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Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек

Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек

Автор:
11 января 2023 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: забавно   изображение   иллюзия   интересно   обман зрения   ракурс   страшно   фото   
2198
16

Самыми страшными обычно оказываются вполне обыденные и привычные вещи и явления, на которые и внимания не обратил бы. Если бы не определённый ракурс, угол, свет или просто немного расшатанные нервы.

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Тот случай, когда слепил, но уже не рад своему творению: слишком внимательно наблюдает за своим создателем.

Чудовища вокруг нас.

Шрек то ли в принца превращается, то ли просто приболел.

Я – Дэвид Боуи. И я слежу за тобой.

Креативный способ перепугать прохожих до полусмерти. Хорошо, что безмятежные лица растают вместе с сугробами.

Когда помидор и сам не прочь тобой закусить.

Кто знает, что ждёт тебя за тёмным поворотом… Хотите проверить?

Всего лишь котик в шапке с ушками ждёт хозяина домой.

В конце тоннеля всех ждёт это…

Дома ночью сидите, а не по паркам шастайте. Ух-ух!

Просто упавшая в лужу перчатка.

Вы всё ещё не боитесь? Тогда я иду к вам.

Очень неоднозначное растение в доме напротив.

Зловещая тень – обычная кукла на подоконнике.

Практически готовая декорация к фильму ужасов.

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Метки: забавно   изображение   иллюзия   интересно   обман зрения   ракурс   страшно   фото   
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8  комментариев
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14k
Элитный тигр Час назад
Мое стадо мурашек даже не шелохнулось...
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20k
nobody® 12 минут назад
Комментарий к фото
Эти из "остросюжетной" пародии?
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23k
Bar0 17 минут назад
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12k
Krapiv 22 минуты назад
The Cure напомнило
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147
Фома Полчаса назад
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147
Фома Полчаса назад
Шрек в Пореченкова превращается
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6k
Leo Sun Полчаса назад
"Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек"
за***сь криатифф
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