FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7724 поста • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга

Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга

Автор:
24 декабря 2022 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   забавно   кадр   показалось   удачный кадр   фото   
117
16

Сегодня хочу поделиться с вами фотокарточками, на которых что-то явно пошло не так, и теперь они стали самыми настоящими сюрреалистическими картинками.

Всё дело в ракурсе, удачных моментах и невероятных совпадениях, которые людям мастерски удаётся запечатлеть. Отсюда и появляются котики-мутанты и взрослые люди с лицом младенца.


Лицо как у младенца

×
×

«Вторжение уже началось»


Летающая голова


Обернитесь, вам шлют привет!


Наполовину белый, наполовину рыжий


Пёс-Пеннивайз


Призрачный мостик


Лес головокружительной красоты

Такую красоту не так сложно запечатлеть. Главное — это подобрать правильный ракурс, чтобы отражение в воде получилось максимально реалистичным. Например, как тут. Была просто лужа, а стала полотном для сюрреалистической картины.


Прошу не мешать моей поездке!


Отличное совпадение!


Голди всё зрит в корень


Два абсолютно разных котика стали одни целым

Глазастик

Озеро с разбросанными островками суши

На самом деле это просто растаявшая лужа воды с мхом на крышке контейнера.


Словно картина на стене

Но это не картинка, а райский уголок для кота. Ведь они тоже заслужили иметь своё личное пространство. Но стоит отметить, что не у каждого хвостатого найдётся такая комнатка с евро-ремонтом, как у господина со снимка выше.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   животные   забавно   кадр   показалось   удачный кадр   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
hairov 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка
Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка
Набирающие популярность в сообществах
Побег комиссара Успенского
Побег комиссара Успенского
Экзотические статьи уголовного кодекса в СССР
Экзотические статьи уголовного кодекса в СССР
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный костюм

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#люди#дизайн#Жизнь#дтп#новости#новый год#Прошлое
#Юмор#история#животные#картинки#кино#аварии#забавно#рождество#идеи#творчество
#Прикол#факты#подборка#Приколы#Ynews#дети#искусство#СССР#позитив#Зеленский
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты Музеи всего мира поделились своими жутчайшими экспонатами Музеи всего мира поделились своими жутчайшими экспонатами Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

На что жалуетесь?

Вернуться