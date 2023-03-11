18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов

К тому же, их с удовольствием любят смотреть не только дети, но и взрослые. Даже сейчас, когда казалось бы выбор совершенно ничем не ограничен. Заходи в интернет и выбирай, что душе угодно. Однако многие люди по-прежнему отдают предпочтение картинам, снятым по правилам советской школы.

Советские мультипликаторы, продюсеры и режиссёры ставили перед собой цель — создать продукт, который не потеряет своей актуальности даже многие годы спустя и при этом будет нравиться главным критикам — детям. Именно поэтому сценарии писали лучшие авторы, мультяшек рисовали лучшие художники, а озвучивали их самые великие артисты. Предлагаем сегодня взглянуть на любимых героев советских мультфильмов и артистов, которые подарили им свои голоса.

Шарик из мультика «Трое из Простоквашино» — Лев Дуров