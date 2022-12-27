15 интересных деталей и пасхалок из фильмов 2022 года

В одной из сцен на заднем плане можно увидеть, что домовой эльф Добби стал моделью для Gucci после завершения съёмок фильмов о Гарри Поттере.

Поясним, что в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» 2022 года герои одноимённого мультфильма 1990-х показаны как актёры, которые когда-то были известны, а теперь лишь подрабатывают в шоу-бизнесе. Вот и Добби здесь — эльф-актёр, который в отличие от главных героев построил удачную карьеру модели.

Фильм, кстати, отличный, обязательно посмотрите!

Анчартед: На картах не значится