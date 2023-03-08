18 уникальных фотографий под непривычным углом

Пользователи Реддита специально делятся со всеми любопытными разными интересными и знакомыми штуками, показывая что же там сверху, снизу или сбоку. Время удивляться!
Многое в нашем мире мы воспринимаем, как должное, не задумываясь, как выглядит тот или иной объект с непривычной для нас стороны. Но, оказывается, самые обыкновенные вещи могут весьма удивить, если взглянуть на них под другим углом.
Обратная сторона колеса из телевизионного игрового шоу «Новая цена — верная»
Мисс Либерти сверху
Обратная сторона Моны Лизы
Так выглядит Великая пирамида в Гизе с дрона
Лягушачьи лапки
Не многие так считают, но лягушки могут быть довольно милыми ребятами. Вот тут небольшая подборка фотографий, доказывающая, что не такие они и противные! 🙂
Внутри чаши Кубка Стэнли выгравированы имена членов клуба Montreal Wanderers 1907 года
Вид сбоку на дверь Ferrari Testarossa
Индийская гигантская летяга, парящая под солнцем
Пустой Боинг 787
Полёт на самолёте — это всегда несколько волнительное событие, но иногда и там происходят довольно занятные вещи.
Гребные винты Voith Schneider на исследовательском судне
Струны рояля
Обратная сторона бюста Тутанхамона
Пуанты снизу во время танца
Сад Белого дома, вид изнутри
Внутри флейты
Скопа в моменте атаки на рыбу
Источник:
- Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга
- 17 фотографий с коварной перспективой
- 15 забавных фото-иллюзий, которые точно вызовут у вас вопрос: «Это как?»
- А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв
- Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек
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Думаю, что обратная сторона Моны Лизы выглядела иначе. Вот как-то так: