Месть по-аргентински: обманутая жена повесила транспарант с описанием злодеяний соперницы

Карла, ты была воспитательницей моего ребёнка и спала с моим мужем. Ты разрушила семью.

Уличные растяжки привлекают всеобщее внимание. Это отличный способ поздравить человека с днём рождения или просто сказать слова любви (такое часто практикуется). Ну а в этом случае были сказаны слова ненависти и презрения. Такое тоже иногда случается, но гораздо реже.

Все люди по-разному переживают боль, связанную с предательством близкого человека. Кто-то будет скрывать эмоции, чтобы не потерять лицо и не дать повод для насмешек; кто-то доверится лишь родственникам, друзьям или психологу. А кто-то решит дать выход гневу и поступит так, как поступила эта женщина, узнавшая об измене мужа.