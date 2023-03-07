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Месть по-аргентински: обманутая жена повесила транспарант с описанием злодеяний соперницы

Месть по-аргентински: обманутая жена повесила транспарант с описанием злодеяний соперницы

Автор:
07 марта 2023 14:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: transparant   Аргентина   Разоблачение   доска позора   измена мужа   измена.месть   истории из жизни   истории людей   
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Эта история произошла в аргентинском городе Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес) несколько лет назад, но её до сих пор вспоминают в соцсетях. Как-то утром родители привели своих детей в детский сад и увидели рядом большой рукописный транспарант, обращённый к одной из воспитательниц.

Карла, ты была воспитательницей моего ребёнка и спала с моим мужем. Ты разрушила семью.

Уличные растяжки привлекают всеобщее внимание. Это отличный способ поздравить человека с днём рождения или просто сказать слова любви (такое часто практикуется). Ну а в этом случае были сказаны слова ненависти и презрения. Такое тоже иногда случается, но гораздо реже.


Все люди по-разному переживают боль, связанную с предательством близкого человека. Кто-то будет скрывать эмоции, чтобы не потерять лицо и не дать повод для насмешек; кто-то доверится лишь родственникам, друзьям или психологу. А кто-то решит дать выход гневу и поступит так, как поступила эта женщина, узнавшая об измене мужа.

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Можно считать поступок разгневанной жены правильным или неправильным, но в любом случае он поднимает важную этическую тему: дело не только в том, что какая-то женщина соблазнила мужа, а в том, что она была воспитательницей его ребёнка. Выходит, воспользовалась служебным положением. Тут есть от чего прийти в негодование!


Фотографии с этим транспарантом с тех пор то и дело всплывают в соцсетях, особенно ближе к началу учебного года. Он уже стал своего рода классикой жанра, которую публикуют со словами «не дадим этому умереть».


Вот и недавно его снова опубликовали в Твиттере, и он снова вызвал шквал юмористических комментариев. В аргентинских СМИ писали, что именно отец в этой семье забирал ребёнка из детского сада, чем «Карла» коварно и воспользовалась. Вдобавок ко всем, мать ребёнка и Карла были хорошо знакомы и даже «близки». Несмотря на то, что подробности этой истории мало кому известны, тема-то всем понятная, почему бы не обсудить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: transparant   Аргентина   Разоблачение   доска позора   измена мужа   измена.месть   истории из жизни   истории людей   
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8  комментариев
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14k
FatZilla Полчаса назад
А муж, типа, не при чем?
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2k
Lena 37 минут назад
Каким таким "служебным положением" она воспользовалась?
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1k
Хаим Каценеленбоген 46 минут назад
родила - воспитывай. не хочешь - не рожай.
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73k
Доктор Джонс 49 минут назад
Шлюха Карла...
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7k
5 копеек 50 минут назад
Жесть! Драма века!
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44k
Цыц тут у меня 53 минуты назад
От хорошей жены муж не уйдёт... И хватит уже козлов видеть только в мужиках.
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57k
Morder Час назад
Муж в семью вернулся?...
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52k
dima423 2 часа назад
Ну у нас бы написали - Маша ты разрушила мою семью... ну акуеть конкретизация))
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