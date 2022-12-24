Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга

Сегодня хочу поделиться с вами фотокарточками, на которых что-то явно пошло не так, и теперь они стали самыми настоящими сюрреалистическими картинками.
Всё дело в ракурсе, удачных моментах и невероятных совпадениях, которые людям мастерски удаётся запечатлеть. Отсюда и появляются котики-мутанты и взрослые люди с лицом младенца.
Лицо как у младенца
«Вторжение уже началось»
Летающая голова
Обернитесь, вам шлют привет!
Наполовину белый, наполовину рыжий
Пёс-Пеннивайз
Призрачный мостик
Лес головокружительной красоты
Такую красоту не так сложно запечатлеть. Главное — это подобрать правильный ракурс, чтобы отражение в воде получилось максимально реалистичным. Например, как тут. Была просто лужа, а стала полотном для сюрреалистической картины.
Прошу не мешать моей поездке!
Отличное совпадение!
Голди всё зрит в корень
Два абсолютно разных котика стали одни целым
Глазастик
Озеро с разбросанными островками суши
На самом деле это просто растаявшая лужа воды с мхом на крышке контейнера.
Словно картина на стене
Но это не картинка, а райский уголок для кота. Ведь они тоже заслужили иметь своё личное пространство. Но стоит отметить, что не у каждого хвостатого найдётся такая комнатка с евро-ремонтом, как у господина со снимка выше.
Источник:
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