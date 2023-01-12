17 фотографий с коварной перспективой

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Предлагаю для вас ряд примеров фото, на которые недостаточно посмотреть один раз, чтобы разобраться, что же там на самом деле происходит.
Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет.
Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя
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Ох уж эти тени!
Куда пропала часть ноги?
Очень длинная лапша
Ещё одна загадка ног
Показалось
А его нет! Присмотритесь, это край футболки.
Травяные штаны
Собака с руками
Голова собаки
Так просто с ногами здесь не разберёшься
Что-то не так с их ногами
Когда мечтал стать космонавтом
Или котмонавтом?
Четырёхрукий
Что за пасть?
Слишком мускулистый
Ни один кот не пострадал
Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?
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Метки: Юмор забавно кадр перспектива показалось ракурс фото
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