Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту

37-летний житель Нью-Йорка увлёкся аркадными играми 80-х. Увлечённость быстро переросла в одержимость: он превратил комнату в своей квартире в зал игровых автоматов. В результате его бросила невеста, но зато теперь есть где устроить турнир с друзьями!
Итак, это Крис Кулрис, ему 37 лет. Он был успешным пиарщиком, у него была любимая девушка и квартира на Манхэттене. Он переехал к невесте в Бруклин и выставил свою квартиру на продажу.
Так выглядела спальня Криса Кулриса, когда всё началось.
А началось с мелочи.
Произошли три вещи, которые навсегда изменили жизнь Кулриса: квартира не была продана, он начал чувствовать клаустрофобию, живя в квартире своей девушки со всеми её вещами, а ещё он наткнулся на научно-фантастический роман под названием «Первому игроку приготовиться» о культуре видеоигр 1980-х. По этой книге в 2018 году даже был снят фильм.
Книга просто поразила меня. Она что-то пробудила во мне, и я начал думать: «А почему меня не окружают все эти вещи, которые я люблю с детства?»
Итак, он начал преобразовывать свою пустующую квартиру.
Поначалу невеста его поддерживала. Например, помогла спроектировать кафельный пол.
А потом этот проект просто завладел жизнью Криса.
Он потратил 32 000 долларов на то, чтобы создать собственный зал с игровыми автоматами 1980-х годов.
Невесте его одержимость надоела. Сначала она отказалась присутствовать на вечеринке-презентации в честь открытия зала, а потом вернула ему обручальное кольцо и ушла от него.
У Криса наконец-то появилась возможность жить в аркаде его мечты, но ушла любовь всей жизни.
Он вернулся домой. И оказалось, что «жить в аркаде» не так уж и весело.
Это не то место, где я хотел оказаться.
Теперь он еженедельно проводит аркадные турниры со своими друзьями. Не зря же старался!
Бедняга поставил на кон всё, что у него было, ради комнаты, которая его уже не очень-то и волнует.
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