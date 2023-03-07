Месть по-аргентински: обманутая жена повесила транспарант с описанием злодеяний соперницы

Эта история произошла в аргентинском городе Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес) несколько лет назад, но её до сих пор вспоминают в соцсетях. Как-то утром родители привели своих детей в детский сад и увидели рядом большой рукописный транспарант, обращённый к одной из воспитательниц.
Карла, ты была воспитательницей моего ребёнка и спала с моим мужем. Ты разрушила семью.
Уличные растяжки привлекают всеобщее внимание. Это отличный способ поздравить человека с днём рождения или просто сказать слова любви (такое часто практикуется). Ну а в этом случае были сказаны слова ненависти и презрения. Такое тоже иногда случается, но гораздо реже.
Все люди по-разному переживают боль, связанную с предательством близкого человека. Кто-то будет скрывать эмоции, чтобы не потерять лицо и не дать повод для насмешек; кто-то доверится лишь родственникам, друзьям или психологу. А кто-то решит дать выход гневу и поступит так, как поступила эта женщина, узнавшая об измене мужа.
Можно считать поступок разгневанной жены правильным или неправильным, но в любом случае он поднимает важную этическую тему: дело не только в том, что какая-то женщина соблазнила мужа, а в том, что она была воспитательницей его ребёнка. Выходит, воспользовалась служебным положением. Тут есть от чего прийти в негодование!
Фотографии с этим транспарантом с тех пор то и дело всплывают в соцсетях, особенно ближе к началу учебного года. Он уже стал своего рода классикой жанра, которую публикуют со словами «не дадим этому умереть».
Вот и недавно его снова опубликовали в Твиттере, и он снова вызвал шквал юмористических комментариев. В аргентинских СМИ писали, что именно отец в этой семье забирал ребёнка из детского сада, чем «Карла» коварно и воспользовалась. Вдобавок ко всем, мать ребёнка и Карла были хорошо знакомы и даже «близки». Несмотря на то, что подробности этой истории мало кому известны, тема-то всем понятная, почему бы не обсудить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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