарное купе-кабриолет BMW M3 Е30 продали за 102 000 $
Тюремный романс
Тюремный романс
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#картинки#новости#дтп#комментарии#подборка#инцидент#дети#люди
#Юмор#факты#история#Фотографии#Приколы#Мемы#Жизнь#аварии#кино#милота
#интересно#животные#в мире#Прикол#интересное#США#машина#автомобили#криминал#сарказм
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства Глупейшие причины расставаний. Женская версия Глупейшие причины расставаний. Женская версия

На что жалуетесь?

Вернуться