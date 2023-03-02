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Глупейшие причины расставаний. Женская версия

Глупейшие причины расставаний. Женская версия

Автор:
02 марта 2023 13:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: байки   женский взгляд   женщины   истории из жизни   истории людей   любовь   мужчины   отношения   причина расставаний   расставания   
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Пары расстаются по разным причинам, иногда совершенно дурацким. А может, просто непонятным для тех, кого бросили?

Пост составлен на основе комментариев пользователей сайта Reddit.

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- Сказала парню, с которым у нас всё было вроде как серьёзно, что если у нас будут дети, ему придётся мне с ними помогать. Ну то есть я готова взять на себя 90% ухода за детьми, но от него тоже ожидаю помощи, типа иногда сменить подгузник. Он порвал со мной, заявив, что ему нужны более «традиционные» отношения.

- Он изменил мне, потому что у меня слишком высокое либидо. Да, вы правильно прочитали. У меня! Что-то вроде: «У нас было слишком много секса, и мне пришлось заняться сексом с другой, чтобы получить передышку от бесконечного секса с тобой».


- Вот самая идиотская причина, по которой меня когда-либо бросали: мой парень предпочёл мне мою лучшую подругу, потому что у неё грудь больше. Он даже не сказал мне это лично, просто ушёл, а про грудь потом написал моей сестре. Сейчас он один, а бывшая подруга с тех пор уже раз пять сменила парней.

- Мы расстались, потому что я начала носить стринги. Видимо, это означало, что я скоро ему изменю.


- А мой бывший решил, что я собралась ему изменить, когда я сделала маникюр (просто я делаю маникюр очень-очень редко).

- Мы расстались, потому что я пошла на ужин с подругами. Мы с этим парнем встречались где-то пять месяцев. Он заставлял меня делать всё так, как удобно только ему. Я должна была приезжать к нему, а он ко мне никогда, и всё такое. Я уже порядком устала от этого дерьма. И вот он меня просит приехать, а я говорю, что иду ужинать с подругами — одна из них устроилась на ответственную работу и теперь мы нескоро её увидим, так что это вроде лебединой песни. Он сказал: «Тогда это и наша лебединая песня» и заблокировал меня. Через две недели опять прорезался и хотел всё вернуть, но я его послала.


- Мой друг в расстроенных чувствах рассказывал о том, что у его мамы прогрессирует Альцгеймер, а я его пыталась утешить и гладила по спине и по руке. После этого мой теперь уже бывший заявил, что я всячески опозорила себя и предала наши отношения, и сделала это у него за спиной. А ещё я ненадёжная и распутная шлюха, которая ищет внимания, потому что мой папа меня не любил.


- Он поехал в гости к родственникам, где вступил в брак по договорённости.

Мы были вместе пару лет. Он отправился с родителями и братом в отпуск навестить родных, а вернулся оттуда с женой. Мог хотя бы объяснить мне перед отъездом, что происходит, но нет, фигушки. Сюрприз!


- Мы только-только начали встречаться и тут выяснилось, что у меня рак. Мой парень поддерживал меня во время операции и лечения. У нас были прекрасные полноценные отношения в течение следующих пяти лет. А потом он расстался со мной, потому что никак не мог перестать думать о том, что рак вернётся, и я снова заболею. Не был готов с этим смириться.


- Отец моего бывшего посоветовал ему «целиться выше» и встречаться с женщинами, которые выглядят как супермодели. Эта причина и была озвучена мне при расставании.


- После пяти лет замечательных отношений со мной он внезапно осознал, что его идеальная женщина должна быть брюнеткой с большими сиськами. Ещё она должна пить пиво и играть в бейсбол. Ни одно из этих качеств мне не присуще — ему потребовалось пять лет, чтобы понять это!


- О, что-то подобное случилось и со мной. Помню, я тогда подумала: "Плохо, что человеку понадобилось аж шесть месяцев на то, чтобы решить, что я не «его тип» и бросить меня". Пять лет?! Даже представить страшно.

- Один из моих бывших явно тащился от высоких, стройных, загорелых брюнеток с маленькой грудью. Я совсем не такая. Он мне много чего наговорил — что мои рыжие волосы «слишком выделяются», а грудь «слишком большая», что он предпочитает брюнеток с длинными загорелыми ногами, и так далее. Чувак, я выглядела так всегда, и это ТЫ хотел встречаться. Если я не дотягиваю до его идеала, прямо не знаю, зачем он за мной так долго бегал.

-У меня были очень длинные волосы, и я их укоротила, сделав стрижку боб с длиной волос чуть выше плеч. Бум! Расставание по электронной почте. Мне было шестнадцать.


- Один мой бывший упал на землю и закатил истерику из-за того, что я отрезала себе волосы. Мальчики такие смешные.

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Метки: байки   женский взгляд   женщины   истории из жизни   истории людей   любовь   мужчины   отношения   причина расставаний   расставания   
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8k
Джонатан Свифт 49 минут назад
Последние 2 многое поясняют. Многим по 12-15 лет и они рассказывали истории своих расставаний
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28k
Ego sum qui sum 46 секунд назад
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28k
Ego sum qui sum Минуту назад
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25k
Serg2001 5 минут назад
Да тётеньки ни чуть не лучше. Моя истерику устроила, когда увидела, что к моему персу в ролевой онлайн-игре R2 какая-то баба подошла в сексуальных доспехах... )) Меня в это время даже за компом не было. Просто я комп редко выключал и из игры не выходил. Сказала, что я тут баб клею. Все мои доводы, что это игра, а на самом деле там может какой-нить прыщавый мужик за 150 кг, что за компом меня не было уже сутки, что это не я подошел... всё было мимо. Поначалу подумал, что прикалывается... Ан нет. Два дня не разговаривали. Это был первый звонок...)
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36k
Алексей 6 минут назад
- Вот самая идиотская причина, по которой меня когда-либо бросали: мой парень предпочёл мне мою лучшую подругу, потому что у неё грудь больше. Он даже не сказал мне это лично, просто ушёл, а про грудь потом написал моей сестре. Сейчас он один, а бывшая подруга с тех пор уже раз пять сменила парней.

Парень то красава) бабешка и не допрет, что вариант быть холостым - тоже вполне хороший вариант)))
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45k
Соломей Полчаса назад
нафиг нам это пиндосское дерьмо?
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3
Alex 39 минут назад
Чтоб делать какие-то выводы, нужно обязательно дать слово и другой стороне конфликта. А без этого, это просто жалостливые истории.
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52k
dima423 Час назад
Ну насчет волос, сами виноваты...могли бы и посоветоваться...а так это все равно что, я была стройная красивая девочка, но разжирела и пострашнела... а он негодяй меня "внезапно" бросил, как так?)))
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311
ruslan d Час назад
Лучше не начинать ...
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