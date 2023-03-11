18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов

Советские мультфильмы кардинально отличаются от мультиков, которые снимают современные студии. Они добрые, смешные и в них нет ни грамма фальши. Их простые сюжеты учат самому главному — дружбе, честности и ответственности.
К тому же, их с удовольствием любят смотреть не только дети, но и взрослые. Даже сейчас, когда казалось бы выбор совершенно ничем не ограничен. Заходи в интернет и выбирай, что душе угодно. Однако многие люди по-прежнему отдают предпочтение картинам, снятым по правилам советской школы.
Советские мультипликаторы, продюсеры и режиссёры ставили перед собой цель — создать продукт, который не потеряет своей актуальности даже многие годы спустя и при этом будет нравиться главным критикам — детям. Именно поэтому сценарии писали лучшие авторы, мультяшек рисовали лучшие художники, а озвучивали их самые великие артисты. Предлагаем сегодня взглянуть на любимых героев советских мультфильмов и артистов, которые подарили им свои голоса.
Шарик из мультика «Трое из Простоквашино» — Лев Дуров
Лев Дуров никогда не требовал гонорар за участие в мультфильмах или других картинах для детей.
Женя из мультика «Цветик-Семицветик» — Наташа Защипина
Актриса подарила свой голос не только девочке Жене, но и некоторым персонажам диснеевских мультсериалов: бурундуку Чипу из «Чип и Дейл спешат на помощь», миссис Клювдии из «Утиных историй» и Миранде из «Чокнутого».
Попугай Кеша из мультика «Возвращение блудного попугая» — Геннадий Хазанов
Забавный попугай невероятно понравился актёру, поэтому он работал над его светлым образом с нескрываемым энтузиазмом, нередко пополняя словарный запас Кеши фразами, которые становились популярными во всём СССР.
Вовка из мультика «Вовка в Тридевятом царстве» — Рина Зелёная
Актриса невероятно остроумно импровизировала. Поэтому многие кинорежиссеры специально оставляли ей в сценарии место для творчества.
Пятачок из мультика «Винни Пух» — Ия Саввина
Любопытно, но советская версия мультфильма ближе к оригинальному повествованию о смешном медвежонке, чем зарубежная. Дисней при съёмках сильно изменил как образ Винни-Пуха, так и сюжеты историй.
Шапокляк из мультфильма «Чебурашка» — Владимир Раутбарт
Если вы не знали, то старуха Шапокляк названа в честь старомодного головного убора.
Мартышка из мультфильма «38 попугаев» — Надежда Румянцева
Многие ошибочно полагают, что Зайца из «Ну, погоди!» тоже озвучивала Надежда Румянцева. Однако на самом деле этот персонаж говорит голосом Клары Румяновой. Вот такая вот небольшая путаница вышла.
Пёс-гасконец из мультфильма «Пёс в сапогах» — Николай Караченцов
Актёр не только бесподобно играл, но и отлично пел. Он подарил свои песни 20 с лишним мультфильмам, одним из которых стал и «Пёс в сапогах».
Фрекен Бок из мультфильма «Малыш и Карлсон» — Фаина Раневская
Мало кто знает о том, что режиссёры долго не могли уговорить Раневскую озвучивать Фрекен Бок. Когда актриса всё-таки согласилась на роль, то решила, что всё будет делать по-своему. Она постоянно спорила с создателями мультфильма, заставляла переписывать реплики Фрекен Бок и импровизировала. Например, слова «траля-ля-ля, а я сошла с ума» принадлежат фантазии Раневской.
Винни-Пух — Евгений Леонов
Леонов был актёром не только кино, но и театра. За всю свою жизнь он сыграл примерно в 50 спектаклях и более чем 70 фильмах.
Водяной из мультика «Летучий корабль» — Анатолий Папанов
Актёр Анатолий Папанов принимал участие в озвучивании более 100 мультфильмов. Самой известной его озвучкой, конечно же, является волк из мультсериала «Ну, погоди!».
Бобик из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» — Юрий Никулин
Юрий Никулин лишь единожды согласился озвучить мультфильм. Бобику повезло заговорить голосом этого великого актёра.
Багира из мультфильма «Маугли» — Людмила Касаткина
В оригинальном произведении «Книга джунглей» Багира — это персонаж мужского пола. Если бы не эта поправка режиссёров, то Касаткиной так бы и не удалось сыграть хитрую пантеру.
Герда из мультфильма «Снежная Королева» — Янина Жеймо
Советский мультфильм «Снежная королева» стал победителями Каннского кинофестиваля в 1959 году в номинации полнометражных анимационных кинокартин.
Госпожа Беладонна из мультика «Приключения поросёнка Фунтика» — Ольга Аросева
Актриса подарила свой голос не только госпоже Беладонне. Её голосом заговорила слониха из мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова», Стелла из «Волшебника Изумрудного города», а также ещё несколько персонажей.
Волк из мультика «Жил-был пёс» — Армен Джигарханян
Волка сначала должен был озвучить Михаил Ульянов, однако из-за постоянной занятости на киносъёмках, пригласить его не удалось.
Почтальон Печкин из мультика «Трое из Простоквашино» — Борис Новиков
Почтальон Печкин внешне очень похож на Курочкина из мультфильма «Приключения Васи Куролесова». Забавно, что оба героя говорят голосом Бориса Новикова.
Болонка из мультика «Пёс в сапогах» — Ирина Муравьёва
Забавно, но, несмотря на название мультфильма, главный герой так и не появляется перед зрителями в своих ботинках.
Источник:
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