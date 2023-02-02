Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства

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В австралийском Голд-Косте (райское местечко!) разгорается классическая война соседей. Пострадавшая пара утверждает, что их сосед построил свой дом практически вплотную к их строящемуся дому. Зазор всего 40 сантиметров! И по этой причине они не могут завершить строительство, туда даже леса не встают. Уж попали так попали...
Кэти Морин и Девон Матсалла рассказали в новостном сюжете местного телеканала о своей проблеме. Они давно планировали и ждали возможности построить дом своей мечты. И, наконец, эта мечта начала осуществляться...
Но строительство дома застопорилось месяц назад из-за того, что между их домом и верхним этажом соседнего слишком малый зазор.
И теперь они боятся, что их дом никогда не будет достроен.
И теперь они боятся, что их дом никогда не будет достроен.
"Это наша мечта, осуществление которой мы планировали много лет, и были уже так близки, — сказал Девон Матсалла. — Но затем на нашему пути встала эта проблема".
"Если бы речь шла просто о паре сантиметров, которые не мешают нам строить дом, мы бы и слова не сказали, — добавила Кэти Морин. — Но тут дело не в эстетике, всё гораздо серьёзнее".
"Если бы речь шла просто о паре сантиметров, которые не мешают нам строить дом, мы бы и слова не сказали, — добавила Кэти Морин. — Но тут дело не в эстетике, всё гораздо серьёзнее".
Соседний дом принадлежит генеральному директору тематического парка Dreamworld Грегу Йонгу.
Йонг утверждает, что все строительные работы были выполнены в соответствии с правилами и все необходимые разрешения были получены от муниципального совета.
Йонг утверждает, что все строительные работы были выполнены в соответствии с правилами и все необходимые разрешения были получены от муниципального совета.
По словам пострадавшей пары, ни они, ни их застройщик не имеют ни малейшего представления о том, каким образом строительные планы Грега Йонга получили одобрение именно в таком виде. И почему проблему не заметили в процессе.
Грег Йонг говорит, что готов временно снять деревянные рейки на верхнем этаже своего дома, чтобы можно было построить леса. Он утверждает, что строители обоих объектов уже обсудили этот вопрос.
Однако вторая сторона не согласна с таким выходом из ситуации. Их застройщик говорит, что в этом случае пара столкнётся с дополнительным расходами.
Однако вторая сторона не согласна с таким выходом из ситуации. Их застройщик говорит, что в этом случае пара столкнётся с дополнительным расходами.
Кэти и Девон подали жалобу властям и надеются на то, что их проблема будет решена.
Муниципальный совет начал расследование в попытке выяснить, как могли два роскошных дома оказаться в такой тесной близости друг к другу.
Муниципальный совет начал расследование в попытке выяснить, как могли два роскошных дома оказаться в такой тесной близости друг к другу.
Грег Йонг встретился с соседями, чтобы обсудить проблемы. После этого обсуждения стало ясно, что в его документах на строительство было сказано, что расширение не подорвёт благоустройство прилегающей территории.
По правилам домовладельцам могут строить прямо у края южного периметра своей границы. Но проекты домов должны оставлять 2,5-метровый зазор на северной окраине участков, если только не получено специальное разрешение совета. Нависающий дизайн дома Грега Йонга означает, что его второй этаж находится всего в 40 см от его северного периметра и в пределах досягаемости от строящегося дома соседей.
На урегулирование проблемы власти дали ему время до конца февраля.
По правилам домовладельцам могут строить прямо у края южного периметра своей границы. Но проекты домов должны оставлять 2,5-метровый зазор на северной окраине участков, если только не получено специальное разрешение совета. Нависающий дизайн дома Грега Йонга означает, что его второй этаж находится всего в 40 см от его северного периметра и в пределах досягаемости от строящегося дома соседей.
На урегулирование проблемы власти дали ему время до конца февраля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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