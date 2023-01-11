"Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек"

Самыми страшными обычно оказываются вполне обыденные и привычные вещи и явления, на которые и внимания не обратил бы. Если бы не определённый ракурс, угол, свет или просто немного расшатанные нервы.
Тот случай, когда слепил, но уже не рад своему творению: слишком внимательно наблюдает за своим создателем.
Чудовища вокруг нас.
Шрек то ли в принца превращается, то ли просто приболел.
Я – Дэвид Боуи. И я слежу за тобой.
Креативный способ перепугать прохожих до полусмерти. Хорошо, что безмятежные лица растают вместе с сугробами.
Когда помидор и сам не прочь тобой закусить.
Кто знает, что ждёт тебя за тёмным поворотом… Хотите проверить?
Всего лишь котик в шапке с ушками ждёт хозяина домой.
В конце тоннеля всех ждёт это…
Дома ночью сидите, а не по паркам шастайте. Ух-ух!
Просто упавшая в лужу перчатка.
Вы всё ещё не боитесь? Тогда я иду к вам.
Очень неоднозначное растение в доме напротив.
Зловещая тень – обычная кукла на подоконнике.
Практически готовая декорация к фильму ужасов.
Источник:
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за***сь криатифф