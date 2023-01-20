А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв

В американском штате Аризона есть городок, название которого входит в списки самых странных названий страны. Можно внести и в аналогичный список по всему миру, потому что называется он Why – то есть Почему. Почему? История простая, но забавная – он расположен на стыке дорог в виде буквы Y.
Полторы сотни местных жителей привыкли жить на развилке и говорить, что они живут на Y – ну просто для простоты обозначения. Когда народу стало много, им решили организовать своё почтовое отделение, что значит, признать поселение официально и дать ему название.
Никто был не против странного названия Y, но был проблема – название населённого пункта в США должно состоять хотя бы из трёх букв, а тут только одна.
А дальше, наверное, найденный выход по достоинству оценят знатоки английского языка (да и остальные тоже). Поскольку буква Y звучит как «уай» (условно) и это очень похоже на произношение слова Why (почти то же «уай»), то было решено взять именно это слово.
Говорят, когда местным жителям в ответ на их заявление, что они хотят назвать город именно так, пришёл отказ, они возмущённо задали встречный вопрос – why?
В ответ им, соответственно, сказали – ну вот, тут букв хватает, пусть так и называется. Скорей всего даже, вопрос звучал как why not? Именно так до сих пор называется старая местная забегаловка, как бы подтверждая реальность этой легенды.
Дорогу, кстати, уже переделали – речь идёт о трассах трасс 85 и 86, если кто-то хочет поизучать вопрос подробней – но вроде на карте она и сейчас похожа на букву Y.
Источник:
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