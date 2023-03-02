Глупейшие причины расставаний. Женская версия

- Мы расстались, потому что я пошла на ужин с подругами. Мы с этим парнем встречались где-то пять месяцев. Он заставлял меня делать всё так, как удобно только ему. Я должна была приезжать к нему, а он ко мне никогда, и всё такое. Я уже порядком устала от этого дерьма. И вот он меня просит приехать, а я говорю, что иду ужинать с подругами — одна из них устроилась на ответственную работу и теперь мы нескоро её увидим, так что это вроде лебединой песни. Он сказал: «Тогда это и наша лебединая песня» и заблокировал меня. Через две недели опять прорезался и хотел всё вернуть, но я его послала.





- Мой друг в расстроенных чувствах рассказывал о том, что у его мамы прогрессирует Альцгеймер, а я его пыталась утешить и гладила по спине и по руке. После этого мой теперь уже бывший заявил, что я всячески опозорила себя и предала наши отношения, и сделала это у него за спиной. А ещё я ненадёжная и распутная шлюха, которая ищет внимания, потому что мой папа меня не любил.