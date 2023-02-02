Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства

Грег Йонг встретился с соседями, чтобы обсудить проблемы. После этого обсуждения стало ясно, что в его документах на строительство было сказано, что расширение не подорвёт благоустройство прилегающей территории.



По правилам домовладельцам могут строить прямо у края южного периметра своей границы. Но проекты домов должны оставлять 2,5-метровый зазор на северной окраине участков, если только не получено специальное разрешение совета. Нависающий дизайн дома Грега Йонга означает, что его второй этаж находится всего в 40 см от его северного периметра и в пределах досягаемости от строящегося дома соседей.



На урегулирование проблемы власти дали ему время до конца февраля.