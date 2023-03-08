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18 уникальных фотографий под непривычным углом

18 уникальных фотографий под непривычным углом

Автор:
08 марта 2023 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   другая сторона   забавно   интересно   кадр   ракурс   фото   
1547
19

Пользователи Реддита специально делятся со всеми любопытными разными интересными и знакомыми штуками, показывая что же там сверху, снизу или сбоку. Время удивляться!

Многое в нашем мире мы воспринимаем, как должное, не задумываясь, как выглядит тот или иной объект с непривычной для нас стороны. Но, оказывается, самые обыкновенные вещи могут весьма удивить, если взглянуть на них под другим углом.

Обратная сторона колеса из телевизионного игрового шоу «Новая цена — верная»

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Мисс Либерти сверху


Обратная сторона Моны Лизы


Так выглядит Великая пирамида в Гизе с дрона 

Лягушачьи лапки

Не многие так считают, но лягушки могут быть довольно милыми ребятами. Вот тут небольшая подборка фотографий, доказывающая, что не такие они и противные! 🙂


Внутри чаши Кубка Стэнли выгравированы имена членов клуба Montreal Wanderers 1907 года


Вид сбоку на дверь Ferrari Testarossa


Индийская гигантская летяга, парящая под солнцем


Пустой Боинг 787

Полёт на самолёте — это всегда несколько волнительное событие, но иногда и там происходят довольно занятные вещи.


Гребные винты Voith Schneider на исследовательском судне

Струны рояля

Обратная сторона бюста Тутанхамона

Пуанты снизу во время танца

Сад Белого дома, вид изнутри

Внутри флейты

Скопа в моменте атаки на рыбу

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Метки: в мире   другая сторона   забавно   интересно   кадр   ракурс   фото   
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4  комментария
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1k
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Интересно, доска из какого дерева пошла для картины Да Винчи?
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15k
ss 4 минуты назад
"Обратная сторона Моны Лизы"
-
Думаю, что обратная сторона Моны Лизы выглядела иначе. Вот как-то так:

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394
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Комментарий к фото
Скопа не прокрастинирующая хрень, как ты, автор, а потому в моменте быть не может. Фото запечатляет её в МОМЕНТ АТАКИ.
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394
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Комментарий к фото
Какая к хренам "мисс Либерти", нерусь авторская? Мисс Либерти, во-первых, это мюзикл, а статуя Свободы на английском звучит как "THE STATUE of Liberty", это во-вторых. Цуко, вы даже перевести нихрена не можете!
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