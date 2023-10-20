12 забавных ругательств из разных стран мира, в которых используются неожиданные образы и метафоры

Голландские оскорбления просто помешаны на теме болезней! Особенно на раке, но есть и другие странные фразы: Tyfusslet («больная тифом раскрепощённая женщина»), Krijg de klere («заболеть холерой» — обозначает проклятье или просто чушь).

Кстати, именно у голландцев есть эквивалент нашему «блин» — Pannenkoek.





Германия