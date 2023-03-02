Глупейшие причины расставаний. Женская версия

Пары расстаются по разным причинам, иногда совершенно дурацким. А может, просто непонятным для тех, кого бросили?
- Сказала парню, с которым у нас всё было вроде как серьёзно, что если у нас будут дети, ему придётся мне с ними помогать. Ну то есть я готова взять на себя 90% ухода за детьми, но от него тоже ожидаю помощи, типа иногда сменить подгузник. Он порвал со мной, заявив, что ему нужны более «традиционные» отношения.
- Он изменил мне, потому что у меня слишком высокое либидо. Да, вы правильно прочитали. У меня! Что-то вроде: «У нас было слишком много секса, и мне пришлось заняться сексом с другой, чтобы получить передышку от бесконечного секса с тобой».
- Вот самая идиотская причина, по которой меня когда-либо бросали: мой парень предпочёл мне мою лучшую подругу, потому что у неё грудь больше. Он даже не сказал мне это лично, просто ушёл, а про грудь потом написал моей сестре. Сейчас он один, а бывшая подруга с тех пор уже раз пять сменила парней.
- Мы расстались, потому что я начала носить стринги. Видимо, это означало, что я скоро ему изменю.
- А мой бывший решил, что я собралась ему изменить, когда я сделала маникюр (просто я делаю маникюр очень-очень редко).
- Мы расстались, потому что я пошла на ужин с подругами. Мы с этим парнем встречались где-то пять месяцев. Он заставлял меня делать всё так, как удобно только ему. Я должна была приезжать к нему, а он ко мне никогда, и всё такое. Я уже порядком устала от этого дерьма. И вот он меня просит приехать, а я говорю, что иду ужинать с подругами — одна из них устроилась на ответственную работу и теперь мы нескоро её увидим, так что это вроде лебединой песни. Он сказал: «Тогда это и наша лебединая песня» и заблокировал меня. Через две недели опять прорезался и хотел всё вернуть, но я его послала.
- Мой друг в расстроенных чувствах рассказывал о том, что у его мамы прогрессирует Альцгеймер, а я его пыталась утешить и гладила по спине и по руке. После этого мой теперь уже бывший заявил, что я всячески опозорила себя и предала наши отношения, и сделала это у него за спиной. А ещё я ненадёжная и распутная шлюха, которая ищет внимания, потому что мой папа меня не любил.
- Он поехал в гости к родственникам, где вступил в брак по договорённости.
Мы были вместе пару лет. Он отправился с родителями и братом в отпуск навестить родных, а вернулся оттуда с женой. Мог хотя бы объяснить мне перед отъездом, что происходит, но нет, фигушки. Сюрприз!
- Мы только-только начали встречаться и тут выяснилось, что у меня рак. Мой парень поддерживал меня во время операции и лечения. У нас были прекрасные полноценные отношения в течение следующих пяти лет. А потом он расстался со мной, потому что никак не мог перестать думать о том, что рак вернётся, и я снова заболею. Не был готов с этим смириться.
- Отец моего бывшего посоветовал ему «целиться выше» и встречаться с женщинами, которые выглядят как супермодели. Эта причина и была озвучена мне при расставании.
- После пяти лет замечательных отношений со мной он внезапно осознал, что его идеальная женщина должна быть брюнеткой с большими сиськами. Ещё она должна пить пиво и играть в бейсбол. Ни одно из этих качеств мне не присуще — ему потребовалось пять лет, чтобы понять это!
- О, что-то подобное случилось и со мной. Помню, я тогда подумала: "Плохо, что человеку понадобилось аж шесть месяцев на то, чтобы решить, что я не «его тип» и бросить меня". Пять лет?! Даже представить страшно.
- Один из моих бывших явно тащился от высоких, стройных, загорелых брюнеток с маленькой грудью. Я совсем не такая. Он мне много чего наговорил — что мои рыжие волосы «слишком выделяются», а грудь «слишком большая», что он предпочитает брюнеток с длинными загорелыми ногами, и так далее. Чувак, я выглядела так всегда, и это ТЫ хотел встречаться. Если я не дотягиваю до его идеала, прямо не знаю, зачем он за мной так долго бегал.
-У меня были очень длинные волосы, и я их укоротила, сделав стрижку боб с длиной волос чуть выше плеч. Бум! Расставание по электронной почте. Мне было шестнадцать.
- Один мой бывший упал на землю и закатил истерику из-за того, что я отрезала себе волосы. Мальчики такие смешные.
Источник:
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Парень то красава) бабешка и не допрет, что вариант быть холостым - тоже вполне хороший вариант)))