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Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту

Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту

Автор:
16 февраля 2023 17:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 80-е   аркада   видеоигры   забавно   игровые автоматы   истории из жизни   истории людей   прикольные истории из жизни людей   
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37-летний житель Нью-Йорка увлёкся аркадными играми 80-х. Увлечённость быстро переросла в одержимость: он превратил комнату в своей квартире в зал игровых автоматов. В результате его бросила невеста, но зато теперь есть где устроить турнир с друзьями!

Итак, это Крис Кулрис, ему 37 лет. Он был успешным пиарщиком, у него была любимая девушка и квартира на Манхэттене. Он переехал к невесте в Бруклин и выставил свою квартиру на продажу.

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Так выглядела спальня Криса Кулриса, когда всё началось.

А началось с мелочи.


Произошли три вещи, которые навсегда изменили жизнь Кулриса: квартира не была продана, он начал чувствовать клаустрофобию, живя в квартире своей девушки со всеми её вещами, а ещё он наткнулся на научно-фантастический роман под названием «Первому игроку приготовиться» о культуре видеоигр 1980-х. По этой книге в 2018 году даже был снят фильм.

Книга просто поразила меня. Она что-то пробудила во мне, и я начал думать: «А почему меня не окружают все эти вещи, которые я люблю с детства?»


Итак, он начал преобразовывать свою пустующую квартиру.


Поначалу невеста его поддерживала. Например, помогла спроектировать кафельный пол.


А потом этот проект просто завладел жизнью Криса.


Он потратил 32 000 долларов на то, чтобы создать собственный зал с игровыми автоматами 1980-х годов.


Невесте его одержимость надоела. Сначала она отказалась присутствовать на вечеринке-презентации в честь открытия зала, а потом вернула ему обручальное кольцо и ушла от него.


У Криса наконец-то появилась возможность жить в аркаде его мечты, но ушла любовь всей жизни.


Он вернулся домой. И оказалось, что «жить в аркаде» не так уж и весело.

Это не то место, где я хотел оказаться.


Теперь он еженедельно проводит аркадные турниры со своими друзьями. Не зря же старался!


Бедняга поставил на кон всё, что у него было, ради комнаты, которая его уже не очень-то и волнует.


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Метки: 80-е   аркада   видеоигры   забавно   игровые автоматы   истории из жизни   истории людей   прикольные истории из жизни людей   
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6  комментариев
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12k
Denissg Полчаса назад
Чел поздно понял, что детству нужно остаться в детстве. Не удивлюсь, если в один день он возьмет кувалду и расхерачит все свои детские мечты. Но легче ему не станет.
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451
Flint 3 минуты назад
Т.е. он у неё на хате жил, а она от него ушла? ) Это как?)
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Еще неизвестно, кому стало хуже.
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a_komolow Час назад
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Ivan Час назад
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Алекс Чебурашкин Час назад
в 80х ему было 4 года))) мощное увлечение
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