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12 забавных ругательств из разных стран мира, в которых используются неожиданные образы и метафоры

12 забавных ругательств из разных стран мира, в которых используются неожиданные образы и метафоры

Автор:
20 октября 2023 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   выражения   забавно   интересно   маты   обсценная лексика   ругательства   фото   
2335
12

Предлагаю самые забавные и виртуозные выражения, заменяющие или по минимуму использующие слова с низкой семантикой. Этот тот самый случай, когда и неловко, и смешно.

Использование обсценной лексики — предмет актуальный и дискуссионный. Но в этой статье мы рассматриваем её не с точки зрения этичности и чистоты языка, а с точки зрения неизбежного факта присутствия брани во всех языках мира. И самое интересное то, что в разных странах ведущие образы для выражения ругательств отличаются оригинальностью. Тема секса присуща всем, но в каких-то странах будет много брани, построенной на образах еды или животных, в других — на том, что считается священным.



Франция

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Не стоит удивляться, что такой красивый язык пестрит теми ещё словечками, а особенно завязанными на еде: Tu as le QI d’une huitre («У тебя IQ устрицы»).


Испания

Me parece que la vena de la lengua pasa por tu culo («Мне кажется, что кровь к твоему языку поступает из твоей задницы») — так в Испании говорят человеку, который несёт полную чушь. А темой для ругательств они часто выбирают продукты, особенно молочные.


Италия

Италия не скромна на эксперименты и экспрессию (чего стоят их жесты!), поэтому один из выдающихся примеров: Cagati in mano e prenditi a schiaffi («Покакай в руку и дай себе пощёчину»). Ну а если вы хотите более мягко сказать, что человек вас взбесил, то тут, как и во французском, не обойтись без пищевых метафор: Che cavolo vuoi? («Какую капусту ты хочешь?» — буквально, фигурально: «Как ты хочешь, чтобы тебя избили?»).


Сербия

Несмотря на общность славянского мата, сербы удивляют рифмованными ругательствами: Jeblo te veslo koje te prevezlo («Катись отсюда с помощью того же весла, которое помогло тебе сюда добраться» или проще: «катись веслом, какое принесло»).


Малайзия

Ребята с юга придумали очень красочное описание подхалима: Boon chon doi («Тот, кто следует за своим боссом, протягивая руки между его ног, чтобы держать для него яички»). В остальном они бедны на бранные выражения и используют в основном заимствования.


Исландия

Суровые туалетные ругательства любят ребята из Исландии: Drullusokkur («туалетный вантуз»), Hilandbrenndu («Гори от собственной мочи»).


Бельгия

В бельгийском немало выражений на тему животного мира, и вот одно из них: Viswijf — (буквально — «Женщина, которая продает рыбу») грубое обозначение взбалмошной женщины, сплетницы и скандалистки.


Китай

В стране, в которой очень чтят традиции и старшее поколение, не удивляйтесь, когда услышите фразу Cao ni zu zong shi ba dai («к чёрту твоих предков до восемнадцатого поколения»), которая пишется как 操你祖宗十八代.


Норвегия

С северянами нас роднит любовь к чертыханию — у них очень много выражений со словами ад, чёрт и Сатана: Fy faen («чёртов ад»), Hva faen («что за чёрт?»), Faen ta deg («чёрт тебя возьми»), ну а к более оскорбительным добавляются обозначения половых органов.


Нидерладны

Голландские оскорбления просто помешаны на теме болезней! Особенно на раке, но есть и другие странные фразы: Tyfusslet («больная тифом раскрепощённая женщина»), Krijg de klere («заболеть холерой» — обозначает проклятье или просто чушь).

Кстати, именно у голландцев есть эквивалент нашему «блин» — Pannenkoek.


Германия

Немецкие ругательства в основном состоят из сложных слов, а самой частой темой для оскорбления становится сфера автомобилей и дорог. Но особенно привлекательно это слово — Teletubbyzurückwinker («тот, кто машет в ответ Телепузикам»).


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Метки: в мире   выражения   забавно   интересно   маты   обсценная лексика   ругательства   фото   
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11  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Отстой, а не ругательства...
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49k
Aleksandr 39 минут назад
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27k
Андрей 44 минуты назад
Igelschnäuzchen если переводить не дословно означает маленькие сиськи с торчащими сосками
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32k
БамбарбияКиргуду 46 минут назад
Это больше похоже на советы и пожелания.
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1k
Максим Борисов 50 минут назад
Jeblo te veslo koje te prevezlo
Что то у меня возникают смутные сомнения по поводу прямого перевода

Особенно первое слово.
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52k
turyst Час назад
При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения - и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, учёные пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они проанализировали русскую речь - и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику - и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом. Для примера приводится фраза:
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям -
32-ой - ё.б.н.и по этому х.у.ю!
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3k
Nigilist Час назад
"Про%уем@ндобл&тская 3,14здопро#бина" - сказал поручик Ржевский и смачно выругался!
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61k
pynh 2 часа назад
Русским не понять насколько ужасны их ругательства.
У нас в детском саду такое уже выдают.
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15k
Александр 2 часа назад
Любой дембель СА (а особенно из стройбата) может помнить, как минимум, 10, сейчас уже иностранных, ругательств, и ещё 10 из разных автономных республик....
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