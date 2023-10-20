12 забавных ругательств из разных стран мира, в которых используются неожиданные образы и метафоры

Предлагаю самые забавные и виртуозные выражения, заменяющие или по минимуму использующие слова с низкой семантикой. Этот тот самый случай, когда и неловко, и смешно.
Использование обсценной лексики — предмет актуальный и дискуссионный. Но в этой статье мы рассматриваем её не с точки зрения этичности и чистоты языка, а с точки зрения неизбежного факта присутствия брани во всех языках мира. И самое интересное то, что в разных странах ведущие образы для выражения ругательств отличаются оригинальностью. Тема секса присуща всем, но в каких-то странах будет много брани, построенной на образах еды или животных, в других — на том, что считается священным.
Франция
Не стоит удивляться, что такой красивый язык пестрит теми ещё словечками, а особенно завязанными на еде: Tu as le QI d’une huitre («У тебя IQ устрицы»).
Испания
Me parece que la vena de la lengua pasa por tu culo («Мне кажется, что кровь к твоему языку поступает из твоей задницы») — так в Испании говорят человеку, который несёт полную чушь. А темой для ругательств они часто выбирают продукты, особенно молочные.
Италия
Италия не скромна на эксперименты и экспрессию (чего стоят их жесты!), поэтому один из выдающихся примеров: Cagati in mano e prenditi a schiaffi («Покакай в руку и дай себе пощёчину»). Ну а если вы хотите более мягко сказать, что человек вас взбесил, то тут, как и во французском, не обойтись без пищевых метафор: Che cavolo vuoi? («Какую капусту ты хочешь?» — буквально, фигурально: «Как ты хочешь, чтобы тебя избили?»).
Сербия
Несмотря на общность славянского мата, сербы удивляют рифмованными ругательствами: Jeblo te veslo koje te prevezlo («Катись отсюда с помощью того же весла, которое помогло тебе сюда добраться» или проще: «катись веслом, какое принесло»).
Малайзия
Ребята с юга придумали очень красочное описание подхалима: Boon chon doi («Тот, кто следует за своим боссом, протягивая руки между его ног, чтобы держать для него яички»). В остальном они бедны на бранные выражения и используют в основном заимствования.
Исландия
Суровые туалетные ругательства любят ребята из Исландии: Drullusokkur («туалетный вантуз»), Hilandbrenndu («Гори от собственной мочи»).
Бельгия
В бельгийском немало выражений на тему животного мира, и вот одно из них: Viswijf — (буквально — «Женщина, которая продает рыбу») грубое обозначение взбалмошной женщины, сплетницы и скандалистки.
Китай
В стране, в которой очень чтят традиции и старшее поколение, не удивляйтесь, когда услышите фразу Cao ni zu zong shi ba dai («к чёрту твоих предков до восемнадцатого поколения»), которая пишется как 操你祖宗十八代.
Норвегия
С северянами нас роднит любовь к чертыханию — у них очень много выражений со словами ад, чёрт и Сатана: Fy faen («чёртов ад»), Hva faen («что за чёрт?»), Faen ta deg («чёрт тебя возьми»), ну а к более оскорбительным добавляются обозначения половых органов.
Нидерладны
Голландские оскорбления просто помешаны на теме болезней! Особенно на раке, но есть и другие странные фразы: Tyfusslet («больная тифом раскрепощённая женщина»), Krijg de klere («заболеть холерой» — обозначает проклятье или просто чушь).
Кстати, именно у голландцев есть эквивалент нашему «блин» — Pannenkoek.
Германия
Немецкие ругательства в основном состоят из сложных слов, а самой частой темой для оскорбления становится сфера автомобилей и дорог. Но особенно привлекательно это слово — Teletubbyzurückwinker («тот, кто машет в ответ Телепузикам»).
Источник:
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Что то у меня возникают смутные сомнения по поводу прямого перевода
Особенно первое слово.
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям -
32-ой - ё.б.н.и по этому х.у.ю!
У нас в детском саду такое уже выдают.