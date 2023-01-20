FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7781 пост • 799 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв

А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв

Автор:
20 января 2023 10:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Американский город   в мире   забавно   интересно   три буквы   факты   фото   
159
4

В американском штате Аризона есть городок, название которого входит в списки самых странных названий страны. Можно внести и в аналогичный список по всему миру, потому что называется он Why – то есть Почему. Почему? История простая, но забавная – он расположен на стыке дорог в виде буквы Y.

Полторы сотни местных жителей привыкли жить на развилке и говорить, что они живут на Y – ну просто для простоты обозначения. Когда народу стало много, им решили организовать своё почтовое отделение, что значит, признать поселение официально и дать ему название.

Никто был не против странного названия Y, но был проблема – название населённого пункта в США должно состоять хотя бы из трёх букв, а тут только одна.

×
×

А дальше, наверное, найденный выход по достоинству оценят знатоки английского языка (да и остальные тоже). Поскольку буква Y звучит как «уай» (условно) и это очень похоже на произношение слова Why (почти то же «уай»), то было решено взять именно это слово.

Говорят, когда местным жителям в ответ на их заявление, что они хотят назвать город именно так, пришёл отказ, они возмущённо задали встречный вопрос – why?

В ответ им, соответственно, сказали – ну вот, тут букв хватает, пусть так и называется. Скорей всего даже, вопрос звучал как why not? Именно так до сих пор называется старая местная забегаловка, как бы подтверждая реальность этой легенды.

Дорогу, кстати, уже переделали – речь идёт о трассах трасс 85 и 86, если кто-то хочет поизучать вопрос подробней – но вроде на карте она и сейчас похожа на букву Y.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Американский город   в мире   забавно   интересно   три буквы   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1146770



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 января
«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера ответил всем, кто критикует его за поддержку СВО
«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть изобразила никогда не&nbsp;существовавших людей
Нейросеть изобразила никогда не существовавших людей
Роберт Дауни-младший все больше становится похож на Купитмана
Роберт Дауни-младший все больше становится похож на Купитмана
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#Приколы#автомир#роль
#Юмор#история#факты#забавно#кино#в мире#знаменитости#Прошлое#Ynews#новости
#Прикол#животные#подборка#позитив#люди#сво#картинки#Фотографии#фильм#США
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Жёсткие правила для китайских прислужниц Жёсткие правила для китайских прислужниц Интересные факты про мультфильм "По следам бременских музыкантов" Интересные факты про мультфильм "По следам бременских музыкантов" 12 необычных соревнований, которые реально проводятся 12 необычных соревнований, которые реально проводятся Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт? Зачем в Германии строят остановки, к которым никогда не подходит транспорт? Как работает китайская полиция? Как работает китайская полиция?

На что жалуетесь?

Вернуться