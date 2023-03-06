16 уникальных фотографий, на которых вещи кажутся каким-то нереальными

Мир полон сюрпризов, а неожиданное зачастую находится прямо у нас под носом.
Вы когда-нибудь были свидетелем чего-то, что вызывало у вас трепет и удивление? Мир полон загадок и странных происшествий, которые могут заставить нас усомниться в реальности того, что мы видим. От загадочных огней в небе до необъяснимых закономерностей в природе — в нашей жизни всегда есть чему удивиться.
«То, как солнечный свет отражается от моей вазы, создавая впечатление, что она дымится»
Не менее интересным также и то, что двухмерное отражение света от вазы создаёт вид трёхмерного дыма. Интересно было бы посмотреть, как менялся бы рисунок на стене во врем ядвижения вазы.
«На кожуре моего яблока есть китайские иероглифы»
Никакой магии, это делается с помощью наклеек. Там, где солнечный свет попадает на яблоко, оно красное, а там, где оно было закрыто наклейкой, оно остается светло-желтым. Кстати, на яблоке написано: «Желаем вам богатства и процветания», что является обычным поздравлением с Китайским Новым годом. В Китае во время празднования Лунного Нового года не говорят «Счастливого Нового года!», вместо этого они желают друг другу богатства.
Сюрреалистическое облако, похожее на НЛО, замеченное в Турции
Это облако также напоминает булочку с корицей. На фото вы можете видеть довольно редкое природное явление под названием лентикулярное облако.
«Когда я разогреваю кофе в этой кружке, он выходит из ручки»
Глазурь на этой керамической кружке потрескалась из-за регулярного теплового расширения, поэтому напиток стал просачиваться через трещины внутри кружки и выходить снаружи в области ручки. Конечно, и само качество керамики подводит, потому как качественная керамика не должна быть пористой. Двойная подстава: теряешь кофе и пачкаешь руки.
Доспехи Генриха VIII в лондонском Тауэре
Этот доспех также называется Гринвичским. Такие доспехи производились в XVI веке в Гринвиче, Англия, завезёнными германскими оружейниками. Кроме соответствия модным веяниям, «аксессуар» в нижней части кирасы больше не нёс в себе никаких функций. Историки считают, что это было что-то типа «мужского бюстгальтера».
«Это просто лживая реклама!», — пошутили в комментариях.
«У нас с сыном две родинки на руках в одном и том же месте»
Лучше любого ДНК-теста. Как сообщается, повторение родинок может происходить и через поколение, например, у дедушки и внука есть родинка на одном и том же месте, а у сына — нет.
«У нас с мамой родинка на попе в одном и том же месте. Она очень сильно заботилась о том, чтобы самые разные люди знали об этом факте в годы моего взросления, это была просто фантастика», — поделился смешной историей один из комментаторов.
Статическое электричество в действии
Пушистый шарик, который, по всей видимости, очень любит бегать по дивану. Если нечто подобное произойдет с вами на улице, то очень рекомендуем как можно скорее искать убежище, так как такое явление означает, что в месте, где вы находитесь, очень скоро ударит молния.
«В этом японском ресторане рядом с одним из писсуаров стоит восковая фигура самурая»
Только представьте, что вы заходите в этот туалет в не совсем трезвом состоянии.. Ну, по крайней мере, он не смотрит в нижнюю часть соседнего писсуара с оценивающим взглядом. Автор фото рассказал, что встретил этого парня в туалете ресторана Ivy Asia, расположенном в боро Лондона Челси, Великобритания.
«Я нахожусь в здании, где есть дыра, которая проходит через все этажи»
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Источник:
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Звезда Смерти..
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Прям кошмар флеболога
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