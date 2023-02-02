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Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства

Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства

Автор:
02 февраля 2023 13:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   истории из жизни   истории людей   наглость соседи   неуважение и жадность   ну и ну   плохие соседи   склоки   соседские войны   
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В австралийском Голд-Косте (райское местечко!) разгорается классическая война соседей. Пострадавшая пара утверждает, что их сосед построил свой дом практически вплотную к их строящемуся дому. Зазор всего 40 сантиметров! И по этой причине они не могут завершить строительство, туда даже леса не встают. Уж попали так попали...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   истории из жизни   истории людей   наглость соседи   неуважение и жадность   ну и ну   плохие соседи   склоки   соседские войны   
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7  комментариев
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Комментарий удален. Причина: трэш
74
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74
Хухрмухр Ваня Полчаса назад
Если муж не напишет заявление,то может проканать.Хотя не буду утверждать.На сто процентов не знаю.
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73k
Viktor 7 минут назад
У нас такая лабуда была - мужик пристроил к дому гараж (естественно без разрешения), добротный, из силикатного кирпича, с ямой - сказка! Но он оказался почти рядом с забором соседа. И вот когда пришло время сдавать дом комиссии, то оба соседа (левый и правый) должны были дать согласие, что они не возражают против приёмки дома. А тот сосед, у забора которого построили гараж, встал в позу - нет и всё! И пришлось мужику сносить гараж, я не сентиментальный, но у меня слёзы на глазах наворачивались, когда мужик недели две (строил то для себя) долбил своё имущество! И ничего не попишешь - дом не сдан - куча проблем.
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24k
Сибиряк 37 минут назад
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74
Хухрмухр Час назад
Надо строительные леса сделать уже.Хули тут решать.
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4k
Трям Час назад
Да подожги ты .нахуй свой сарай - заодно и у соседа сгорит! А потом и сами ближе 5м строить не захотите.
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