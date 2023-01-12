17 фотографий с коварной перспективой

Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя