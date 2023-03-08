18 уникальных фотографий под непривычным углом

Многое в нашем мире мы воспринимаем, как должное, не задумываясь, как выглядит тот или иной объект с непривычной для нас стороны. Но, оказывается, самые обыкновенные вещи могут весьма удивить, если взглянуть на них под другим углом.

Обратная сторона колеса из телевизионного игрового шоу «Новая цена — верная»