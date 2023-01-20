А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв

Полторы сотни местных жителей привыкли жить на развилке и говорить, что они живут на Y – ну просто для простоты обозначения. Когда народу стало много, им решили организовать своё почтовое отделение, что значит, признать поселение официально и дать ему название.

Никто был не против странного названия Y, но был проблема – название населённого пункта в США должно состоять хотя бы из трёх букв, а тут только одна.