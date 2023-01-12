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17 фотографий с коварной перспективой

17 фотографий с коварной перспективой

Автор:
12 января 2023 08:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   кадр   перспектива   показалось   ракурс   фото   
1194
18

Предлагаю для вас ряд примеров фото, на которые недостаточно посмотреть один раз, чтобы разобраться, что же там на самом деле происходит.

Фотография помогает нам запечатлеть и сохранить реальность, однако даже такое правдивое изображение легко может обмануть наши глаза. Игры теней и перспективы заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет.

Эстонский метатель копья Магнус Кирт пронзил себя

×
×

Ох уж эти тени!


Куда пропала часть ноги?


Очень длинная лапша


Ещё одна загадка ног


Показалось

xmes

Видите нож?

А его нет! Присмотритесь, это край футболки.


Травяные штаны


Собака с руками


Голова собаки


Так просто с ногами здесь не разберёшься


Что-то не так с их ногами


Когда мечтал стать космонавтом

Или котмонавтом?


Четырёхрукий

Что за пасть?

Слишком мускулистый

Ни один кот не пострадал

Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?

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Метки: Юмор   забавно   кадр   перспектива   показалось   ракурс   фото   
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hairov 3 минуты назад
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hairov 3 минуты назад
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