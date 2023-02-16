Мужчина превратил свою квартиру в зал игровых автоматов и потерял невесту

Произошли три вещи, которые навсегда изменили жизнь Кулриса: квартира не была продана, он начал чувствовать клаустрофобию, живя в квартире своей девушки со всеми её вещами, а ещё он наткнулся на научно-фантастический роман под названием «Первому игроку приготовиться» о культуре видеоигр 1980-х. По этой книге в 2018 году даже был снят фильм.