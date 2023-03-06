16 уникальных фотографий, на которых вещи кажутся каким-то нереальными

Лучше любого ДНК-теста. Как сообщается, повторение родинок может происходить и через поколение, например, у дедушки и внука есть родинка на одном и том же месте, а у сына — нет.

«У нас с мамой родинка на попе в одном и том же месте. Она очень сильно заботилась о том, чтобы самые разные люди знали об этом факте в годы моего взросления, это была просто фантастика», — поделился смешной историей один из комментаторов.

Статическое электричество в действии