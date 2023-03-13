Мужчина застал сына играющим в видеоигры в час ночи и заставил его играть до упора

Сообщается, что поначалу мальчику очень нравилось такое необычное наказание, и он продолжал играть на своем телефоне под присмотром отца всю ночь примерно до 7 утра.

А потом ребенка стало клонить в сон, но когда он попытался отложить телефон и лечь спать, отец сообщил ему, что он также взял выходной на работе, чтобы убедиться, что его сын получает столько времени за видеоиграми, сколько можно получить без сна.

Мальчик несколько раз засыпал с телефоном в руках, и отец намеренно будил его, тряс и не давал спать. Около 6:30 вечера, примерно после 17 часов игры, мальчик уже просто начал умолять отца позволить ему поспать. И пообещал, что больше никогда не будет играть в игрушки на телефоне в неурочное время за спиной родителей. Он даже согласился изложить свое обещание в письменной форме, чтобы сделать его официальным.